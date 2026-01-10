Ripple-CEO Garlinghouse: 2025 ein Riesenerfolg - 2026 wird noch stärker

Trotz einer eher verhaltenen Marktstimmung zu Jahresbeginn 2026 zeigt sich Ripple-CEO Brad Garlinghouse äußerst zuversichtlich. Während Bitcoin um die 90.000-Dollar-Marke pendelt und auch XRP nach einem kurzen Anstieg wieder auf etwa 2,10 Dollar zurückgefallen ist, blickt das Unternehmen auf ein überaus erfolgreiches Jahr 2025 zurück und sieht 2026 als nächsten großen Schritt.

Ripple erklärt 2025 zum Erfolgsjahr

Brad Garlinghouse hebt besonders das vierte Quartal 2025 als außergewöhnlich stark hervor. Entscheidend waren die strategischen Übernahmen von Ripple Prime und GTreasury, die die technologischen Fähigkeiten und die institutionelle Reichweite des Unternehmens massiv ausbauen.

Diese Schritte passen perfekt in Ripples langfristige Vision eines globalen "Internet of Value", in dem Werte genauso einfach transferiert werden können wie Daten. XRP bleibt dabei das zentrale Element und funktionale Herzstück des gesamten Ökosystems.

Regulierung als klarer Wettbewerbsvorteil

Garlinghouse betont erneut die enorme Bedeutung des regulatorischen Fortschritts. Ripple verfügt inzwischen über eines der umfangreichsten Lizenzportfolios der Branche, zuletzt ergänzt durch eine EMI-Lizenz in Großbritannien, die regulierte Zahlungsdienste in einem der wichtigsten Finanzmärkte ermöglicht.

Genau diese regulatorische Stabilität sieht der CEO als entscheidende Basis dafür, dass 2026 noch erfolgreicher werden kann. Während viele Krypto-Unternehmen weiter mit Unsicherheiten kämpfen, positioniert sich Ripple zunehmend als vollwertige, regulierte Finanzinfrastruktur.

Bitcoin Hyper Presale: Potenzial jenseits von XRP

Während Ripple seinen langfristigen Weg konsequent verfolgt, rückt Bitcoin Hyper ($HYPER) als innovative Layer-2-Lösung für Bitcoin in den Fokus. Das Projekt will Bitcoin von einem reinen Wertspeicher zu einer aktiven Basis für DeFi, dezentrale Börsen und komplexe Anwendungen machen.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.