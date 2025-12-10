SecureAuth, führender Anbieter von KI- und Cybersicherheitslösungen, ernennt Geoffrey Mattson zum neuen CEO, um Unternehmen bei der Sicherung komplexer Identitäten von Menschen, Maschinen und KI-Agenten zu unterstützen

IRVINE, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 10. Dezember 2025 / SecureAuth, ein führender Anbieter von KI-gestützten Identitätssicherheitslösungen, gab heute die Ernennung von Geoffrey Mattson zum Chief Executive Officer bekannt. Die Ernennung von Herrn Mattson leitet den Beginn der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens ein, da Unternehmen mit einem raschen Anstieg von KI-Agenten mit echten Befugnissen konfrontiert sind - eine Veränderung, die die Komplexität von Geschäftsbeziehungen erhöht und einen dringenden Bedarf an moderner Identitätssicherheit schafft.

Das Board of Directors dankt dem scheidenden CEO Joseph Dhanapal, der weiterhin als strategischer Berater tätig sein wird. Während seiner Amtszeit investierte SecureAuth massiv in die Entwicklung einer Sicherheitsplattform der nächsten Generation, die sich durch unsere marktführende, KI-gestützte Risiko-Engine auszeichnet. Mit dieser Plattform ist SecureAuth gut positioniert, um die steigende Nachfrage nach Identitäts- und Zugriffsmanagement zu bedienen, da agentenbasierte KI die Identität von einer statischen Zugriffskontrolle in eine dynamische Steuerungsebene für die Verwaltung komplexer Beziehungen zwischen Menschen, Maschinen und KI verwandelt.

Herr Mattson ist ein weltweit anerkannter Cybersicherheits- und KI-Engineer und Führungskraft mit einer Erfolgsbilanz in der Skalierung wachstumsstarker Sicherheitsunternehmen und der Bereitstellung fortschrittlicher Identitäts- und Bedrohungserkennungstechnologien für globale Unternehmen. Zuvor war er CEO von Xage Security, Mitbegründer und Leiter von MistNet.ai (übernommen von LogRhythm) und hatte Führungspositionen im Produkt- und Engineeringbereich bei Unternehmen inne, die von wachstumsstarken Start-ups bis hin zu Juniper Networks, Huawei, Nortel und Bell Labs in Europa, Asien und den USA reichten. Er hat einen Master-Abschluss in Informatik und hält mehrere Patente in den Bereichen KI, Cybersicherheit und Netzwerke.

"Geoff vereint fundierte technische Kompetenz mit bewährter operativer Erfahrung genau in den Märkten, in denen SecureAuth eine führende Position einnehmen will", sagte Vik Verma, Chairman des Board of Directors von SecureAuth. "Bei der Identität geht es nicht mehr nur darum, sich anzumelden, sondern sie wird zur Steuerungsebene für die Zusammenarbeit zwischen Menschen, Maschinen und KI-Agenten. Geoff hat seine Karriere damit verbracht, Plattformen am Schnittpunkt von Sicherheit, Netzwerken und KI aufzubauen und zu skalieren. Er ist der richtige Ansprechpartner, um Kunden dabei zu helfen, das wachsende Netz von KI-Agenten, Workflows und Diensten, die in ihrem Namen agieren, sicher zu nutzen und diesen Bedarf in ein explosives Wachstum für SecureAuth umzusetzen."

SecureAuth bietet KI-gestützte Identitätssicherheit, die Risiken kontinuierlich bewertet und die Authentifizierung in Echtzeit anpasst, wodurch starker Schutz mit einer nahtlosen Benutzererfahrung kombiniert wird. Die Plattform umfasst Mitarbeiter-, Kunden- und Agentenidentitäten in Cloud- und Hybridumgebungen und beinhaltet Innovationen wie Biometric Continuous Identity Assurance (BCIA) und Microperimeter Authorizer, die Zero-Trust-Kontrollen von menschlichen Benutzern auf KI-Agenten, Dienste und automatisierte Workflows ausweiten.

"SecureAuth befasst sich bereits mit einigen der schwerwiegendsten Probleme im Bereich Identitäts- und Vertrauenssicherheit und unterstützt Unternehmen dabei, schneller zu agieren, digitale Beziehungen zu vertiefen und dennoch genau zu wissen, wem und was sie vertrauen können", so Geoffrey Mattson, CEO von SecureAuth. "Der Aufstieg von KI-Agenten verwandelt Identitäten in eine lebendige, kontinuierlich aktualisierte Karte von Beziehungen und Befugnissen. Da Unternehmen Agenten echte Befugnisse zum Lesen sensibler Daten, zum Transferieren von Geld und zum Ändern von Systemen einräumen, benötigen sie eine starke Identitätskontrollebene, die definieren, delegieren und kontinuierlich überprüfen kann, wer oder was handelt, was sie tun dürfen und in wessen Auftrag sie handeln. Genau das ist es, was SecureAuth aufbaut. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Kunden, unserem Team und unseren Investoren diese Wirkung weltweit zu skalieren."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Kristen Grossi unter kristen@talktechcomm.com.

Über SecureAuth

SecureAuth ist ein preisgekrönter Marktführer im Bereich KI-gestützte Identitätssicherheit und bietet intelligente, kontinuierliche und reibungslose Authentifizierung für Mitarbeiter und Kunden. Die Plattform kombiniert eine KI-gestützte Risiko-Engine mit Innovationen wie Biometric Continuous Identity Assurance (BCIA), detaillierter Autorisierung und dem Microperimeter Authorizer, der Zero-Trust-Schutzmaßnahmen auf menschliche und KI-Agenten sowie Workflows ausweitet. SecureAuth bedient einige der größten Unternehmen der Welt, darunter führende globale Banken, Gesundheitsorganisationen und große Einzelhändler, und authentifiziert täglich Millionen von Identitäten. Das Unternehmen gestaltet die Zukunft der Identitätssicherheit für moderne digitale und KI-gestützte Umgebungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.secureauth.com.

QUELLE: SecureAuth

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.