Paris, France and Geneve, Switzerland and Lima, Peru--(Newsfile Corp. - 23 décembre 2025) - Soleil Metals, la filiale péruvienne du groupe OCIM, a livré ses premiers doré bars entièrement traçables à la raffinerie Argor-Heraeus de Mendrisio, en Suisse.

Cette traçabilité « de la roche à la raffinerie » a été rendue possible grâce à la technologie de vérification xTrace développée par l'entreprise suisse aXedras. Concrètement, les mineurs artisanaux livrent le minerai aux usines de traitement de Yacari et Victoria, dans la région d'Arequipa. Sur place, l'équipe de Soleil Metals mesure la signature chimique du minerai à l'aide d'un spectromètre portable. Ce processus se déroule à la fin de la chaîne d'approvisionnement, où l'équipe d'Argor-Hereaus effectue la même analyse. Comparées aux données précédemment enregistrées dans une base de données dédiée pour chaque mine accréditée, ces mesures confirment l'intégrité de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, confirment scientifiquement que le métal extrait provient bien de la source déclarée et détectent toute fraude telle que l'exploitation minière illégale, le blanchiment d'argent ou la contrefaçon.

« La création d'une chaîne de valeur ASM véritablement responsable, sur laquelle repose notre modèle, nécessite d'instaurer la confiance entre chaque maillon de la chaîne, de la mine aux utilisateurs finaux. Cette innovation apporte à tous les partenaires commerciaux et institutionnels impliqués la traçabilité indispensable à l'établissement de cette relation de confiance, tout en répondant aux exigences spécifiques de chacun d'entre eux », explique Laurent Mathiot, président-directeur général d'OCIM.

« Cette toute première application complète de xTrace entre OCIM/Soleil Metals au Pérou et Argor-Heraeus en Suisse offre une visibilité totale sur chaque fournisseur et sous-source. Une telle traçabilité combinée sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement est sans précédent et établit une nouvelle référence sur le marché en matière de transparence et d'approvisionnement responsable dans le secteur ASM », déclare Urs Röösli, PDG d'aXedras.

« Cette étape clé vers la traçabilité de bout en bout renforce notre engagement à être des leaders responsables dans l'industrie des métaux précieux. La vérification scientifique sur place, confirmée à la raffinerie, réduit les risques liés au secteur ASM et permet à l'or provenant des usines de traitement d'entrer sur le marché officiel en toute transparence pour toutes les contreparties. Cette approche limite l'intermédiation non vérifiée et apporte des avantages tangibles aux communautés minières, tout en soutenant des pratiques durables qui réduisent l'utilisation du mercure », explique Robin Kolvenbach, co-PDG d'Argor-Heraeus.

A PROPOS D'OCIM

Fondé à Paris en 1961, le groupe OCIM est détenu et dirigé par la holding OCIM Finance. Fort de son activité historique de promoteur immobilier et de gestionnaire d'actifs, OCIM possède une longue expérience en matière de gestion de projets complexes et d'actifs tangibles. OCIM se consacre désormais entièrement au secteur des métaux précieux, produisant et négociant de l'or et de l'argent, et s'approvisionnant en métaux stratégiques dits platinum grade, comme le platine, le palladium, et le rhodium. OCIM exerce une double activité complémentaire de négociant et financier. En tant que négociant, OCIM achète et vend tout au long de la chaîne de valeur des actifs, des producteurs aux utilisateurs finaux. En tant que financier, OCIM finance les opérations de la chaîne de valeur, principalement par le biais de contrats de prépaiements à court terme. OCIM exploite également deux usines de traitement au Pérou et produit de l'or responsable issu de minerais achetés auprès de mineurs artisanaux et à petite échelle. OCIM dispose d'équipes basées à Paris, Genève et Lima.

Pour en savoir plus sur OCIM, consultez le site: www.ocim.com.

Pour en savoir plus sur Soleil Metals, visit: www.soleil-metals.com.

