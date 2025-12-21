Washington - Nach dem Beginn der Veröffentlichung Tausender Epstein-Akten haben die Demokraten im US-Kongress dem für die Freigabe verantwortlichen Justizministerium die Löschung einer Datei vorgeworfen. Keine 24 Stunden, nachdem die Dateien auf der Webseite des Ministeriums heruntergeladen werden konnten, sei ein Foto anscheinend aus einem Datensatz entfernt worden, hiess es in dem auf X veröffentlichten Vorwurf. Auf der besagten Aufnahme sind zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab