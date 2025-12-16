EQS-News: Italian Exhibition Group / Schlagwort(e): Sonstiges

SIGEP 2026: 1.300 MARKEN, NEUE LÄNDER UND DER START VON DREI FOODSERVICE-INNOVATIONSZENTREN



16.12.2025 / 18:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vom 16. bis zum 20. Januar findet die SIGEP World wieder im Rimini Expo Centre statt, mit einem Zuwachs von 28% an internationalen Ausstellern aus 45 Ländern. RIMINI, Italien, Dezember 16, 2025 /PRNewswire/ -- SIGEP World - The World Expo for Foodservice Excellence, die internationale Messe für Gelato, Konditorei, Schokolade, Bäckerei, Pizza und Kaffee, die von Italian Exhibition Group (IEG) organisiert wird, findet von Freitag, den 16. bis Dienstag, den 20. Januar wieder im Rimini Expo Centre statt. Eine Veranstaltung, auf der Produkte und Technologien vorgestellt werden und die Spitzenleistungen in der Produktion, Innovationen und internationale Märkte zusammenbringt: Die SIGEP World wird wieder mit einer größeren Ausstellungsfläche als je zuvor aufwarten: 1.300 ausstellende Marken bringen das Beste von Made in Italy nach Rimini, von traditionellen Lieferketten bis hin zu den modernsten Technologien. Neben einer soliden und herausragenden italienischen Beteiligung, die von führenden Unternehmen der Foodservice-Lieferkette vertreten wird, wird auch die internationale Komponente deutlich größer sein, 28% mit 45 Ländern , die bereit sind, den globalen Dolce Foodservice- und Out-of-Home-Markt zu erschließen. In dieser sich ständig erweiternden Landschaft sticht eine Gruppe von Ländern durch ihre industrielle Stärke und Innovationskapazität hervor, die - - neben Italien - die wichtigsten Lieferketten des Sektors vorantreibt. Deutschland, Spanien, Frankreich, China, die Türkei, Belgien, Polen, die Vereinigten Staaten, Griechenland und Dänemark werden auf der Messe mit Technologien, Inhaltsstoffen, Produkten und Know-how vertreten sein, die die Trends und Strategien auf dem Weltmarkt beeinflussen können. Neue Einträge für die Ausgabe 2026 werden sich diesem Szenario anschließen: Kanada, Saudi-Arabien, Algerien, Ecuador, Estland, Serbien, Singapur, Nepal und die Tschechische Republik. Auf der Messe wird auch die National Hall zu sehen sein, die offiziellen Kollektive der Länder, die die SIGEP World als strategisches Schaufenster für ihre Spitzenprodukte gewählt haben: In diesem Jahr nehmen Saudi-Arabien, China, die Ukraine und Brasilien teil. Das internationale Bild wird weiter vervollständigt durch Indien, Gastland 2026. LIEFERKETTEN UND DREI NEUE DREHKREUZE Auf der SIGEP World interagieren die Lieferketten miteinander und bilden eine sich schnell verändernde Lebensmittelindustrie ab: Die Foodservice-Technologien werden im Kitchen Equipment Hub präsentiert, einem Schaufenster für Lösungen, die die Art und Weise, wie Lebensmittel produziert, serviert und verwaltet werden, verändern werden; der Frozen Product Hub wird das Wachstum von qualitativ hochwertigen Tiefkühlkostprodukten vorantreiben und zu einem strategischen Verbündeten für Formate und Ketten werden, während Digital Services im neuen Digital District ein Zuhause finden werden, wo Software, intelligente Zahlungen und Robotik die Arbeit sowohl im Speisesaal als auch in der Küche neu gestalten werden. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846590/SIGEP.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/sigep-2026-1-300-marken-neue-lander-und-der-start-von-drei-foodservice-innovationszentren-302643747.html



16.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News