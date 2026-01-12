Entwickelt sich in Australien gerade eine zweite Fosterville Mine?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Antimon zählen zu den faszinierendsten Rohstoffen unserer Zeit, weil sie wirtschaftliche Stabilität mit technologischer und strategischer Bedeutung verbinden. Gold gilt seit Jahrtausenden als Symbol für Wert und Sicherheit. In Zeiten geopolitischer Unsicherheit, hoher Inflation oder schwankender Finanzmärkte dient es Investoren und Staaten als verlässlicher Wertspeicher. Gleichzeitig ist Gold unverzichtbar für moderne Technologien, etwa in der Elektronik, Medizintechnik und Raumfahrt, wo seine Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit entscheidend sind.

Antimon hingegen steht zunehmend im Fokus als kritischer Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Es wird in Flammschutzmitteln, Halbleitern, Batterien, Speziallegierungen sowie in sicherheits- und verteidigungsrelevanten Anwendungen eingesetzt. Besonders brisant ist die starke Abhängigkeit vom globalen Angebot, das von wenigen Ländern dominiert wird. Exportbeschränkungen und geopolitische Spannungen haben Antimon zu einem strategischen Metall gemacht, das für moderne Industrien kaum ersetzbar ist.

Die Kombination von Gold und Antimon vereint finanzielle Sicherheit mit technologischer Schlüsselrolle- und macht Lagerstätten, die beide Metalle enthalten, besonders wertvoll und zukunftsrelevant.

Genau diese einzigartige Kombination verbindet das Unternehmen Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40X3L) in seinem Premiumprojekt Sunday Creek in Viktoria, Australien, in unmittelbarer Nähezum weltgrößten Goldproduzenten Australiens (Fosterville von Agnico Eagle Mines) und der Costerfield Mine von Mandalay Resources.

Southern Cross Gold auf dem Weg zu einem Multimillionen Unzen Vorkommen!

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40X3L) ist ein internationales Rohstoff-Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung hochwertiger Gold- und Antimonlagerstätten konzentriert und an der Toronto Stock Exchange (TSXV: SXGC) sowie der Australian Securities Exchange (ASX: SX2) notiert ist. Die heutige Unternehmensstruktur entstand Anfang 2025 nach einer Reihe bedeutender Umstrukturierungen, inklusive vollständigen Übernahme von Southern Cross Gold.

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (Homepage)

Im Zentrum von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40X3L) steht das 100%ige Sunday Creek Projekt im Bundesstaat Victoria, rund 60 Kilometer nördlich von Melbourne, das sich in einer historisch ergiebigen Goldregion befindet und inzwischen als eine der wichtigsten neuen Gold- und Antimonentdeckungen der westlichen Welt gilt. Die Mineralisierung manifestiert sich in einem ausgedehnten "Golden Ladder"-System über viele Kilometer, dessen Kontinuität von der Oberfläche bis ingroße Tiefen nachgewiesen wurde, und zeichnet sich durch außergewöhnlich gute Erfolge bei Bohrungen aus.

Ein besonderes Merkmal des Projekts ist sein dual-metallisches Profil: Neben Gold hat Antimon als kritischer Rohstoff strategische Bedeutung, etwa für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, und trägt einen erheblichen Anteil zum Wert der Ressource bei. Durch Chinas Exportbeschränkungen und internationale Nachfrage gewinnt dieses Metall zusätzlich an Relevanz, was Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40X3L) auch in internationale Lieferkettenpositionen wie das US Defense Industrial Base Consortium eingebunden hat.

Das Unternehmen hat eine starke finanzielle Grundlage, mit ausreichenden Mitteln zur Finanzierung umfangreicher Bohrprogramme und zur Durchführung fortgeschrittener technischer Studien. Zudem steht das Unternehmen für verantwortungsvolle Exploration in einer erstklassigen, bergbaufreundlichen Jurisdiktion und verfolgt klare Ziele, große, langlebige Rohstoff-Assets zu entdecken und zu entwickeln, die langfristig Wert für Aktionäre und lokale Gemeinden schaffen.

Ergebnisse von bis zu 1 kg pro Tonne Gold lassen aufhorchen!

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40X3L) hat mit den jüngsten Bohrergebnissen aus dem 100% unternehmenseigenen Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt in Victoria einen weiteren eindrucksvollen Meilenstein erreicht. Die Ergebnisse aus vier neuen Bohrlöchern bestätigen nicht nur die außergewöhnliche Qualität der Lagerstätte, sondern unterstreichen auch deren wachsendes Ausmaß und strategische Bedeutung. Besonders hervorzuheben ist das Bohrloch SDDSC188, das in rund 447 m Tiefe einen spektakulären Abschnitt über 12,2 m mit durchschnittlich 33,3 g/t Gold lieferte. Innerhalb dieses Intervalls wurde mit 0,2 m und 1.050 g/t Gold der bislang höchste Einzelgoldgehalt im Bereich Golden Dyke gemessen - ein Resultat, das selbst in der Welt hochgradiger Goldentdeckungen außergewöhnlich ist.

Quelle: @mininghub auf X

Neben diesem Spitzenwert traten weitere extrem hochgradige Abschnitte mit über 250 g/t Gold auf, eingebettet in einen kompakten Hochgradkern, der die bemerkenswerte Konzentration der Mineralisierung verdeutlicht. Diese Ergebnisse machen Golden Dyke zur bislang besten Goldentdeckung innerhalb dieses Teilbereichs und zu einer der hochgradigsten Zonen im gesamten Sunday-Creek-Projekt.

Darüber hinaus zeigen die neuen Bohrungen, dass das System deutlich größer ist als bislang angenommen. Insgesamt wurden acht Adergruppen durchschnitten, darunter zwei neu identifizierte mineralisierte Strukturen außerhalb des bisherigen Explorationsziels. Diese erweitern das System um weitere 50 bis 70 m in die Tiefe und erhöhen das potenzielle Tonnagevolumen erheblich. Ein weiterer Durchbruch gelang mit dem Nachweis, dass Golden Dyke und Rising Sun geologisch miteinander verbunden sind und Teil eines einzigen, großflächigen mineralisierten Systems darstellen.

Während Golden Dyke bisher nur bis etwa 600 m Tiefe zuverlässig definiert ist, reicht Rising Sun bereits über 1.100 m hinab - ein starkes Indiz für erhebliches unerschlossenes Potenzial. Die Kombination aus außergewöhnlich hohen Goldgehalten, robuster Kontinuität und wachsender Ausdehnung festigt die Stellung von Sunday Creek als eine weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung mit enormer Zukunftsperspektive.

Fazit: Entsteht hier die nächste Fosterville Mine?

Die aktuellen Bohrergebnisse von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40X3L) zeigen eindrucksvoll welch enormes Potenzial in diesem gigantischen Projekt steckt, dass Schritt für Schritt immer größer wird und bereits jetzt zu den größten Neuentdeckungen der westlichen Welt zählt. Hier stellt sich nur noch die Frage wieviel Millionen Unzen Gold das gigantische Vorkommen in Summe einmal haben wird.

Denn es ist noch lange nicht Schluss, und das nächste mächtige Bohrprogramm über insgesamt 200.000 m läuft weiter bis zum ersten Quartal 2027. Aktuell sind neun Bohrgeräte im Sunday Creek-Projekt im Einsatz. Somit haben wir eine spannende Zeit vor uns, denn zusätzlich stehen noch die Ergebnisse von 41 Bohrlöchern, die derzeit verarbeitet und analysiert werden noch aus. Und vermutlich jedes davon könnte ein neuer Volltreffer sein.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

