Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 14 janvier 2026) - Mark Raes, chef des produits, LongPoint Asset Management Inc. (les « FNB LongPoint », « LongPoint » ou la « société »), Chris Thom, chef de la direction, Moat Financial et leurs équipes se sont joints à Graham Mackenzie, directeur général, Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto (« TSX »), pour ouvrir les marchés et souligner le lancement du premier FNB de stratégie de vente d'options de vente sous la bannière Moat (TSX: MOAT).





L'objectif de placement du FNB MOAT est de fournir un revenu élevé et une croissance modérée du capital, principalement au moyen de la vente d'options de vente sur un portefeuille de titres nord-américains et, à l'occasion, de placements directs dans ces titres.

LongPoint propose une gamme de FNB exclusifs et en partenariat, et cette collaboration avec Moat Financial marque le lancement du sixième FNB de sa plateforme unique de FNB en partenariat. LongPoint est un fournisseur de FNB spécialisés unique en son genre sur le marché des FNB au Canada, et son objectif est de créer différentes familles distinctes de FNB d'exception afin d'outiller les investisseurs canadiens. LongPoint a été le fournisseur de FNB affichant la croissance la plus rapide en pourcentage au Canada, en 2025. La société, un tout nouvel acteur du marché canadien des FNB, a été créée par une équipe d'experts qui comptent plus de 70 ans d'expérience dans la conception, l'élaboration et le lancement de FNB spécialisés à l'intention des investisseurs canadiens.

