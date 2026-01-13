Amerika drückt beim Kernbrennstoff aufs Gaspedal: Das US-Energieministerium vergibt 2,7 Mrd. USD für die heimische Uran-Anreicherung!

- Anzeige/Werbung - Diese Anzeige wurde wird im Auftrag von Premier American Uranium Inc. veröffentlicht! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Premier American Uranium · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 13.01.2026, 22:03 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dass ist ein massiver und nicht zu unterschätzender Schritt, um Abhängigkeiten zu reduzieren und die Versorgung für die nächsten zehn Jahre zu sichern. Gleichzeitig katapultiert Big Tech die Grundlast-Nachfrage in neue Dimensionen: Allein Meta sichert sich bis 2035 bis zu 6,6 GW Nuklearstrom (Vistra) und engagiert sich parallel bei Oklo und TerraPower - klarer Rückenwind für den realen Brennstoffbedarf in den USA.

Die World Nuclear Association rechnet damit, dass der Uranbedarf bis 2030 um ~28% steigt und bis 2040 mehr als doppelt so hoch ausfällt wie heute. Damit öffnet sich die Schere aus strukturell wachsender Nachfrage und träger Angebotsreaktion, ein Umfeld, in dem belastbare US-Projekte im Fokus stehen.

Premier American Uranium: US-Hebel mit Substanz!

Premier American Uranium Inc. (WKN: A3ET9P) bündelt Projekte in fünf führenden US-Uran-Distrikten der bedeutendsten uranhaltigen Regionen des Landes - von New Mexicos historisch reichen Grants Mineral Belt bis in die weiten Becken von Wyoming und Colorado.

Quelle: Premier American Uranium

Mit Cebolleta (New Mexico) hat das Unternehmen bereits eine PEA und eine aktualisierte Ressourcenbewertungvorgelegt. Gleichzeitig sorgt das Cyclone-Projekt in Wyoming für ISR-Nachrichten. Das Unternehmen hat kürzlich die Nuclear Fuels-Transaktion abgeschlossen, wodurch die ISR-Pipeline in Wyoming, einschließlich des Kaycee Trend, weiter ausgebaut wird.

Cebolleta-PEA: Long-Life, Preishebel - und mehrere Stellschrauben für Upside!

Premier American Uranium Inc. (WKN: A3ET9P) hat mit der Einreichung eines neuen technischen Berichts einen wichtigen Meilenstein erreicht und liefert Investoren damit einen klaren Blick aufdas wirtschaftliche Potenzial des Projekts in New Mexico. Der Bericht umfasst sowohl eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) als auch eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) und wurde gemäß NI 43-101 von dem renommierten, unabhängigen Beratungsunternehmen SLR International Corporation erstellt.

Die PEA zeichnet das Bild eines Uranprojekts mit vergleichsweise niedrigen Investitionskosten, langer Minenlaufzeit und solider Wirtschaftlichkeit. Vorgesehen ist eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 1,4 Millionen Pfund U3O8, mit Spitzenjahren von fast 2,0 Millionen Pfund. Über eine geplante Minenlebensdauer von 13 Jahren ergibt sich eine Gesamtproduktion von 18,1 Millionen Pfund, was Cebolleta zu einem potenziell bedeutenden Lieferanten für den US-Uranmarkt macht.

Wirtschaftlich überzeugt das Projekt mit einem Nachsteuer-NPV (8%) von 83,9 Mio. US-Dollar, einem internen Zinsfuß von 17,7% und einem freien Cashflow von 287 Mio. US-Dollar über die gesamte Lebensdauer der Mine.

Die direkten Investitionskosten liegen bei niedrigen 64,2 Mio. US-Dollar, während die durchschnittlichen Betriebskosten mit nur 41,60 US-Dollar pro Pfund absolut wettbewerbsfähig erscheinen, vor allem bei einem Uranpreis, der laut Tradingeconomics.com am 12. Januar 2026 um 19:15 Uhr mit 82,75 US-Dollar je Pfund angegeben wird.

Besonders spannend ist die Hebelwirkung auf den Uranpreis: Bei 100 US-Dollar pro Pfund steigt der NPV schon auf fast 154 Mio. US-Dollar, bei 125 US-Dollar pro Pfund Uran sogar auf 325 Mio. US-Dollar sowie bei 150 US-Dollar pro Pfund auf unglaubliche 488 Mio. US-Dollar.

Quelle: Premier American Uranium

Zusätzlich bietet das Projekt erhebliches Aufwärtspotenzial. Verbesserungen bei den metallurgischen Ausbeuten könnten den Nachsteuer-NPV nahezu verdoppeln. Auch die aktualisierte Ressourcenschätzung unterstreicht das Wachstum: Die angezeigten Ressourcenstiegen auf 20,3 Mio. Pfund U3O8-Äquivalent, während die abgeleiteten Ressourcen nun 7,0 Mio. Pfund umfassen.

Insgesamt positioniert sich Cebolleta als strategisch gelegenes, gut erschlossenes Uranprojekt in einem der wichtigsten Fördergebiete der USA, mit klarer Skalierbarkeit, starkem Preishebel und attraktiven Perspektiven in einem wiedererstarkenden Uranmarkt.

Wyoming-Pipeline: ISR-Logik + rollierender Newsflow!

Vom Cyclone-ISR-Projekt in Wyoming meldete Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) positive Bohrergebnisse und definierte Trend-Erweiterungen, was wiederum unterstreicht, dass die ISR-Eignung den Newsflow hochhält. Mit der Nuclear-Fuels-Übernahme kamen zusätzlich Kaycee (Powder River Basin - ausgedehnte Rollfront-Trends) und weitere Bezirke hinzu. Das heißt Skalierung statt Ein-Asset-Wette.

Fazit: Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) auf dem Weg in eine rosige Zukunft!

Makro-Rückenwind ist durch DOE-Capex, Big-Tech-Grundlast, WNA-Nachfragepfad definitiv da und trifft auf US-Projekte mit klaren Parametern und Preishebeln. Aus Investorensicht liegt der Fokus 2026 auf De-Risking (weiterführende Testarbeiten/Optimierungen nach PEA, sowie Wyoming-Bohrprogramme).

Gelingt die Übersetzung von Technik in belastbare Wirtschaftlichkeit und wächst die Pipeline messbar, ist ein erhebliches Re-Rating prinzipiell möglich. Insgesamt besitzt Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) 12 Liegenschaften, allesamt in den USA und kann damit auf beschleunigte Genehmigungsverfahren durch die US-Regierung hoffen.

Die starke Sensitivität gegenüber steigenden Uranpreisen bietet deutliches Upside-Potenzial. Profitieren Sie mit.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

, und Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Premier American Uranium, SRC-Rohstoff-Reports, X, LinkedIn, World Nuclear Association (Demand Outlook bis 2030/2040), Premier American Uranium - News, Präsentationen und NI 43-101 Technical Report (Cebolleta, 09.12.2025), eigener Research und Interpretation, Projekt-Updates Wyoming (Cyclone/Kaycee) & Nuclear-Fuels-Transaktion 2025, Tradingeconomics.com https://www.nasdaq.com/articles/uranium-price-forecast-top-trends-uranium-2026?utm,https://www.reuters.com/business/energy/us-awards-27-billion-worth-orders-boost-uranium-enrichment-2026-01-05/?utm

Hinweis/Disclaimer: Dieser Beitrag dient Informations- und Werbezwecken und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Explorations- und Entwicklungsprojekte unterliegen Genehmigungs-, Finanzierungs-, Ausführungs- sowie Rohstoffpreisrisiken; historische Transaktionen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Wichtig (NI 43-101): Die PEA ist vorläufig und beinhaltet Inferred-Ressourcen, die geologisch zu spekulativ sind, um als Reserven klassifiziert zu werden; es besteht keine Gewissheit, dass die PEA-Ergebnisse realisiert werden. Qualified Persons (SLR): u. a. Mark B. Mathisen, C.P.G.; Stuart Collins, P.E.; Jeffrey L. Woods, MMSA QP; Lee (Pat) Gochnour, MMSA QP; Matthew Behling, P.E. (Berichtsdatum: 9. Dez. 2025).

Compliance-Hinweise (Auszug)

• Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung.

• Interessen/Konflikte:, keine ≥ 0,5%-Netto-Position.

• Methodik: Öffentliche Emittenten-Quellen (News/Präsentationen/NI 43-101-Report), Marktberichte, journalistische Aufbereitung; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets.

• BCSC/NI 43-101-Caveat: PEA vorläufig, enthält Inferred-Ressourcen, keine Reserven, keine Gewissheit der Realisierung, QP-Nennung siehe oben.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 11.01.2025 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung. Keine Aktualisierung geplant!

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung - soweit gesetzlich zulässig - auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6-24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20% oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen < 0,5%: nein; Netto-Positionen ≥ 0,5%: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt, andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen. Im Fall vom Amex Exploration haben wir kein Entgelt erhalten.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit - teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen, diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, das prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5%.

II. Vergütung/Beziehung: KEINE Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an SRC: nein.

Weitere Hinweise:

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet, außer im vorliegenden Fall. SRC oder deren Mitarbeitende werden weder direkt noch indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer:

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an "US-Persons" i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt - sofern einschlägig - FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie "erwarten", "annehmen", "planen", "könnte" u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/; Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.

Enthaltene Werte: CA74048R1091