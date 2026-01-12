EQS-News: Roborock / Schlagwort(e): Sonstiges/Vereinbarung

CES 2026: Roborock introduserer robotstøvsugeren på to bein



Oppsummering: Roborock viser frem Roborock Saros Rover, en banebrytende robotstøvsuger på to bein. Beina løftes og senkes uavhengig av hverandre, slik at Saros Rover kan navigere og rengjøre trapper, skråninger og andre områder som tidligere har vært utilgjengelige.

Roborock samarbeider med fotballklubben Real Madrid under temaet «The Greatest Meeting the Greatest». Sammen presenterer de Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic, Roborock Qrevo Curv 2 Flow og Roborock F25 Ace Pro.

RockMow Z1 LiDAR er Roborocks første LiDAR-baserte robotgressklipper. LAS VEGAS, 12. Januar 2026 /PRNewswire/ --Roborock, verdens ledende produsent av hjemmeroboter som forenkler hverdagen, avduket i dag sin nye produktportefølje på Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026) i Las Vegas, Nevada. Roborocks president Quan Gang presenterte Saros Rover, robotstøvsugeren på to bein som både navigerer og rengjør trapper med menneskeliknende smidighet. Roborock lanserte også Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic, Roborock F25 ACE Pro og Roborock Qrevo Curv 2 Flow. Disse lanseringene skjer i samarbeid med fotballklubben Real Madrid, som Roborock nylig inngikk partnerskap med. I tillegg kunngjorde selskapet sin første LiDAR- baserte robotgressklipper, RockMow Z1 LiDAR. Roborock Saros Rover - robotstøvsugeren på to bein Roborock Saros Rover har to bein som kan løftes og senkes uavhengig av hverandre. Roboten imiterer menneskelig mobilitet og kan utføre små hopp, raske svinger, plutselige stopp og retningsendringer. Kroppen holdes i vater mens underlaget endrer seg. Saros Rover benytter kunstig intelligens-algoritmer i kombinasjon med avanserte bevegelsessensorer og tredimensjonal rominformasjon for å forstå omgivelsene og reagere presist. Den er perfekt for hjem med flere etasjer, ettersom den kan rengjøre hvert enkelt trinn i en trapp på vei fra en etasje til en annen. Områder som tidligere var utilgjengelige for robotstøvsugere blir dermed tilgjengelige. Saros Rover takler også svingtrapper og teppekledde trapper med avrundede kanter. Roboten rengjør hvert enkelt trinn mens den navigerer seg opp eller ned. Saros Rover håndterer i tillegg skråninger og komplekse flernivå-terskler som krever høyde og kraft. Saros Rover er et produkt under utvikling med ubekreftet lanseringsdato. Roborock og Real Madrid fotballklubb inngår samarbeid Bare dager før messestart annonserte Roborock et strategisk globalt partnerskap med den spanske fotballklubben Real Madrid, en av historiens største fotballklubber. Under temaet «The Greatest Meeting the Greatest» forenes to merker som begge har oppnådd bemerkelsesverdige prestasjoner gjennom innovasjon. Roborocks smarte rengjøringsinnovasjoner vil vekkes til live på Real Madrids ikoniske stadion Bernabéu, samt gjennom kampanjer. Roborocks robotstøvsuger-portefølje for tidlig 2026: Roborock Saros 20, Roborock Saros 20 Sonic og Roborock Qrevo Curv 2 Flow Under presentasjonen på CES viste Clarbi Lu, produktmarkedssjef hos Roborock, den nye porteføljen av smarte rengjøringsprodukter. Produktene vil være tilgjengelige for forbrukere i løpet av første halvår. Roborock Saros 20 og Roborock Saros 20 Sonic er de nye toppmodellene i flaggskipserien Saros, som debuterte i 2025. Saros 20 kommer med StarSight Autonomous System 2.0, et oppgradert KI-støttet kartleggingssystem som nå kan gjenkjenne opptil 201 objekter. Modellen kommer også med oppgradert AdaptiLift Chassis 3.0, en klatrestruktur med hovedhjul, hjelpehjul og klatrearm som folder seg ut når terskler oppdages. Det gjør at roboten kan krysse enkle terskler som er opptil 4,5 centimeters høye, eller doble terskler som er 4,5 + 4 centimeter høye. Roborock Saros 20 Sonic er utstyrt med RetractSense-navigasjonssystem som gir en ultratynn 7,98 cm kropp, samt et nytt VibraRise 5.0-moppesystem med uttrekkbar sonisk mopp som skrubber 4 000 ganger per minutt og når alle kanter. Både Saros 20 og Saros 20 Sonic drives av en 35 000 Pa HyperForce-motor og vedlikeholdes av en helt ny RockDock med 100°C varmtvannsvasking. Lanseringsskredet er imidlertid ikke over: Roborock Qrevo Curv 2 Flow er den nye modellen i den populære Qrevo-serien. Dette er seriens første robotstøvsuger med rullende mopp. Modellen har SpiraFlow Real-Time Self-Cleaning Technology som forløpende rengjør moppen, samt et kraftig 15 N moppetrykk. Moppen kan også forlenges for å rengjøre langs kanter. Qrevo Curv 2 Flow gir kraft og presisjon til alle rengjøringsscenarier, samtidig som kan løfte moppen for å beskytte teppene. RockMow Z1 LiDAR Roborock har også oppdatert robotgressklipper-porteføljen sin, en kategori selskapet nylig gikk inn i. RockMow Z1 LiDAR er selskapets første robotgressklipper med LiDAR. Roborocks har lenge brukt nyskapende LiDAR-teknologi i robotstøvsugere for presis navigasjon og unngåelse av objekter. Nå har de optimalisert teknologien for robotgressklippere. RockMow Z1 LiDAR har Sentisphere LiDAR sensorpakke, firehjulsdrift (4WD), patentert aktiv styring og et dynamisk fjæringssystem. Det sikrer et problemfritt oppsett av en klipper som kommer til alle steder - også helt ut i kantene. Vennligst kontakt din lokale Roborock salgs- eller kommunikasjonsrepresentant for priser og tilgjengelighet. Om Roborock Roborock er et ledende merke innen smart rengjøring. Produktene designes for å være så effektive at folk kan bruke mer tid på det de liker og mindre tid på husarbeid. Selskapet utvikler innovative robotstøvsugere, trådløse støvsugere, våt- og tørrstøvsugere, robotgressklippere og vaske- og tørkemaskiner. Roborock er verdens mest solgte robotstøvsugermerke, ifølge IDC*. Selskapets FoU-drevne løsninger og brukersentrerte tilnærming imøtekommer ulike rengjøringsbehov i millioner av hjem i over 170 land og regioner. Roborock har hovedkontor i Beijing og strategiske datterselskaper i nøkkelmarkeder som USA, Japan, Nederland, Polen, Tyskland og Sør-Korea. Per 2026 betjener Roborock mer enn 22 millioner husstander. For mer informasjon, besøk https://global.roborock.com/ Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2859021/Roborock_s_displays_CES_2026.jpg

