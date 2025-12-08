© Foto: Picture Alliance

Magnum geht als Unilever-Abspaltung an die Börse. Der Fokus auf Eis soll Wachstum bringen, doch Zuckertrends, Rohstoffpreise und Abhängigkeit vom Kerngeschäft bergen Risiken. Die Magnum Ice Cream Company wird am Montag ihre lang erwartete Abspaltung von Unilever mit einem Börsengang in Amsterdam abschließen. Wie das mittlerweile weltweit größte eigenständige Eiscremeunternehmen und Heimat von Marken wie Wall's, Ben & Jerry's und Cornetto, bekanntgab, hat es die Zulassung zur Notierung an der Euronext in Amsterdam, der Londoner und New Yorker Börse erhalten. Unilever trennt sich von einer Geschäftseinheit, deren Kühlkette nur wenige Synergien mit anderen Lebensmittelmarken im …