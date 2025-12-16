Anzeige
WKN: A1H81M | ISIN: CH0126881561 | Ticker-Symbol: SR9
Tradegate
16.12.25 | 10:34
139,90 Euro
+0,32 % +0,45
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
SMI
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
SWISS RE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SWISS RE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
139,75139,9510:41
139,70139,9510:41
Dow Jones News
16.12.2025 10:33 Uhr
103 Leser
Versicherte Schäden aus Naturkatastrophen liegen 2025 das sechste Mal in Folge bei über 100 Mrd. USD, berichtet Swiss Re Institute

DJ Versicherte Schäden aus Naturkatastrophen liegen 2025 das sechste Mal in Folge bei über 100 Mrd. USD, berichtet Swiss Re Institute 

Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Research Update 
Versicherte Schäden aus Naturkatastrophen liegen 2025 das sechste Mal in Folge bei über 100 Mrd. USD, berichtet Swiss 
Re Institute 
2025-12-16 / 10:00 CET/CEST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 . Versicherte Schäden aus Naturkatastrophen erreichen 2025 wohl 107 Mrd. USD, vor allem aufgrund von Waldbränden in 
  Los Angeles und schweren Gewitterstürmen in den USA 
 . Waldbrände in Los Angeles sind mit versicherten Schäden in Höhe von 40 Mrd. USD das teuerste jemals verzeichnete 
  Waldbrandereignis weltweit 
 . Hurrikan Melissa ist mit geschätzten versicherten Schäden in Höhe von bis zu 2,5 Mrd. USD teuerster Hurrikan des 
  Jahres 2025, wobei die Hurrikansaison ansonsten glimpflich verlief 
Zürich, 16. Dezember 2025 - Die versicherten Schäden aus Naturkatastrophen übersteigen 2025 zum sechsten Mal in Folge 
100 Mrd. USD. Hauptgründe hierfür sind die Rekordschäden durch die beispiellosen Waldbrände in Los Angeles im ersten 
Quartal 2025 und schwere Gewitterstürme (Severe Convective Storms, SCS), die weiterhin ein massgeblicher und 
anhaltender Treiber für die weltweiten Schäden sind. Insgesamt schätzt das Swiss Re Institute die versicherten Schäden 
im Jahr 2025 auf 107 Mrd. USD, 24% weniger als 2024 mit 141 Mrd. USD. 
 
Jérôme Jean Haegeli, Group Chief Economist von Swiss Re: «Trotz jährlicher Schwankungen steigen die versicherten 
Schäden insgesamt weiter an. Zum Schutz von Leben und Eigentum ist es daher essenziell, verstärkt Prävention zu 
betreiben, Schutzmassnahmen zu ergreifen und vorbereitet zu sein. Rückversicherer und die Versicherungswirtschaft 
insgesamt haben dabei zwei zentrale Aufgaben: Sie erfüllen eine finanzielle Pufferfunktion und fördern 
Widerstandsfähigkeit und Risikobewusstsein bei staatlichen Massnahmen und privaten Investitionen, die künftigen Schäden 
entgegenwirken.» 
 
Naturkatastrophenereignisse in den USA tragen massgeblich zu weltweit versicherten Naturkatastrophenschäden bei 
 
Mit 83% der geschätzten weltweiten versicherten Schäden von 107 Mrd. USD sind die USA auch 2025 der am stärksten 
betroffene Markt (89 Mrd. USD). Die Hauptursachen waren Waldbrände und SCS. 
 
Die versicherten Schäden durch Waldbrände waren 2025 so hoch wie noch nie (40 Mrd. USD). Das Ausmass der Zerstörung ist 
eine Folge des Zusammentreffens von meteorologischen Faktoren wie anhaltender Hitze und Trockenheit sowie starken 
Winden mit einer zunehmenden Exponierung, insbesondere durch das Vordringen der Wohnbebauung, auch mit hochwertigen 
Immobilien, in den gefährdeten Übergangsbereich zwischen freiem Gelände und Siedlungsgebieten (Wildland Urban 
Interface, WUI). 
 
Anhaltend hohe Schäden durch schwere Gewitterstürme 
 
Die weltweit versicherten Schäden durch schwere Gewitterstürme erreichten dieses Jahr 50 Mrd. USD. Damit ist 2025 das 
drittteuerste Jahr nach 2023 und 2024, und der mehrjährige Aufwärtstrend setzt sich fort. Das erste Halbjahr 2025 war 
in den USA von einer hohen SCS-Aktivität geprägt, wobei mehrere schwere Tornadoserien im März und Mai zu 
überdurchschnittlichen Tornado- und Windmeldungen führten, während die Hagelaktivität nahe dem Durchschnitt blieb. Im 
zweiten Halbjahr war die SCS-Aktivität bisher verhalten, und die Schäden durch Hagel- wie auch insgesamt durch 
Gewitterstürme lagen unter der saisonalen Norm. 
 
In Europa kam es im Mai und Juni zu kräftigen Hagelstürmen, doch die versicherten Schäden hielten sich in Grenzen, weil 
vor allem Gebiete mit eher geringer Konzentration an hohen Werten betroffen waren. Insgesamt tragen SCS nach wie vor 
wesentlich zu den weltweiten Naturkatastrophenschäden bei. 
 
Balz Grollimund, Head Catastrophe Perils von Swiss Re: «Wir beobachten einen stetigen Anstieg der Schäden durch schwere 
Gewitterstürme. Durch die Verstädterung in gefährdeten Gebieten, die steigenden Vermögenswerte, die höheren Baukosten 
und Faktoren wie alternde Dächer sind diese Stürme für die Versicherer zu einer zentralen Gefahr geworden. Da 
Einzelereignisse nur selten zu hohen versicherten Schäden führen, müssen Versicherer den kumulativen Effekt häufiger 
Schadenereignisse von geringem Ausmass und den Anstieg von Immobilienwerten und Reparaturkosten berücksichtigen. Um ein 
angemessenes Underwriting und Risikomanagement zu gewährleisten, braucht es eine ganzheitlichere Betrachtung dieser 
Gefahr.» 
 
Geringe Hurrikanschäden trotz aktiver Saison 
 
Hurrikan Melissa traf im Oktober im Südwesten Jamaikas als Hurrikan der Kategorie 5 mit geschätzten 
Windgeschwindigkeiten um 298 km/h an Land. Es war der stärkste Sturm, der jemals auf Jamaika gewütet hat, und bei 
Landfall einer der stärksten Hurrikane, die je im Atlantik verzeichnet wurden. Er verursachte katastrophale 
Windschäden, schwere Überschwemmungen und Erdrutsche auf ganz Jamaika. Daneben waren auch Haiti und Kuba betroffen. 
 
Mit geschätzten versicherten Schäden von bis zu 2,5 Mrd. USD ist Hurrikan Melissa aktuell das teuerste Hurrikanereignis 
des Jahres 2025, so das Swiss Re Institute. Die Saison der tropischen Wirbelstürme im Nordatlantik (TCNA) umfasst 
bisher 13 benannte Stürme, 5 Hurrikane, 4 schwere Hurrikane und 3 Hurrikane der Kategorie 5 (Erin, Humberto und 
Melissa). Da erstmals seit zehn Jahren keiner dieser Hurrikane auf die US-Küste traf, werden die versicherten Schäden 
aus dieser Gefahr im Jahr 2025 voraussichtlich gering ausfallen. 
 
Schwere Überschwemmungen in Südostasien Ende November 
 
In Südostasien kam es im November zu schweren Flusshochwasser- und Sturzflutereignissen, insbesondere in Vietnam, 
Thailand und Indonesien. Eine komplexe Konstellation von Wettersystemen mit mehreren interagierenden 
Wirbelsturmsystemen und einem verstärkten Monsun unter La-Niña-Bedingungen führte zu einer zerstörerischen Kombination 
aus Regen, Erdrutschen und Sturzfluten, die grossflächige Verwüstungen anrichteten. 
 
Anpassung und Frühwarnsysteme können Leben retten 
 
Im Juli dieses Jahres ereignete sich vor der Ostküste Russlands nahe der Halbinsel Kamtschatka ein Erdbeben der Stärke 
8,8, das sechststärkste aufgezeichnete Erdbeben seit 1900. Das Erdbeben löste Tsunamiwellen aus, die Hawaii und die 
US-Festlandsküste erreichten. 
 
Die Reaktion auf das Erdbeben und die anschliessenden Tsunamiwellen werden als Erfolg der Frühwarnsysteme gesehen, die 
die Warnung und Evakuierung der gefährdeten Bevölkerung ermöglichten. Die effektive und koordinierte Frühwarnung durch 
das Pazifische Tsunami-Warnsystem (PTWS) hat unzählige Menschenleben gerettet. Die geringen Zerstörungen in den 
russischen Küstenorten sind auf weitreichende Reformen in der Stadtplanung zurückzuführen, die auf Erfahrungen aus 
früheren Ereignissen beruhen. 
 
Tabelle: Wirtschaftliche und versicherte Gesamtschäden 2025 und 2024 
(Mrd. USD in Preisen von 2025) 
 
                      2025    2024    10-j.        Veränd. in % 
                                  Durchschnitt*    ggü.10-j. Durchschnitt 
 
 
Wirtschaftliche Schäden          233     338     280         -17% 
 
        Naturkatastrophen      220     327     267         -18% 
 
        Man-made-Katastrophen    13     11     13          - 

Versicherte Schäden            118     151     121         -3% 
 
        Naturkatastrophen      107     141     111         -3% 
 
        Man-made-Katastrophen    11     9      10          5%

* Hinweis: Der 10-jährige Durchschnitt bezeichnet die durchschnittlichen Schäden der Jahre 2015-2024.

Aufgrund von Rundungsdifferenzen entsprechen einige der Gesamtbeträge möglicherweise nicht der Summe der einzelnen Beträge.

Die Schadenschätzungen in dieser Pressemitteilung sind vorläufig und Änderungen bleiben vorbehalten, da noch nicht alle Schadenereignisse vollständig bewertet sind.

Quelle: Swiss Re Institute

Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com. Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re zuzugreifen.

Swiss Re Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 70 Geschäftsstellen weltweit tätig.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 04:00 ET (09:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
