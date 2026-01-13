General Atomics Aeronautical Systems, Inc.: GA-ASI und USN testen erweitertes Abwurfsystem für Sonarbojen für MQ-9B SeaGuardian

SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 13. Januar 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) und die U.S. Navy bauen die Fähigkeiten zur U-Boot-Bekämpfung (Anti-Submarine Warfare, ASW) des unbemannten Luftfahrtsystems MQ-9B SeaGuardian weiter aus. Am 17. Dezember wurde ein Flugtest durchgeführt, bei dem Sonarbojen-Abwurfsysteme (Sonobuoy Dispensing System, SDS) in Pods eingesetzt wurden - in größerer Anzahl als bei früheren Tests - wodurch sich die verfügbare Anzahl an Sonarbojen verdoppelte.

"Die Erweiterung der Sonarbojen-Kapazität einschließlich der multistatischen aktiven kohärenten (MAC)-Technologie für SeaGuardian, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer fortschrittlichen ASW-Strategie zur Erweiterung und Verbesserung der Suchgebiete", sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. "Die größere maritime Abdeckung, die die ASW-Fähigkeit unserer MQ-9B bietet, ist für unsere Kunden äußerst wertvoll."

Sonarbojen sind Marinesensoren, die aus einem Flugzeug ins Meer abgeworfen werden und dabei helfen, U-Boote aufzuspüren. Die SeaGuardian setzte Bojen vom Typ AN/SSQ-36 Bathythermal, AN/SSQ-53G Directional Frequency Analysis and Recording (DIFAR) (passiv) und AN/SSQ-62F Directional Command Activated Sonobuoy System (DICASS) (aktiv) ein. Dies war das erste Mal, dass multistatische aktive kohärente (MAC) Bojen von einem unbemannten Flugzeug aus eingesetzt wurden. Die MAC-Bojen sind besser für die Ortung von U-Booten über große Gebiete geeignet und erfordern im Vergleich zu DIFAR und DICASS weniger Bojen.

Die von der U.S. Navy gesponserten Flugtests dienten speziell der Zertifizierung des SDS. Diese Flugtests unterstützen den Einsatz des Commander, U.S. Pacific Fleet zur operativen Bewertung der 7. Flotte und wurden zusätzlich vom Naval Air Warfare Center Aircraft Division (NAWCAD) AIRWorks unterstützt und staatlich überwacht.

Nach Abschluss der Tests und der Datenauswertung wird erwartet, dass die U.S. Navy GA-ASI im Januar 2026 die Fluggenehmigung für den operativen Betrieb mit MQ-9B SeaGuardian erteilt.

SeaGuardian wurde auch von der U.S. Navy in verschiedenen kürzlich durchgeführten Übungen eingesetzt, darunter Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC und Group Sail.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger und MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

