Heute eröffnen die großen US-Banken die Berichtssaison zum Abschlussquartal 2025. Anleger blicken mit Spannung nicht nur auf die Zahlen, sondern vor allem auf die Ausblicke. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing meldete sich unterdessen aus Berlin mit einer Warnung. Dabei sind die Erwartungen an die Ergebnisse für die US-Banken eher moderat, es könnte also auch Raum für positive Überraschungen geben. Auch mögliche Deregulierungsvorhaben der US-Regierung könnten in diesem Jahr bei den großen Geldhäusern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag