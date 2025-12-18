EXIM wird 70 % der Gesamtkapitalkosten für die Produktion finanzieren

G1 setzt Gespräche mit unterschiedlichen Abteilungen der US-Regierung hinsichtlich koordinierter Beteiligung an Fertigstellung von Projektfinanzierung fort

Management von G1 führt Gespräche mit 5 führenden Investmentbanken Nordamerikas, um die restlichen 30 % der Kapitalkosten zu finanzieren

18. Dezember 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSX.V: GPH; OTCQX: GPHOF) ("Graphite One", "G1" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es von der Export-Import Bank of the United States ("EXIM") geänderte, unverbindliche Absichtserklärungen (Letters of Interest, "LoI") hinsichtlich einer potenziellen Fremdfinanzierung erhalten hat. Die zuvor abgegebene LoI von EXIM hinsichtlich der Finanzierung des unternehmenseigenen Projekts Graphite Creek nördlich von Nome in Alaska (das "Projekt") wird von 570 Millionen $ auf 670 Millionen $ aufgestockt, während die LoI von EXIM hinsichtlich der von G1 geplanten Produktionsanlage für moderne Graphitmaterialien im Nordosten von Ohio von 325 Millionen $ auf 1,4 Milliarden $ aufgestockt wird - mit einer Rückzahlungsfrist von 15 Jahren im Rahmen der Initiative "Make More in America" von EXIM. Die Aufstockung der Absichtserklärung hinsichtlich der Anlage in Ohio wird eine stufenweise Erhöhung der Produktionskapazität von jeweils von 25.000 Tonnen auf eine jährliche Produktionsrate von 100.000 Tonnen Anodenaktivmaterial unterstützen. Die kombinierten Absichtserklärungen von EXIM hinsichtlich der zu 100 % in den USA ansässigen Lieferkettenlösung von Graphite One belaufen sich nunmehr auf insgesamt 2,07 Milliarden $.

Die Aufstockungen wurden nach einem Treffen zwischen Chairman Jovanovic und dem CEO von G1, Anthony Huston, am Hauptsitz von EXIM in Washington, D.C., beschlossen. Die Absichtserklärungen werden im Rahmen der Initiativen "Make More in America" und "China and Transformational Exports Program" (CTEP) von EXIM umgesetzt.

"Graphite One gestaltet die Graphitlieferkette Amerikas von Grund auf - von der größten Naturgraphitlagerstätte des Landes in Alaska bis hin zu Verarbeitungsanlagen in Ohio", sagte Chairman Jovanovic. "Dies ist genau jene Art von Projekt, die Präsident Trumps Agenda fordert: die Sicherung kritischer Mineralien, die Wiederbelebung der amerikanischen Produktionskapazitäten und die Unterstützung der Arbeitsplätze der Zukunft in unserem großartigen Land."

"Wir alle bei G1 sind überaus dankbar für die Unterstützung, die wir von EXIM unter der Leitung von Chairman Jovanovic erhalten", sagte Anthony Huston. "Es gibt keinen Grund, warum die USA von Graphit aus dem Ausland abhängig sein sollten, zumal wir mit Graphite Creek über eine generationsübergreifende Ressource verfügen, die eine zu 100 % in den USA ansässige Lieferkette für moderne Graphitmaterialien verankert."

Das Treffen mit EXIM fand am letzten Tag der Treffen von Herrn Huston im Weißen Haus in Washington sowie mit mehreren Bundesministerien und hochrangigen US-Regierungsbeamten statt, die die Politik hinsichtlich kritischer Mineralien gestalten.

G1 geht davon aus, dass es im Jahr 2026 einen formellen Antrag bei EXIM im Rahmen beider Absichtserklärungen einreichen wird. Nach dem Erhalt wird EXIM alle erforderlichen Kaufprüfungen durchführen, um zu entscheiden, ob eine endgültige Zusage für diese Transaktion erteilt werden kann. Eine etwaige endgültige Zusage unterliegt den Anforderungen von EXIM in puncto Qualifikation, Bonität und Genehmigung sowie der Erfüllung von Bedingungen. Alle endgültigen Zusagen müssen den Richtlinien von EXIM sowie den programmatischen, rechtlichen und qualifikationsbezogenen Anforderungen entsprechen.

Angesichts der Dominanz Chinas bei der globalen Graphitproduktion weisen die Absichtserklärungen von EXIM darauf hin, dass die Transaktion auch für eine besondere Berücksichtigung gemäß Abschnitt 402 der Neugenehmigung von EXIM aus dem Jahr 2019 (P.L. 116-94) in Betracht kommen könnte, der EXIM anweist, Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen der Exportförderung durch die Volksrepublik China und andere betroffene Länder auf den Wettbewerb zu mildern, wie etwa im Rahmen der CTEP-Initiative von EXIM.

Lieferkettenstrategie von Graphite One

Da die Vereinigten Staaten derzeit zu 100 % von Importen von natürlichem Graphit abhängig sind, entwickelt Graphite One eine komplette, in den USA ansässige, fortschrittliche Graphit-Lieferkettenlösung, die auf der Lagerstätte Graphite Creek basiert, die vom U.S. Geological Survey als die größte Graphitlagerstätte in den USA und "eine der größten weltweit" anerkannt ist. Die Lieferkettenstrategie des Projekts von Graphite One sieht vor, Material über den Hafen von Nome in die "Lower 48" (kontinentale USA ohne Alaska und Hawaii) zu transportieren, zu einer erwarteten Anlage in Warren, Ohio, in der vorbehaltlich der entsprechenden Projektfinanzierung hochentwickelte Graphitmaterialien und Batterieanodenmaterialien hergestellt werden. Der Plan sieht auch eine potenzielle Recyclinganlage zur Rückgewinnung von Graphit und anderen Batteriematerialien vor, die am Standort in Ohio angesiedelt werden soll und das dritte Glied in der Kreislaufwirtschaftsstrategie von Graphite One bildet.

Über Graphite One Inc.

GRAPHITE ONE INC. widmet sich auch weiterhin der Erschließung seines Projekts Graphite One (das "Projekt") mit dem Ziel, sich als amerikanischer Produzent von hochgradigen Anodenmaterialien im kommerziellen Maßstab mit Zugriff auf Graphitressourcen heimischer Herkunft (USA) zu etablieren. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen für den Abbau und die Verarbeitung von natürlichem Graphit sowie die Herstellung von Anodenaktivmaterialien aus künstlichem und natürlichem Graphit vorgesehen, welches in erster Linie den Lithium-Ionen-Batteriemarkt für Elektrofahrzeuge beliefert.

Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Absichtserklärung unverbindlich und an Bedingungen geknüpft ist und keine Finanzierungszusage darstellt. Eine Finanzierungszusage ist abhängig vom Abschluss des Antragsverfahrens, der Due Diligence-Prüfung und dem Underwriting-Prozess sowie vom Erhalt aller erforderlichen Projektgenehmigungen.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Titel zu erhalten, und Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen der Regierungspolitik in Bezug auf den Bergbau und die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, sowie die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage.

