It has been decided to admit the following corporate bond for trading and official listing with effect from 14 January 2026:
|Udsteder / issuer
|Nykredit Realkredit A/S
|CFI kode/ CFI
|DTVUFB
|Første dato for handel / First day of trading
|14-01-2026
|ISIN
|DK0030564307
|Instrument name/ticker
|NYKsnpJan28
|Udstedelsesvaluta / Currency, issuance
|EUR
|Årlig nominel rente / Nominal interest rate
|0
|Udløbsdato / Maturity date
|14-01-2028
|Terminer pr. år / Payments per year
|4
For further information please contact Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66
