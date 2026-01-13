Rouyn-Noranda, Kanada, 13. Januar 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. ("Abcourt" oder das "Unternehmen") (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, die Ernennung von Herrn Loïc Bureau zum Chief Operating Officer von Abcourt mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Herr Bureau tritt heute aus dem Board of Directors von Abcourt Mines zurück, um sich vollständig den operativen Aktivitäten des Unternehmens zu widmen.

Loïc Bureau ist ein dreisprachiger Ingenieur, hat einen Abschluss in Geotechnik von der Polytechnique Montréal und verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Management von Bergbaubetrieben, in der Führung von Unternehmen sowie in der Corporate Governance, sowohl in Kanada als auch international.

Er war zuvor als General Manager bei Pershimco Resources Inc. tätig, wo er für den operativen Betrieb sowie das Budgetmanagement in Kanada, Mexiko und Panama verantwortlich war. Sein Aufgabenbereich umfasste die Betriebsleistung, Finanzdisziplin und die strategische Ausrichtung des Teams.

Nach dieser Ernennung trat Herr Bureau dem Fachbereich Mineraltechnologie des Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue bei. Dieser Wechsel ermöglichte es ihm, seine technischen Kompetenzen in allen Disziplinen des Bergbausektors zu vertiefen und zu erweitern und zugleich einen aktiven Beitrag zur Ausbildung der nächsten Generation zu leisten.

Neben seiner Tätigkeit im Bildungswesen fungierte Herr Bureau auch als Chairman des Board of Directors von Pershimex Resources. In dieser Funktion prägte er die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf mehreren Ebenen maßgeblich, was schließlich zu der erfolgreichen Fusion mit Abcourt Mines führte.

Loïc Bureau, Chief Operating Officer, erklärt: "Ich freue mich, dem Team von Abcourt Mines beizutreten und aktiv an der Umsetzung des Betriebsplans des Unternehmens mitzuwirken. Die jüngste Wiederaufnahme der Produktion in der Mine Sleeping Giant ist ein bedeutender strategischer Meilenstein und der Zeitpunkt ist günstig für mich, mich vollständig auf unsere Betriebs- und Finanzziele zu konzentrieren, um einen nachhaltigen Wert für das Unternehmen und seine Aktionäre zu schaffen."

Pascal Hamelin, President und CEO, sagt dazu: "Es ist mir eine große Freude, Loïc im Betriebsteam von Abcourt willkommen zu heißen. 2026 wird ein spannendes Jahr für das Unternehmen und die Aufnahme von Loïc in unser Team wird für unser Wachstum und den Start der Produktion in der Mine Sleeping Giant von beträchtlichem Nutzen sein. Ich möchte Loïc auch für seine Beiträge als Chairman des Board of Directors von Abcourt in den vergangenen Jahren danken. Seine organisatorischen Fertigkeiten sind dem Unternehmen in diesem Zeitraum sehr zugute gekommen. Zu guter Letzt möchte ich Herrn Noureddine Mokaddem als neuen Chairman des Boards begrüßen. Seine Wachstumsvision steht vollkommen im Einklang mit unseren Zielen bei der Mine Sleeping Giant und unseren Explorationsprojekten in Abitibi. Wir verfügen nun über alle Voraussetzungen, um Abcourt Mines im Jahr 2026 zum Erfolg zu führen."

Update zur Vereinbarung mit Glencore

Am 22. Dezember 2025 veröffentlichte Abcourt Mines eine Pressemitteilung, in der die verbindlichen Bedingungen einer vorrangigen Fremdfinanzierung in Höhe von bis zu 30 Millionen USD und einer Produktionsabnahme durch Glencore AG zusammengefasst waren. Die Parteien bemühen sich um den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung in den kommenden Tagen.

üBER Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein Goldproduzent und ein kanadisches Explorationsunternehmen mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten von Québec, Kanada. Abcourt ist Eigentümer der Mine und Aufbereitungsanlage Sleeping Giant sowie des Konzessionsgebiets Flordin, auf die sich die Aktivitäten des Unternehmens konzentrieren.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca. Alternativ wenden Sie sich bitte an:

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E: mailto:phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert

Investor Relations

T: (514) 722-2276

E: mailto:ir@abcourt.com

