Financial Conduct Authority: -2

Financial Conduct Authority (-) Financial Conduct Authority: 31-Dec-2025 / 08:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 31/12/2025, 08:00 The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from the time and date of this notice: Amount Security Description Listing Category ISIN Issuer Name: Petra Diamonds Limited 15559031 Ordinary Shares of 0.05p each; fully paid Equity shares (commercial BMG702782084 -- companies) Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 10000 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like securities IE00B579F325 -- 4000 Secured Palladium-Linked Certificates due 2100; fully Debt and debt-like securities IE00B4LJS984 -- paid 105600 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like securities IE00B579F325 -- 112000 Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like securities IE00B43VDT70 -- Issuer Name: iShares Physical Metals plc 3397000 iShares Physical Gold ETC; fully paid Debt and debt-like securities IE00B4ND3602 -- 19000 Physical Palladium ETC; fully paid Debt and debt-like securities IE00B4556L06 -- 53000 Physical Platinum ETC; fully paid Debt and debt-like securities IE00B4LHWP62 -- 212000 Physical Silver ETC; fully paid Debt and debt-like securities IE00B4NCWG09 -- 7200 Physical Palladium ETC; fully paid Debt and debt-like securities IE00B4556L06 -- Issuer Name: SG ISSUER 150000 Notes due 19/12/2035; fully paid; (Registered in Debt and debt-like securities XS3200807462 -- denominations of GBP1 each) Issuer Name: 21Shares AG 30000 21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); Debt and debt-like securities CH1209763130 -- fully paid 80000 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); Debt and debt-like securities CH1199067674 -- fully paid 10000 21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product (AETH); Debt and debt-like securities CH0454664027 -- fully paid 20000 21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully Debt and debt-like securities CH0454664001 -- paid Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 879000 Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully Debt and debt-like securities FR0013416716 -- paid Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 54000 WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully Debt and debt-like securities GB00BJYDH394 -- paid 67000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully Debt and debt-like securities GB00BJYDH287 -- paid Issuer Name: Invesco Digital Markets plc 6500 Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid Debt and debt-like securities XS2376095068 -- Issuer Name: iShares Digital Assets AG 670000 Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid Debt and debt-like securities XS2940466316 -- Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 63100 WisdomTree Copper; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KXQ89 -- 464900 WisdomTree Aluminium; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KXN58 -- 2700 WisdomTree Corn; fully paid Debt and debt-like securities JE00BN7KB441 -- 699408 WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KXV33 -- 3000 WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid Debt and debt-like securities JE00B24DLX86 -- 37500 WisdomTree Natural Gas; fully paid Debt and debt-like securities JE00BN7KB334 -- 331500 WisdomTree Nickel; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KY211 -- 311500 WisdomTree Silver; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KY328 -- 16700 WisdomTree Wheat; fully paid Debt and debt-like securities JE00BN7KB664 -- 11000 WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Debt and debt-like securities JE00B6SV8B36 -- Livestock; fully paid 44900 WisdomTree Zinc; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KY872 -- 6000 WisdomTree Broad Commodities; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KY989 -- 153000 WisdomTree Industrial Metals; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KYG56 -- 7000 WisdomTree Precious Metals; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KYF40 -- 99100 WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid Debt and debt-like securities JE00B78CGV99 -- 57500 WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like securities JE00B24DKC09 -- 4400 WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00BDD9QD91 -- 11500 WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B2NFTL95 -- 3700 WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B2NFV803 -- 27800 WisdomTree Corn 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B2NFTG43 -- 12487400 WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00BDD9Q956 -- 9600 WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00BDD9Q840 -- 56100 WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B2NFV134 -- 56000 WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B2NFTS64 -- 389500 WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like securities JE00B24DKK82 -- 22000 WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00BYQY3Z98 -- Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited 210 WisdomTree Short GBP Long USD 3x Daily; fully paid Debt and debt-like securities JE00B3XJ8K03 -- 70 WisdomTree Long CHF Short GBP; fully paid Debt and debt-like securities JE00B3SX3R93 -- 670 WisdomTree Long EUR Short GBP 3x Daily; fully paid Debt and debt-like securities JE00B3VJDN05 -- Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 37000 IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP; fully paid Debt and debt-like securities XS2852999429 -- 345000 Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities; Debt and debt-like securities XS2399367254 -- fully paid Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited 535000 WisdomTree Physical Silver; fully paid Debt and debt-like securities JE00B1VS3333 -- 5176 WisdomTree Physical Gold; fully paid Debt and debt-like securities JE00B1VS3770 -- 10300 WisdomTree Physical Precious Metals; fully paid Debt and debt-like securities JE00B1VS3W29 -- 10000 WisdomTree Physical Platinum; fully paid Debt and debt-like securities JE00B1VS2W53 -- 4000 WisdomTree Core Physical Gold; fully paid Debt and debt-like securities JE00BN2CJ301 -- 30000 WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities; Debt and debt-like securities JE00BQRFDY49 -- fully paid Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited 13000 (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes; fully paid Debt and debt-like securities GB00B00FHZ82 -- Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited 4000 WisdomTree Industrial Metals - GBP Daily Hedged; fully Debt and debt-like securities JE00B63MJ075 -- paid 4500 WisdomTree WTI Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B6RV6N28 -- 1816500 WisdomTree Brent Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B766LB87 -- Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company 280000 WisdomTree S&P 500 5x Daily Short Securities; fully paid Debt and debt-like securities XS2771642308 --
December 31, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)
11000 WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities IE00BLRPRL42 -- 210000000 WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid Debt and debt-like securities IE00B8JG1787 -- 90000 WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short; fully paid Debt and debt-like securities XS2819843223 -- 31000 WisdomTree Industrial Metals Enhanced; fully paid Debt and debt-like securities IE00BF4TWC33 -- 10000 WisdomTree Magnificent 7 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities XS3091654114 --
If you have any queries relating to the above, please contact Listings Data Management at the FCA on 020 7066 8352.
Notes SEDOL numbers which are allocated by the London Stock Exchange as a Stock Exchange identifier may be found on their dealing notice. =-Denotes the security is being admitted to trading on the London Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. †Denotes the security is also being admitted to trading on Aquis Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. Denotes the security is also being admitted to trading on Euronext, a Recognised Investment Exchange. ~Denotes the security is also being admitted to trading on Cboe Europe, a Recognised Investment Exchange. ^Denotes the security is also being admitted to trading on Shanghai-London Stock Connect, a Recognised Investment Exchange. *Denotes the security is also being admitted to trading on IPSX Prime, a Recognised Investment Exchange. Notices issued by the FCA in respect of admission of securities to the Official List must be read in conjunction with notices issued by the relevant Recognised Investment Exchange in respect of admission of securities to trading on its markets.
