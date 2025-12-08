DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Magnum mit mauem Börsendebüt

DOW JONES--Mit kleinen Aufschlägen präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte am Montagmittag. Anleger nehmen mit Blick auf die für Mittwoch anstehende geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank eine abwartende Haltung ein. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte wird an den Märkten fest eingepreist. Spannend wird, so die Deutsche Bank, die Zahl der Abweichler. Sollten es vier oder mehr sein, wäre dies die größte Anzahl seit 1992. Von entscheidender Bedeutung für die Finanzmärkte dürften die begleitenden Kommentare von Chairman Jerome Powell werden. Die Analysten erwarten, dass Powell hohe Hürden für weitere Zinssenkungen hervorheben werde, was auf eine Pause im Zinssenkungszyklus deutete.

Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 24.086 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert praktisch unverändert. Am Devisenmarkt wird der Euro wenig verändert bei 1,1650 Dollar gehandelt. An den Anleihemärkten setzt sich derweil der Abwärtsdruck fort. Mit der Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen geht es 4 Basispunkte auf 2,84 Prozent nach oben. Die steigenden Zinsen werden nach Einschätzung von QC Partners zur zunehmenden Gefahr für die Wirtschaft und die Aktienmärkte. "Damit steigen die Finanzierungskosten für die Unternehmen wieder an. Und höhere Finanzierungskosten schlagen sich unmittelbar in niedrigeren Gewinnen nieder", heißt es. Für die zinssensiblen Immobilienaktien geht es 0,7 Prozent nach unten.

Deutsche Wirtschaft sendet Lebenszeichen

Ein Lebenszeichen sendet die Wirtschaft in Deutschland. Nach zuletzt guten Auftragseingängen der Industrie zeigt sich nun die Produktion im produzierenden Gewerbe im Oktober klar besser als erwartet. Die Daten stützen die Hoffnung der Börsianer auf ein Anspringen der Konjunktur in Deutschland. Trotz positiver Aspekte bleibe es aber dabei, dass sich die Industrie zwar stabilisiert habe, von einem nennenswerten Aufschwung bisher aber nichts zu sehen sei. Dem stünden neben den höheren US-Zöllen und der weiterhin schleppenden Nachfrage aus China auch die zahlreichen strukturellen Probleme der deutschen Wirtschaft im Wege, erläutert Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen.

Mit Blick auf die Einzelaktien macht eine mögliche Übernahme am Markt die Runde: Worthington Steel verhandelt über ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Klöckner & Co. Worthington Steel führe derzeit eine Buchprüfung durch, teilte Klöckner mit. Es sei aber derzeit offen, ob oder unter welchen Bedingungen ein mögliches öffentliches Übernahmeangebot durchgeführt werden könnte. Für das Sentiment seien die Schlagzeilen klar positiv und kursrelevant, es werde eine deutliche M&A-Prämie im Kurs erwartet, urteilt die DZ Bank. Aber es bestehe ein asymmetrisches Risiko beim Scheitern der Gespräche. Klöckner ziehen um über 24 Prozent an. Im Gefolge klettern Salzgitter um 4,4 Prozent - auch gestützt von einer Kaufempfehlung der UBS.

Mit 12,82 Euro notieren Magnum Ice Cream am Tag des Börsendebüts praktisch auf dem Referenzkurs von 12,80 Euro. Damit fällt die Begeisterung für die ausgegliederte Tochter von Unilever (-0,3%) mäßig aus, und das obgleich der Referenzkurs niedrig angesetzt worden war. Ein Grund könnte der seit Jahren andauernde Streit über die Kontrolle und Geschäftsausrichtung von Ben & Jerry Eis sein. Die Gründer hatten Ben & Jerry im Jahr 2000 an Unilever verkauft, sich dabei aber weitgehende Kontrollrechte gesichert. Das hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Spannungen zwischen Ben & Jerry und Unilever geführt. Ben & Jerry ist Teil der Sparte Magnum Ice Cream.

TKMS und Stabilus mit Zahlen

Das Marineschiffbauunternehmen TKMS ist im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich und profitabel gewachsen - der Kurs legt um 0,2 Prozent zu. Der Umsatz kletterte dank Fortschritten beim Bau von drei U-Booten und einem starken Anstieg in der Schiffselektronik um 9,3 Prozent - das bereinigte EBIT gar um 53 Prozent und übertraf die Analystenprognose deutlich. Die entsprechende Marge erreichte 6 Prozent. Mittelfristig hat das Unternehmen, dessen Aktie in Kürze in den MDAX aufgenommen wird, sich mehr als 7 Prozent Marge vorgenommen. MWB stuft die Prognose von TKMS für das Geschäftsjahr 2025/26 als zu konservativ ein.

Stabilus brechen um 7,1 Prozent ein. Der Hersteller von Gasfedern und hydraulischen Dämpfern hat eine Dividende von 0,35 Euro je Aktie vorgeschlagen, was einem Rückgang von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie JP Morgan anmerkt. Die Ausschüttungsquote von etwa 37 Prozent liege aber innerhalb der angegebenen Spanne von 20 bis 40 Prozent. Die breite Umsatzspanne für das neue Geschäftsjahr 2025/26 und das schwache untere Ende, das einen weiteren organischen Umsatzrückgang von 11 Prozent impliziere, werden jedoch negativ aufgenommen.

Hornbach hat im dritten Geschäftsquartal einen Einbruch seines bereinigten Betriebsergebnisses um mehr als ein Fünftel verzeichnet, der Kurs verliert 4,3 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.725,47 +0,0% 1,54 +16,9% Stoxx-50 4.812,51 -0,1% -2,88 +11,8% DAX 24.086,21 +0,2% 58,07 +20,7% MDAX 29.864,22 +0,6% 167,77 +16,1% TecDAX 3.607,78 -0,0% -0,10 +5,6% SDAX 16.956,95 +0,3% 51,25 +23,3% CAC 8.101,97 -0,2% -12,77 +9,9% SMI 12.990,83 +0,4% 54,53 +11,5% ATX 5.083,91 +0,0% 2,09 +38,7% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:13 % YTD EUR/USD 1,1651 +0,0% 1,1646 1,1633 +12,2% EUR/JPY 181,28 +0,3% 180,79 180,78 +10,9% EUR/CHF 0,9387 +0,2% 0,9366 0,9367 -0,3% EUR/GBP 0,8747 +0,1% 0,8735 0,8731 +5,5% USD/JPY 155,59 +0,2% 155,24 155,39 -1,3% GBP/USD 1,3320 -0,1% 1,3331 1,3325 +6,5% USD/CNY 7,0758 -0,0% 7,0787 7,0764 -1,8% USD/CNH 7,0668 -0,0% 7,0688 7,0670 -3,6% AUS/USD 0,6638 +0,1% 0,6634 0,6632 +7,2% Bitcoin/USD 91.755,50 +2,3% 89.704,60 89.333,70 -5,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,33 60,08 -1,2% -0,75 -16,4% Brent/ICE 63,02 63,75 -1,1% -0,73 -14,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.210,82 4.197,94 +0,3% 12,88 +60,0% Silber 58,32 58,34 -0,0% -0,02 +102,0% Platin 1.426,53 1.410,72 +1,1% 15,81 +61,1% Kupfer 5,37 5,38 -0,2% -0,01 +30,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

