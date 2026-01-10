Krypto News: Ripple zwischen Kursflaute und Unternehmensoffensive! CEO extrem bullish

Der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenende von seiner ruhigen Seite. Nach einem kurzen Aufbäumen zu Jahresbeginn ist die Dynamik erneut verpufft. Bitcoin notiert wieder nahe der 90.000-Dollar-Zone, viele Altcoins haben ihre jüngsten Gewinne abgegeben. Auch XRP gehört zu den Verlierern der letzten Tage. Nach einem Anstieg über 2,40 Dollar kam es zu einem deutlichen Rücksetzer, der Kurs rutschte zurück in den Bereich um gut 2 Dollar. Für Trader ist das ein ernüchterndes Bild - für Ripple selbst offenbar nicht.

Ripple meldet strategische Fortschritte

Während der Markt schwächelt, schlägt Ripple einen völlig anderen Ton an. CEO Brad Garlinghouse hat das vergangene Jahr öffentlich als eines der erfolgreichsten in der Unternehmensgeschichte bezeichnet. Insbesondere das vierte Quartal habe wichtige Weichen gestellt. Als zentrale Schritte nannte er die Übernahmen von Ripple Prime und GTreasury, die Ripples institutionelle Reichweite und Produktpalette deutlich erweitern sollen.

Happy belated New Year! I just hit send on Ripple's quarterly shareholder email. To say that 2025 (and Q4) were successful for Ripple feels like saying @TomBrady was just a great quarterback!! (theGOAT)



Our two major acquisitions - Ripple Prime and GTreasury - greatly… - Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) January 10, 2026

Nach Darstellung des Managements geht es dabei nicht um kurzfristige Effekte, sondern um den Ausbau einer globalen Infrastruktur. Ripple wolle die Grundlage für ein Finanzsystem schaffen, in dem Werte weltweit in Echtzeit transferiert werden können. XRP bleibe in dieser Architektur ein zentrales Element und soll weiterhin als technischer Kern des Netzwerks dienen.

Fokus auf Regulierung

Ein Schwerpunkt der Unternehmensstrategie liegt weiterhin auf regulatorischer Absicherung. Ripple hat sich in den vergangenen Jahren systematisch Lizenzen in verschiedenen Jurisdiktionen gesichert. Zuletzt kam eine EMI-Lizenz in Großbritannien hinzu, die den rechtssicheren Betrieb von Zahlungsdiensten ermöglicht. Für Ripple ist das ein wichtiger Schritt, um sich in klassischen Finanzzentren dauerhaft zu verankern.

Garlinghouse betonte, dass diese regulatorische Basis entscheidend für die nächsten Entwicklungsphasen sei. Während viele Krypto-Unternehmen noch immer mit unklaren Rechtslagen kämpfen, sieht sich Ripple zunehmend als Brückenbauer zwischen traditionellem Finanzsystem und Blockchain-Technologie. Für 2026 erwartet das Management daher ein noch bedeutenderes Jahr als 2025.

Gleichzeitig machte Garlinghouse deutlich, dass Ripple bewusst auf langfristige Strukturen setzt. Die Modernisierung internationaler Zahlungsnetze und die Integration von Krypto-Assets in bestehende Finanzsysteme seien Prozesse, die nicht innerhalb weniger Monate abgeschlossen werden können. Entsprechend verfolgt das Unternehmen seine Strategie rund um XRP und den Stablecoin RLUSD unabhängig von kurzfristigen Marktzyklen.

ETF-Daten widersprechen der Kursschwäche

Interessant ist, dass die schwache Kursentwicklung von XRP nicht mit einem nachlassenden Anlegerinteresse einhergeht. Besonders deutlich zeigt sich das bei den Spot-ETFs. Seit deren Einführung kam es bislang nur einmal zu nennenswerten Abflüssen. In der überwiegenden Zeit verzeichneten die Fonds stabile oder steigende Zuflüsse.

Im Vergleich zu anderen Altcoin-ETFs ist das ein auffälliges Muster. Es deutet darauf hin, dass viele Marktteilnehmer XRP weniger als kurzfristigen Trade betrachten, sondern als strategische Position. Offenbar spielt für diese Investoren weniger die aktuelle Kursdynamik eine Rolle, sondern vielmehr die Erwartung, dass Ripples regulatorischer und institutioneller Ausbau langfristig Wirkung entfalten wird.

Zwar bleibt der Vorwurf bestehen, dass Ripple weiterhin große Teile seiner Einnahmen über den Verkauf neuer XRP generiert, doch selbst dieses Modell scheint viele Investoren nicht davon abzuhalten, sich über ETFs weiter zu engagieren.

Insgesamt entsteht damit ein widersprüchliches Bild: schwache Kurse, aber stabile Nachfrage. Genau diese Konstellation ist es, die XRP für 2026 trotz aller Skepsis wieder auf den Radar vieler Marktbeobachter bringt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.