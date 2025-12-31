Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 31.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
SILBER-TSUNAMI: $82/Unze - PRINCE SILVER EXPANDIERT BOHRPROGRAMM NACH HISTORISCHEM PREISANSTIEG
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
31.12.2025 09:33 Uhr
123 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Financial Conduct Authority: -2-

DJ Financial Conduct Authority: 

Financial Conduct Authority (-) 
Financial Conduct Authority: 
31-Dec-2025 / 08:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 

31/12/2025, 08:00 
 
The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from 
the time and date of this notice: 
 
Amount    Security Description                   Listing Category        ISIN 
 
Issuer Name: Petra Diamonds Limited 
 
15559031   Ordinary Shares of 0.05p each; fully paid         Equity shares (commercial   BMG702782084 --  
                                    companies) 

Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 
 
10000     Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid   Debt and debt-like securities IE00B579F325 --  
 
4000     Secured Palladium-Linked Certificates due 2100; fully   Debt and debt-like securities IE00B4LJS984 --  
       paid 
 
 
105600    Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid   Debt and debt-like securities IE00B579F325 --  
 
112000    Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid  Debt and debt-like securities IE00B43VDT70 --  

Issuer Name: iShares Physical Metals plc 
 
3397000    iShares Physical Gold ETC; fully paid           Debt and debt-like securities IE00B4ND3602 --  
 
19000     Physical Palladium ETC; fully paid            Debt and debt-like securities IE00B4556L06 --  
 
53000     Physical Platinum ETC; fully paid             Debt and debt-like securities IE00B4LHWP62 --  
 
212000    Physical Silver ETC; fully paid              Debt and debt-like securities IE00B4NCWG09 --  
 
7200     Physical Palladium ETC; fully paid            Debt and debt-like securities IE00B4556L06 --  

Issuer Name: SG ISSUER 
 
150000    Notes due 19/12/2035; fully paid; (Registered in     Debt and debt-like securities XS3200807462 --  
       denominations of GBP1 each) 

Issuer Name: 21Shares AG 
 
30000     21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC);  Debt and debt-like securities CH1209763130 --  
       fully paid 
 
 
80000     21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC);   Debt and debt-like securities CH1199067674 --  
       fully paid 
 
 
10000     21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product (AETH); Debt and debt-like securities CH0454664027 --  
       fully paid 
 
 
20000     21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully  Debt and debt-like securities CH0454664001 --  
       paid 

Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 
 
879000    Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully Debt and debt-like securities FR0013416716 --  
       paid 

Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 
 
54000     WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully  Debt and debt-like securities GB00BJYDH394 --  
       paid 
 
 
67000     WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully   Debt and debt-like securities GB00BJYDH287 --  
       paid 

Issuer Name: Invesco Digital Markets plc 
 
6500     Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid      Debt and debt-like securities XS2376095068 --  

Issuer Name: iShares Digital Assets AG 
 
670000    Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid       Debt and debt-like securities XS2940466316 --  

Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 
 
63100     WisdomTree Copper; fully paid               Debt and debt-like securities GB00B15KXQ89 --  
 
464900    WisdomTree Aluminium; fully paid             Debt and debt-like securities GB00B15KXN58 --  
 
2700     WisdomTree Corn; fully paid                Debt and debt-like securities JE00BN7KB441 --  
 
699408    WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid           Debt and debt-like securities GB00B15KXV33 --  
 
3000     WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid     Debt and debt-like securities JE00B24DLX86 --  
 
37500     WisdomTree Natural Gas; fully paid            Debt and debt-like securities JE00BN7KB334 --  
 
331500    WisdomTree Nickel; fully paid               Debt and debt-like securities GB00B15KY211 --  
 
311500    WisdomTree Silver; fully paid               Debt and debt-like securities GB00B15KY328 --  
 
16700     WisdomTree Wheat; fully paid               Debt and debt-like securities JE00BN7KB664 --  
 
11000     WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and      Debt and debt-like securities JE00B6SV8B36 --  
       Livestock; fully paid 
 
 
44900     WisdomTree Zinc; fully paid                Debt and debt-like securities GB00B15KY872 --  
 
6000     WisdomTree Broad Commodities; fully paid         Debt and debt-like securities GB00B15KY989 --  
 
153000    WisdomTree Industrial Metals; fully paid         Debt and debt-like securities GB00B15KYG56 --  
 
7000     WisdomTree Precious Metals; fully paid          Debt and debt-like securities GB00B15KYF40 --  
 
99100     WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid          Debt and debt-like securities JE00B78CGV99 --  
 
57500     WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid        Debt and debt-like securities JE00B24DKC09 --  
 
4400     WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00BDD9QD91 --  
 
11500     WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid      Debt and debt-like securities JE00B2NFTL95 --  
 
3700     WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid      Debt and debt-like securities JE00B2NFV803 --  
 
27800     WisdomTree Corn 2x Daily Leveraged; fully paid      Debt and debt-like securities JE00B2NFTG43 --  
 
12487400   WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully paid   Debt and debt-like securities JE00BDD9Q956 --  
 
9600     WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid  Debt and debt-like securities JE00BDD9Q840 --  
 
56100     WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid    Debt and debt-like securities JE00B2NFV134 --  
 
56000     WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid     Debt and debt-like securities JE00B2NFTS64 --  
 
389500    WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid       Debt and debt-like securities JE00B24DKK82 --  
 
22000     WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged; fully paid     Debt and debt-like securities JE00BYQY3Z98 --  

Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited 
 
210      WisdomTree Short GBP Long USD 3x Daily; fully paid    Debt and debt-like securities JE00B3XJ8K03 --  
 
70      WisdomTree Long CHF Short GBP; fully paid         Debt and debt-like securities JE00B3SX3R93 --  
 
670      WisdomTree Long EUR Short GBP 3x Daily; fully paid    Debt and debt-like securities JE00B3VJDN05 --  

Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 
 
37000     IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP; fully paid     Debt and debt-like securities XS2852999429 --  
 
345000    Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities;  Debt and debt-like securities XS2399367254 --  
       fully paid 

Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited 
 
535000    WisdomTree Physical Silver; fully paid          Debt and debt-like securities JE00B1VS3333 --  
 
5176     WisdomTree Physical Gold; fully paid           Debt and debt-like securities JE00B1VS3770 --  
 
10300     WisdomTree Physical Precious Metals; fully paid      Debt and debt-like securities JE00B1VS3W29 --  
 
10000     WisdomTree Physical Platinum; fully paid         Debt and debt-like securities JE00B1VS2W53 --  
 
4000     WisdomTree Core Physical Gold; fully paid         Debt and debt-like securities JE00BN2CJ301 --  
 
30000     WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities;  Debt and debt-like securities JE00BQRFDY49 --  
       fully paid 

Issuer Name: Gold Bullion Securities Limited 
 
13000     (LYXOR GBS) Secured Undated Zero Coupon Notes; fully paid Debt and debt-like securities GB00B00FHZ82 --  

Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited 
 
4000     WisdomTree Industrial Metals - GBP Daily Hedged; fully  Debt and debt-like securities JE00B63MJ075 --  
       paid 
 
 
4500     WisdomTree WTI Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid  Debt and debt-like securities JE00B6RV6N28 --  
 
1816500    WisdomTree Brent Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B766LB87 --  

Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company 
 
280000    WisdomTree S&P 500 5x Daily Short Securities; fully paid Debt and debt-like securities XS2771642308 --

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 31, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

DJ Financial Conduct Authority: -2- 

11000     WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged; fully paid   Debt and debt-like securities IE00BLRPRL42 --  
 
210000000   WisdomTree Silver 3x Daily Short; fully paid       Debt and debt-like securities IE00B8JG1787 --  
 
90000     WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short; fully paid     Debt and debt-like securities XS2819843223 --  
 
31000     WisdomTree Industrial Metals Enhanced; fully paid     Debt and debt-like securities IE00BF4TWC33 --  
 
10000     WisdomTree Magnificent 7 3x Daily Leveraged; fully paid  Debt and debt-like securities XS3091654114 --

If you have any queries relating to the above, please contact Listings Data Management at the FCA on 020 7066 8352. 

Notes 
 
SEDOL numbers which are allocated by the London Stock Exchange as a Stock Exchange identifier may be found on their 
dealing notice. 
=-Denotes the security is being admitted to trading on the London Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. 
†Denotes the security is also being admitted to trading on Aquis Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. 
Denotes the security is also being admitted to trading on Euronext, a Recognised Investment Exchange. 
~Denotes the security is also being admitted to trading on Cboe Europe, a Recognised Investment Exchange. 
^Denotes the security is also being admitted to trading on Shanghai-London Stock Connect, a Recognised Investment 
Exchange. 
*Denotes the security is also being admitted to trading on IPSX Prime, a Recognised Investment Exchange. 
Notices issued by the FCA in respect of admission of securities to the Official List must be read in conjunction with 
notices issued by the relevant Recognised Investment Exchange in respect of admission of securities to trading on its 
markets.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Category Code: NOT 
TIDM:     - 
LEI Code:   2138003EUVPJRRBEPW94 
Sequence No.: 413203 
EQS News ID:  2252908 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2252908&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

December 31, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.