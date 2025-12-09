DJ KORREKTUR: ÜBERBLICK am Abend (NICHT Morgen)/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl offener US-Stellen steigt im Oktober leicht

Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Oktober leicht gestiegen und war höher als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 7,67 (September: 7,66) Millionen offene Stellen. Erwartet worden waren für beide Monate 7,2 Millionen. Das war auch die für August gemeldete Zahl.

Wöchentliche ADP-Daten zeigen Stellenzuwachs im US-Privatsektor

Nach Angaben des Personaldienstleisters ADP haben US-Privatunternehmen ihre Lohnsummen über weite Strecken des Novembers per Saldo leicht erhöht. Nach den neuesten wöchentlichen Daten von ADP ist die Beschäftigung im Privatsektor in den vier Wochen bis zum 22. November um durchschnittlich 4.750 Stellen pro Woche gestiegen. Die Schätzung ist Teil einer volatilen wöchentlichen Datenreihe und folgt auf einen Monatsbericht von ADP aus der Vorwoche. Nach diesem Bericht hat der Privatsektor im vergangenen Monat insgesamt 32.000 Arbeitsplätze abgebaut.

Hassett: Würde mich bei Zinsentscheidungen keinem Druck beugen

Kevin Hassett würde sich als Chef der US-Notenbank nach eigener Aussage keinem politischen Druck beugen und sich bei der Entscheidung über weitere Zinssenkungen auf sein eigenes Urteil verlassen. Der Chef des Nationalen Wirtschaftsrates, der als Favorit für die Nachfolge Fed-Chairman Jerome Powell gilt, sieht derzeit aber "viel Spielraum" für Zinssenkungen.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Index der nachlaufenden Indikatoren Sep +0,1% gg Vm

*US/Index der gleichlaufenden Indikatoren Sep +0,1% gegen VormonatDowJones

*US/Index der Frühindikatoren Sep -0,3% gegen Vormonat

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Dez +5,7% gg Vorjahr

