TORONTO, 13. Januar 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/) (TSX-V: CNC) (OTCQB: CNIKF) gab heute bekannt, dass die Provinz Ontario das Nickelprojekt Crawford ("Crawford" oder "das Projekt") offiziell als zweites Projekt benannt hat, das gemäß dem neuen "One Project, One Process" ("1P1P")-Rahmenwerk der Provinz vorangetrieben wird.

Das 1P1P-Rahmenwerk soll die Genehmigungs- und Prüfungsverfahren für große Bergbauprojekte in Ontario besser koordinieren, indem es die Zeitpläne, Zuständigkeiten und den Informationsaustausch zwischen den Ministerien der Provinz aufeinander abstimmt. Für Canada Nickel spiegelt diese Benennung den fortgeschrittenen Stand, den Umfang und die strategische Bedeutung des Nickelprojekts Crawford im Rahmen der Strategie für kritische Mineralien der Provinz Ontario wider.

"Ontario handelt mit höchster Dringlichkeit, um diese zu 100 % in kanadischem Besitz befindliche Mine zu eröffnen und 4.000 Arbeitsplätze für kanadische Arbeitnehmer zu schaffen", erklärte Stephen Lecce, Minister für Energie und Bergbau. "Im Jahr 2026 wird unsere Regierung mit voller Kraft daran arbeiten, eines der größten Nickelvorkommen der Welt zu erschließen, das unsere Wirtschaft ankurbeln und dazu beitragen wird, die Dominanz Chinas im Bereich der kritischen Mineralien zu beenden. Von Anfang bis Ende 'Made in Canada', während wir eine heimische Lieferkette aufbauen, die die größte Nickelsulfidmine der westlichen Welt, eine neue Nickelverarbeitungsanlage und eine nachgelagerte Legierungsproduktionsanlage umfasst."

"Die heutige Ankündigung unterstreicht die strategische Bedeutung des Nickelprojekts Crawford für Ontario und das Bestreben der Provinz, eine weltweit führende Lieferkette für kritische Mineralien aus Ontario aufzubauen", erklärte Mark Selby, CEO der Canada Nickel Company. "Crawford wurde speziell dafür konzipiert, einen neuen Korridor für kohlenstoffarmen Bergbau und saubere Metallherstellung im Nordosten Ontarios zu etablieren - um langfristiges Wirtschaftswachstum zu fördern, hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und sicherzustellen, dass die Wertschöpfung innerhalb der Provinz bleibt. Als einziges Bergbauprojekt in Kanada, das diese Art der Unterstützung sowohl von der Bundesregierung als auch von der Provinzregierung erhalten hat, bestärkt die heutige Ankündigung unser Engagement, bis Jahresende mit dem Bau zu beginnen. Wir freuen uns darauf, mit der Provinz im Rahmen ihres neu angekündigten Critical Minerals Processing Fund zusammenzuarbeiten, um diese Zielsetzungen zu verwirklichen."

Wichtig ist, dass Canada Nickel umfassende Konsultationen mit der Provinz Ontario durchgeführt und erneut bestätigt hat, dass das 1P1P-Rahmenwerk unsere langjährigen Verpflichtungen gegenüber den indigenen Völkern, dem Umweltschutz und den strengen Vorschriften ergänzen und nicht ersetzen wird. Das Rahmenwerk soll die Koordination und Effizienz der Regierung verbessern und gleichzeitig die höchsten Standards für die Projektentwicklung und die Einbindung der Gemeinden aufrechterhalten.

Crawford ist bereits an der Spitze des modernisierten Regulierungsrahmens Kanadas und hat als erstes Bergbauprojekt des Landes im November 2024 eine Umweltverträglichkeitserklärung gemäß dem geänderten Impact Assessment Act, 2019, vorgelegt. Zusammen mit der Einstufung im Rahmen des 1P1P-Rahmens und der Weiterleitung an das Major Projects Office der Bundesregierung im November 2025 ebnen diese Meilensteine den Weg für eine verantwortungsvolle Beschleunigung der Entwicklung.

Crawford wird voraussichtlich das größte Nickelsulfidprojekt in der westlichen Welt und eines der wirtschaftlich bedeutendsten Bergbauprojekte in Kanada sein. Unabhängige Analysen schätzen, dass das Projekt während seiner anfänglichen Lebensdauer von mehr als 40 Jahren ein BIP von über 70 Milliarden Dollar generieren wird, davon etwa 67 Milliarden Dollar allein in Ontario, und dabei 1.000 direkte und 3.000 indirekte und induzierte Arbeitsplätze schaffen wird. Durch seine patentierte In-Process Tailings (IPT)-Karbonatisierungstechnologie wird Crawford voraussichtlich auch bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr dauerhaft speichern und sich damit zu einer der größten Kohlenstoffspeicheranlagen Kanadas und zur weltweit ersten CO2-neutralen Nickelmine entwickeln.

Alle technischen Informationen in dieser Pressemitteilung stammen aus der Crawford-Machbarkeitsstudie des Unternehmens, die im November 2023 veröffentlicht wurde.

Qualifizierte Person

Stephen J. Balch, P.Geo. (ON), Vizepräsident Exploration von Canada Nickel und eine "qualifizierte Person" gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfidprojekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero Nickel, NetZero Cobalt und NetZero Iron beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischem Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Nickel-Cobalt-Sulfid-Vorzeigeprojekt Crawford im Zentrum des produktiven Bergbaureviers Timmins-Cochrane unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.canadanickel.com

Medienkontakt:

Melanie Paradis

President, Texture Communications

Tel.: 416-399-7400

E-Mail: melanie@yourtexture.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Tel.: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als "zukunftsgerichtete Informationen" gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Ergebnisse hinsichtlich des Zeitpunkts des Baubeginns, der voraussichtliche Zeitplan für die Genehmigungen, die Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen in Bezug auf Crawford (einschließlich des gesamten wirtschaftlichen Beitrags, der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Generierung von Steuereinnahmen), das Potenzial von Crawford und anderen Projekten des Unternehmens, Genehmigungen, Partnerschaften mit indigenen Völkern, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Mittel aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Liegenschaft erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umweltverpflichtungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Nichterhalt behördlicher oder aktionärsseitiger Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82483Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82483&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13515Q1037Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.