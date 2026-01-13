HÖHEPUNKTE

- Vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Lithiumprojekt Cinovec am 31. Dezember 2025 beim tschechischen Umweltministerium eingereicht

- Einreichung schließt zweistufigen UVP-Prozess nach 2025 eingereichter Vorprüfung ab

- Einreichung von UVP erfüllt die wesentliche Voraussetzung für die Gewährung von Subventionen aus dem Just Transition Fund der EU

- DFS hat eine Lebensdauer der Mine von über 26 Jahren sowie eine prognostizierte Produktion von ca. 37.500 t Lithiumkarbonat pro Jahr in Batteriequalität kürzlich bestätigt

- Das Projekt liegt weiterhin im Zeitplan, um die Anforderungen des Just Transition Fund hinsichtlich der Genehmigung von UVP bis zum 30. Juni 2026 zu erfüllen

13. Januar 2026 / IRW-Press / European Metals Holdings Limited (ASX und AIM: EMH, OTCQX: EMHXY/EMHLF) ("European Metals" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Lithiumprojekt Cinovec (Projekt) am 31. Dezember 2025 offiziell beim tschechischen Umweltministerium (Ministerium) eingereicht wurde.

Die Einreichung schließt den zweistufigen UVP-Prozess ab, nachdem bereits Anfang 2025 die Bewertung der Vorprüfungsphase eingereicht worden war, und stellt einen bedeutsamen regulatorischen Meilenstein für das Projekt dar.

Diese UVP deckt die gesamte Erschließung von Cinovec ab und unterstützt die Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS), die Cinovec als langlebiges, umfassendes europäisches Lithiumprojekt mit einer Lebensdauer von über 26 Jahren und einer prognostizierten Produktion von etwa 37.500 t Lithiumkarbonat in Batteriequalität pro Jahr bestätigt hat.1

Prüfungsprozess

Das Umweltministerium wird nun mit der formellen Prüfung der UVP beginnen. Die Unterlagen werden voraussichtlich noch in diesem Quartal zur öffentlichen Einsichtnahme veröffentlicht, wobei das Ministerium den Zeitpunkt für öffentliche Stellungnahmen und Anhörungen festlegen wird.

Umfang der Umweltverträglichkeitsprüfung

Die UVP identifiziert und bewertet potenzielle Umweltbelastungen in Zusammenhang mit dem Projekt und beschreibt geplante Maßnahmen zur Minderung von Auswirkungen sowie zum Management, einschließlich Überwachungsanforderungen. Sie berücksichtigt physikalische, biologische und sozioökonomische Faktoren aus Sicht des Umweltschutzes und umfasst die gemäß den tschechischen und EU-Vorschriften erforderlichen technischen Modellierungen.

1 Siehe ASX-Pressemitteilung vom 23. Dezember 2025.

Bedingung des Just Transition Fund der EU erfüllt

Mit der Einreichung der UVP ist eine wesentliche Bedingung für die Gewährung von Subventionen aus dem Just Transition Fund der EU (JTF) für das Projekt Cinovec erfüllt.2

Im April 2025 genehmigte die tschechische Auswahlkommission Subventionen in Höhe von 800 Millionen CZK (damals etwa 36 Millionen USD). Die Bedingungen für die Gewährung der Subvention sehen Folgendes vor:

- Einreichung der vollständigen UVP bis 31. Dezember 2025

Genehmigung der UVP durch das tschechische Umweltministerium bis 30. Juni 2026

Executive Chairman Keith Coughlan sagte:

"Die Einreichung der vollständigen UVP ist ein bedeutsamer Schritt für Cinovec und folgt auf den Abschluss der DFS, die den Umfang, die Langlebigkeit und die strategische Bedeutung des Projekts bestätigt hat. Diese strategische Bedeutung wurde durch die kürzlich genehmigte Subvention in Höhe von etwa 360 Millionen EUR für das Projekt endgültig untermauert.

Umweltgenehmigungen sind für die Erschließung in der Tschechischen Republik von grundlegender Bedeutung und die Einhaltung der Frist für die Einreichung der UVP war eine wesentliche Voraussetzung gemäß dem Just Transition Fund. Das Team von Geomet hat hervorragende Arbeit geleistet, indem es diese Aufgabe innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens erledigt und das Projekt im Zeitplan gehalten hat."

ENDE

Diese Pressemitteilung wurde vom Board des Unternehmens zur Veröffentlichung freigegeben.

Kontakt

Weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung oder dem Unternehmen im Allgemeinen erhalten Sie auf unserer Website, www.europeanmet.com, oder nutzen Sie die am Ende dieser Pressemitteilung angeführten Kontaktdaten.

ANFRAGEN:

European Metals Holdings Limited Keith Coughlan, Executive Chairman Tel.: +61 (0) 419 996 333 E-Mail: keith@europeanmet.com Kiran Morzaria, Non-Executive Director Tel.: +44 (0) 20 7440 0647 Carly Terzanidis, Company Secretary Tel.: +61 8 6245 2050 mailto:cosec@europeanmet.com Zeus Capital Limited (Nomad & Broker) James Joyce/Darshan Patel/ Gabriella Zwarts (Corporate Finance) Harry Ansell (Broking) Tel.: +44 (0) 203 829 5000 BlytheRay (Financial PR) Tim Blythe Megan Ray Tel.: +44 (0) 20 7138 3222 Chapter One Advisors (Financial PR - Aus) David Tasker Tel.: +61 (0) 433 112 936 E-Mail: dtasker@chapteroneadvisors.com.au

2 Siehe ASX-Mitteilung vom 28. April 2025.

PROJEKTÜBERSICHT

Lithiumprojekt Cinovec

Geomet s.r.o. kontrolliert die Mineralexplorationskonzessionen, die vom tschechischen Staat für das Lithium-Zinn-Projekt Cinovec erteilt wurden. Geomet hat vom Ministry of Environment (Umweltministerium) und vom Ministry of Industry (Industrieministerium) eine vorläufige Bergbaugenehmigung erhalten. Das Unternehmen befindet sich zu 49 % im Besitz von European Metals und zu 51 Prozent im Besitz von CEZ a.s. (über dessen 100-Prozent-Tochtergesellschaft SDAS). Cinovec verfügt über eine weltweit signifikante Hartgestein-Lithium-Lagerstätte mit einer gesamten nachgewiesenen Mineralressource von 54,4 Mio. t mit einem Gehalt von 0,58 % Li2O und einer angedeuteten Mineralressource von 378,23 Mio. t mit einem Gehalt von 0,41 % Li2O und einer vermuteten Mineralressource von 309,49 Mio. t mit einem Gehalt von 0,39 % Li2O, was zusammen 7,45 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent entspricht (siehe ASX-/AIM-Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. Dezember 2025) (Cinovec DFS Confirms Long-life Battery Grade Lithium Carbonate Producer Strategically Positioned to supply European EV and Energy-storage Sectors).

Es wurde eine nachgewiesene und wahrscheinliche Erzreserve von 54,4 Millionen t mit einem Gehalt von 0,58 % Li2O angegeben, die den ersten 26 Jahren des Abbaus mit einer Produktion von 37.500 t Lithiumkarbonat pro Jahr entspricht (siehe ASX/AIM-Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. Dezember 2025) (DFS für Cinovec bestätigt, dass sich der Produzent von langlebigem Lithiumkarbonat in Batteriequalität in einer strategisch günstigen Position befindet, um den europäischen EV- und Energiespeichersektor zu beliefern).

Die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) bestätigte die wirtschaftliche Machbarkeit des Projekts Cinovec mit einer kontinuierlichen Produktion von 37.500 tpa Lithiumkarbonat (Li2CO3) in Batteriequalität, was etwa 5,2 % der EU-Nachfrage im Jahr 2030 entspricht und für über 900.000 50-kWh-EV-Batterien pro Jahr ausreicht. Cinovec wird eine Betriebsdauer von über 28 Jahren aufweisen, was durch eine Ressource von 748 Millionen t mit einem Gehalt von 0,19 % Li2O und eine Erzreserve von 55,4 Millionen t, mit Erweiterungsoptionen (siehe ASX/AIM-Pressemitteilung des Unternehmens vom 23. Dezember 2025), untermauert wird (DFS für Cinovec bestätigt, dass sich der Produzent von langlebigem Lithiumkarbonat in Batteriequalität in einer strategisch günstigen Position befindet, um den europäischen EV- und Energiespeichersektor zu beliefern).

Damit ist Cinovec die größte Hartgesteins-Lithiumlagerstätte in Europa und die mit Abstand größte Hartgesteins-Lithiumlagerstätte in der Europäischen Union.

Cinovec wurde von der Europäischen Union im Rahmen des Gesetzes über kritische Rohstoffe als strategisches Projekt eingestuft. (siehe die ASX/AIM-Mitteilung des Unternehmens vom 25./ 26. März 2025) (Cinovec zum strategischen Projekt gemäß dem EU-Gesetz über kritische Rohstoffe erklärt) und von der tschechischen Regierung als strategische Lagerstätte ausgewiesen (siehe die ASX/AIM-Mitteilung des Unternehmens vom 7. März 2025) (Cinovec von tschechischer Regierung zur strategischen Lagerstätte erklärt).

Cinovec hat kürzlich von der EU und der tschechischen Regierung einen Impuls in Form von Subventionen in Höhe von 36 Millionen USD aus dem Just Transition Fund der EU (siehe ASX/AIM-Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. April 2025) (36 Millionen USD aus Just Transition Fund für Projekt Cinovec genehmigt) sowie bis zu 360 Millionen EUR von der tschechischen Regierung erhalten (siehe ASX/AIM-Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. März 2025) (Genehmigung von bis zu 360 Millionen EUR durch tschechische Regierung).

In der Lagerstätte wurden zuvor über 400.000 Tonnen Erz im Untertagebau im Rahmen eines Versuchsbetriebs abgebaut.

Cinovec liegt zentral für europäische Endverbraucher und ist infrastrukturell gut erschlossen: eine befestigte Straße grenzt an die Lagerstätte, Bahnlinien befinden sich 5 km nördlich und 8 km südlich der Lagerstätte und eine aktive 22-kV-Übertragungsleitung führt zur historischen Mine. Die Lagerstätte liegt in einer aktiven Bergbauregion.

Die Aufbereitungsanlage bei Cinovec besteht aus einem Front-End-Zerkleinerungs- und -Veredelungskreislauf ("FECAB") sowie einem Lithium-Chemie-Anlagen- ("LCP")-Kreislauf, die in Kombination Lithiumkarbonat-Endprodukte herstellen und sich auf dem Gelände des Kraftwerks Prunérov 1 befinden werden, das etwa 59 Bahnkilometer vom Minenstandort Cinovec entfernt ist. (Siehe ASX/AIM-Pressemitteilungen des Unternehmens vom 26. April 2024 "New Lithium Plant Site Expected to Improve Project Permitting and Economics" und 27. November 2024 "Cinovec Project Update").

Hintergrundinformationen zu CEZ

CEZ a.s., mit Hauptsitz in der Tschechischen Republik, ist eines der größten Unternehmen in der Tschechischen Republik und ein führender, in West- und Mitteleuropa tätiger Energiekonzern. Das Kerngeschäft von CEZ ist die Erzeugung, die Verteilung, der Handel mit und der Verkauf von Strom und Wärme, der Handel mit und der Verkauf von Erdgas sowie die Kohleförderung. Die Grundlage der Stromerzeugung der CEZ-Gruppe sind emissionsfreie Quellen. Die CEZ-Strategie mit dem Namen Saubere Energie für Morgen basiert auf einer ehrgeizigen Dekarbonisierung, der Entwicklung erneuerbarer Quellen und der Kernenergie. CEZ kündigte an, dass es seine Verpflichtung zur Klimaneutralität um zehn Jahre auf 2040 vorverlegen wird.

Der größte Aktionär des Mutterunternehmens CEZ a.s. ist Tschechien mit einem Anteil von rund 70%. Die Aktien von CEZ a.s. werden an der Börse in Prag und Warschau gehandelt und sind in den PX- und WIG-CEE-Börsenindizes vertreten. Die Marktkapitalisierung von CEZ beläuft sich auf rund 28,2 Mrd. €.

Als eines von Mitteleuropas führenden Energieunternehmen plant CEZ die Entwicklung mehrerer Projekte in den Bereichen Energiespeicherung und Batterieherstellung in Tschechien und Mitteleuropa.

CEZ ist außerdem ein Marktführer für E-Mobilität in der Region und hat ein Netzwerk an Ladestationen für Elektrofahrzeuge in ganz Tschechien installiert, das es auch betreibt. Die Automobilindustrie in Tschechien trägt erheblich zum BIP bei, und man geht davon aus, dass die Zahl der Elektrofahrzeuge im Land in den kommenden Jahren erheblich steigen wird.

SACHKUNDIGE PERSONEN UND QUALIFIZIERTE PERSONEN IM SINNE DER "AIM NOTE FOR MINING AND OIL & GAS COMPANIES"

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die metallurgischen Testarbeiten bei FECAB beziehen, basieren auf technischen Daten und unterstützenden Unterlagen, die von Herrn Walter Mädel, einem Vollzeitangestellten von Geomet s.r.o, einer Beteiligungsgesellschaft des Unternehmens, zusammengestellt oder beaufsichtigt wurden, und geben diese korrekt wieder. Herr Mädel ist Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ("AUSIMM") und ein Fachmann auf dem Gebiet der Mineralverarbeitung mit mehr als 27 Jahren Erfahrung in der metallurgischen Prozess- und Projektentwicklung, dem Prozessdesign, der Projektumsetzung und dem operativen Betrieb. Von seiner Erfahrung waren mindestens 5 Jahre speziell auf die Entwicklung der Aufbereitung von Lithium in Hartgestein-Pegmatiten ausgerichtet. Herr Mädel ist damit einverstanden, dass die auf diesen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und in dem Kontext, in dem sie erscheinen, in diese Pressemitteilung aufgenommen werden. Herr Mädel ist Teilnehmer am langfristigen Anreizprogramm des Unternehmens.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und Begleitdokumenten, die von Dr. Vojtech Sesulka zusammengestellt wurden, und geben diese korrekt wieder. Dr. Sesulka ist ein zertifizierter Berufsgeologe (zertifiziert von der European Federation of Geologists), ein Mitglied der tschechischen Vereinigung der Wirtschaftsgeologen und eine sachkundige Person gemäß der Definition des JORC-Codes, Ausgabe 2012, des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. Dr. Sesulka stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in diese Pressemitteilung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu. Dr. Sesulka ist ein unabhängiger Berater, der seit mehr als 10 Jahren für die Unternehmen EMH und Geomet tätig ist. Dr. Sesulka besitzt keine Aktien des Unternehmens und ist nicht an kurz- oder langfristigen Anreizprogrammen des Unternehmens beteiligt.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die metallurgischen Testarbeiten und die Kriterien für die Prozessgestaltung und die Flussdiagramme in Bezug auf die LCP beziehen, basieren auf den von Herrn Grant Harman (B.Sc Chem Eng, B.Com) zusammengestellten Informationen und Begleitdokumenten und geben diese korrekt wieder. Herr Harman ist ein unabhängiger Berater und der Leiter von Lithium Consultants Australasia Pty Ltd mit mehr als 14 Jahren Erfahrung im Bereich Lithium-Chemikalien. Herr Harman stimmt der auf seinen Informationen basierenden Angelegenheiten in diese Pressemitteilung in der Form und dem Kontext, in dem die Informationen erscheinen, zu. Herr Harman ist Teilnehmer am langfristigen Anreizplan des Unternehmens.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Mineralressourcen und Explorationsziele beziehen, basieren auf den von Lynn Widenbar erstellten Informationen und Unterlagen und geben diese korrekt wieder. Herr Widenbar, der Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists ist, ist ein Vollzeitmitarbeiter von Widenbar and Associates und erstellte die Schätzung auf der Grundlage von Daten und geologischen Informationen, die von European Metals bereitgestellt wurden. Herr Widenbar verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die von ihm ausgeübte Tätigkeit relevant sind, um sich als qualifizierte Person gemäß der Definition des JORC Code 2012 Edition des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Minerals Resources and Ore Reserves zu qualifizieren. Herr Widenbar stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in diese Pressemitteilung in der Form und dem Kontext, in dem die Informationen erscheinen, zu. Herr Widenbar besitzt keine Aktien des Unternehmens und ist kein Teilnehmer an kurz- oder langfristigen Anreizprogrammen des Unternehmens.

Die Informationen hinsichtlich der Produktionsziele für das Lithiumprojekt Cinovec basieren auf Informationen, die von Graeme Fulton, einer kompetenten Person und Mitglied des Australasian Institute of Mining & Metallurgy, zusammengestellt wurden. Herr Fulton ist ein Angestellter von Bara Consulting, einem Beratungsunternehmen des Unternehmens. Herr Fulton besitzt keine Aktien, Optionen oder Leistungsrechte des Unternehmens und nimmt nicht am kurz- oder langfristigen Incentive-Plan des Unternehmens teil. Herr Fulton verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves definiert werden zu können. Herr Fulton erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Pressemitteilungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass im Falle von Schätzungen zu Mineralressourcen, Erzreserven, Explorations- und Produktionszielen und prognostizierter Finanzinformationen, alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Informationen in den entsprechenden Marktmitteilungen basieren, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "schätzen", "antizipieren", "fortsetzen" und "Guidance" oder anderen ähnlichen Wörtern zu erkennen und können unter anderem Aussagen zu Plänen, Strategien und Zielen des Managements, voraussichtlichen Produktions- oder Baubeginnterminen und erwarteten Kosten oder Produktionsergebnissen enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten innewohnend bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren gehören unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken des Erhalts der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen und abnehmender Mengen oder Gehalte an Reserven, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seiner Geschäftsleitung in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf die Geschäfte und den operativen Betrieb des Unternehmens auswirken wird. Das Unternehmen übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit oder der operative Betrieb des Unternehmens nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinträchtigt werden, die vom Unternehmen oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen.

Obwohl das Unternehmen versucht und sich bemüht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen solche Aussagen beruhen.

LITHIUMKLASSIFIZIERUNG UND UMWANDLUNGSFAKTOREN

Lithiumgehalte werden normalerweise in Prozent oder Teilen pro Million (ppm) angegeben. Die Gehalte von Lagerstätten werden auch als Lithiumverbindungen in Prozent angegeben, z. B. als prozentualer Anteil an Lithiumoxid- (Li2O)-Gehalt oder Lithiumkarbonat- (Li2CO3)-Gehalt.

Lithiumkarbonatäquivalent ("LCE") ist die Standardterminologie der Industrie für Li2CO3 und entspricht diesem. Die Verwendung von LCE soll Daten liefern, die mit den Berichten der Industrie vergleichbar sind, und ist die gesamte äquivalente Menge an Lithiumkarbonat, wobei angenommen wird, dass der Lithiumgehalt in der Lagerstätte zu Lithiumkarbonat umgewandelt wird, wobei die Konversionsraten in der Tabelle unten verwendet werden, um einen äquivalenten Li2CO3-Wert in Prozent zu erhalten. Bei der Verwendung von LCE wird von einer Gewinnungsrate von 100 % und keinen Prozessverlusten bei der Gewinnung von Li2CO3 von der Lagerstätte ausgegangen.

Lithiumressourcen und -reserven werden in der Regel in t LCE oder Li angegeben.

Die Standard-Umrechnungsfaktoren sind in der Tabelle unten aufgeführt:

Tabelle: Umrechnungsfaktoren für Lithium-Verbindungen und -Mineralien

Umrechnung von Umrechnung in Li Umrechnung in Li2O Umrechnung in Li2CO3 Umrechnung in LiOH.H2O Lithium Li 1,000 2,153 5,325 6,048 Lithiumoxid Li2O 0,464 1,000 2,473 2,809 Lithiumkarbonat Li2CO3 0,188 0,404 1,000 1,136 Lithiumhydroxid LiOH.H2O 0,165 0,356 0,880 1,000 Lithiumfluorid LiF 0,268 0,576 1,424 1,618

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82480



