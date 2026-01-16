Anzeige
Mehr »
Freitag, 16.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Goldaktie beschleunigt ihr Explorationsprogramm - Ergebnisse sprengen den Plan
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
16.01.2026 08:03 Uhr
188 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Klöckner & Co wird für rund 2,1 Milliarden Euro von Worthington Steel übernommen. Eine entsprechende Zusammenschlussvereinbarung haben beide Seiten vereinbart. Das Stahlverarbeitungsunternehmen aus dem US-Bundesstaat Ohio wird dazu den Aktionären ein Übernahmeangebot von 11 Euro je Aktie unterbreiten, was einer Prämie von etwa 98 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten Drei-Monatsdurchschnittskurs der Aktie am 5. Dezember vergangenen Jahres entspricht. Worthington Steel unterstütze die Strategie von Klöckner & Co, sich auf höherwertige Produkte und Dienstleistungen zu konzentrieren. Vorstand und Aufsichtsrat der Klöckner & Co begrüßen das Angebot und wollen es den Aktionären empfehlen. Worthington Steel hat bereits die Beteiligung von Klöckner-Großaktionär Swoctem von gut 41,5 Prozent gesichert, darüber hinaus die Anteile, die der Vorstand hält.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember

09:00 DE/Porsche AG, Absatzzahlen 4Q, 2025

10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Absatzzahlen 4Q, 2025

AUSBLICK KONJUNKTUR 

- DE 
  08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Dezember 
     PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj 
     vorläufig: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj 
     zuvor:  -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     zuvor:   -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj 
- US 
  15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember 
     Industrieproduktion 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm 
     zuvor:   +0,2% gg Vm 
     Kapazitätsauslastung 
     PROGNOSE: 76,0% 
     zuvor:   76,0%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES 

Aktuell: 
Index            zuletzt +/- % 
DAX Futures        25.426,00 +0,1% 
E-Mini-Future S&P-500   7.001,50 +0,3% 
E-Mini-Future Nasdaq-100 25.808,25 +0,4% 
Nikkei-225 (Tokio)    54.053,25 -0,1% 
Hang-Seng (Hongk.)    26.837,35 -0,3% 
Shanghai-Comp.       4.113,91 +0,0% 
 
Vortag: 
DAX        25.352,39 +0,3% 
DAX-Future    25.394,00 -0,2% 
XDAX       25.267,21 -0,3% 
MDAX       31.943,60 +0,5% 
TecDAX       3.771,79 +0,1% 
SDAX       18.336,93 +1,4% 
Euro-Stoxx-50   6.041,14 +0,6% 
Stoxx-50      5.129,72 +0,3% 
Dow-Jones     49.442,44 +0,6% 
S&P-500      6.944,47 +0,3% 
Nasdaq Composite 23.530,02 +0,2%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden zum Wochenausklang zunächst etwas leichter erwartet. Die Stimmung ist unverändert gut, mit einem Plus von gut drei Prozent in den ersten beiden Wochen des Jahres ist im DAX bereits einiges eingepreist. Vom kleinen Verfall am Terminmarkt werden am Mittag kaum Impulse erwartet. Das Umfeld ist ansonsten unverändert, die Themen lauten Venezuela, Iran und auch Grönland. Ölpreise, Gold und Anleihen signalisieren keine veränderte Risikowahrnehmung. Allgemein positiv wird der Zolldeal zwischen den USA und Taiwan gewertet. Von der Societe Generale heißt es, Taiwan scheine mit dem von 20 auf 15 Prozent gesenkten Zöllen im Gegensatz zu Südkorea und Japan durch das Abkommen mehr Flexibilität zu genießen, was wahrscheinlich auf seine dominante und nahezu monopolistische Stellung im Bereich fortschrittlicher Chips zurückzuführen sei.

Rückblick: Freundlich - Übergeordnet gestützt wurde die Stimmung zum einen von starken Geschäftszahlen und einem optimistischen Ausblick des taiwanischen Chipkonzerns TSMC. Zum anderen kamen die Preise für Erdöl deutlich zurück. Der Sektor der Ölwerte verlor 0,1 Prozent. Das stützte auf der anderen Seite die Fluggesellschaften: Lufthansa gewannen 2,7 Prozent oder Ryanair 2,8 Prozent. Der Technologie-Index stieg nach den TSMC-Aussagen um 2,7 Prozent. ASML gewannen 6 Prozent, ASM International 11,2 und BE Semiconductor 7,5 Prozent. Am deutschen Aktienmarkt legten Werte wie Suss Microtec (+10,7%) , Aixtron (+5,7%) oder PVA (+8,43%) zu. Jefferies sprach von einem schwachen Zwischenbericht von Repsol (-6,3%). Zudem hatte RBC die Aktie auf "Underperform" abgestuft. OMV gaben nach ihrem Zwischenbericht 1,4 Prozent ab - obgleich dieser von Analysten als neutral eingestuft wurde. Trotz guter Geschäftszahlen gaben Richemont um 2,4 Prozent nach. Wie der Luxusgüterkonzern einräumte, könnten steigende Materialkosten die Margen drücken.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - Zu den Gewinnern im DAX gehörten Vonovia mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 25,45 Euro. Zwar senkte Bank of America das Kursziel auf 30 Euro, dies lag aber immer noch deutlich über dem aktuellen Niveau. Allgemein waren Immobilienwerte gesucht, im MDAX legten TAG und Deutsche Wohnen jeweils über 2,5 Prozent zu. Für Daimler Truck ging es um 2 Prozent nach oben, das Unternehmen legt zum Wochenschluss die Absatzzahlen für das Schlussquartal 2025 vor. Die Aktie von Dräger sprang nach Vorlage der überzeugenden 2025er-Geschäftszahlen 8,3 Prozent nach oben. Positiv wurde die Nachricht aufgenommen, dass SGL Carbon (+20%) den Reaktorentwickler X-Energy mit mittelkörnigem Graphit beliefern wird. An der Börse wird davon ausgegangen, dass dies nicht der letzte Auftrag für den Bereich sein dürfte.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Kurse gaben ihre Gewinne wieder ab, nachdem sich die US-Börsen von ihren Tageshochs entfernt hatten. Potenziell kursbewegende Nachrichten waren erneut Mangelware. Das dürfte sich mit dem Anlaufen der Bilanzsaison jedoch schon bald ändern.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Gestützt wurde die Stimmung von starken Wirtschaftsdaten und nachlassenden geopolitischen Spannungen sowie in der Folge deutlich gesunkenen Erdölpreisen. Sowohl der Philadelphia-Fed-Index als auch der Empire State Manufacturing Index waren deutlich besser als veranschlagt ausgefallen - allerdings sanken bei beiden Indizes die Beschäftigungskomponenten. Dies wurde aber durch besser als gedacht ausgefallene wöchentliche Arbeitsmarktdaten kompensiert. Derweil erteilten Fed-Vertreter Zinssenkungshoffnungen einen zusätzlichen Dämpfer, wodurch die Kurse ihre Gewinne deutlich verringerten. Die Präsidentin der Philadelpha Fed, Anna Paulson, und Fed-Präsident aus Kansas, Jeff Schmid, sprachen sich für stabile Zinsen aus. Der Technologiesektor und damit auch die technologielastige Nasdaq wurden durch Rekordumsätze der TSMC gestützt. Die Titel von Nvidia, deren Chips von TSMC gefertigt werden, gewannen 2,2 Prozent. Broadcom und AMD kletterten um 0,9 bzw. 1,9 Prozent. Die Aktien der TSMC-Zulieferer Applied Materials und Lam zogen um 5,7 und 4,2 Prozent an. Morgan Stanley (+5,8%) hatte im vierten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Auch Goldman Sachs (+4,6%) und Blackrock (+6,1%) legten starke Geschäftszahlen vor.

USA - ANLEIHEN

Anleihen waren nicht gefragt. Sinkende Kurse ließen die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,17 Prozent steigen - gestützt von starken Wirtschaftsdaten, die keine Argumentation für Zinssenkungen lieferten.

DEVISENMARKT 

Devisen          zuletzt    +/- % 0:00 Vortag Do, 17:20  % YTD 
EUR/USD          1,1609    +0,0%    1,1608   1,1606  -0,9% 
EUR/JPY          183,80    -0,2%    184,14   183,95  +0,2% 
EUR/CHF          0,9317    -0,1%    0,9326   0,9321  +0,1% 
EUR/GBP          0,8673    -0,0%    0,8676   0,8668  -0,6% 
USD/JPY          158,33    -0,2%    158,63   158,50  +1,1% 
GBP/USD          1,3384    +0,0%    1,3379   1,3389  -0,2% 
USD/CNY          7,0042    +0,1%    7,0005   7,0007  -0,2% 
USD/CNH          6,9649    +0,0%    6,9633   6,9620  -0,1% 
AUS/USD          0,6704    +0,1%    0,6699   0,6708  +0,2% 
Bitcoin/USD       95.577,85    -0,0%  95.598,20 96.390,70 +10,1%

Nachlassende Zinssenkungserwartungen stützten den Dollar. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

Der Yen legt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft gegenüber anderen G10- und asiatischen Währungen zu. Die japanische Finanzministerin Katayama erklärte, die Regierung sei bereit, gegen übermäßige Yen-Bewegungen vorzugehen. Sie stellte eine Intervention am Devisenmarkt in Aussicht, sollte sich die Yen-Schwäche nicht beruhigen.

ROHSTOFFE

METALLE 

METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.612,88   4.616,95    -0,1%   -4,07  +7,1% 
Silber           91,80    92,42    -0,7%   -0,62 +30,7% 
Platin          2.036,11   2.079,07    -2,1%   -42,96 +17,2% 
Kupfer            5,92     5,99    -1,2%   -0,07  +4,6% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Bei Edelmetallen kam es nach dem jüngsten Höhenflug zu kleineren Gewinnmitnahmen, auch bedingt durch das geringere Sicherheitsbedürfnis der Anleger und den etwas festeren Dollar. Die Feinunze Gold ermäßigte sich um 0,3 Prozent auf 4.614 Dollar. Der Silberpreis sank um 0,9 Prozent.

ÖL 

ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          59,07    59,19    -0,2%   -0,12  +8,4% 
Brent/ICE          63,56    63,76    -0,3%   -0,20  +4,4%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 16, 2026 01:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.