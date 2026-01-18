Uran-Comeback: KI frisst Strom und die USA legen den Nuklear-Hebel um!

Anzeige / Werbung

Steigende Grundlast-Nachfrage durch KI-Rechenzentren, neue US-Industriepolitik für die nukleare Brennstoffkette und ein Markt, der strukturell "eng" bleibt, schaffen ein sehr gutes Setup!

+++ 2026 beginnt mit einem Signal: Kapital fließt zurück in den Sektor +++

in diesem Setup können Uran-Aktien wieder überproportional reagieren. In der ersten Handelswoche des Jahres zeigte sich die Richtung bereits deutlich: Der Sprott Uranium Miners ETF (URNM) stieg vom 31.12.2025 (54,89 USD) bis 08.01.2026 (63,08 USD) um rund +14,9%.

Parallel dazu legte der Uran-Preis wieder zu: Trading Economics weist 83,40 USD/lb am 14.01.2026 aus. Auch Fachmedien verweisen auf ~82 USD/lb Anfang Januar als höchstes Niveau seit mehr als zwei Monaten.

Vier Treiber, die Anleger nicht ignorieren sollten!

1) KI-Boom = Grundlast-Boom (und Grundlast heißt Verlässlichkeit)

KI-Rechenzentren brauchen Strom, und zwar nicht nur "irgendwann" wenn er da ist, sondern 24/7. Genau hier gewinnt Nuklearenergie wieder strategische Bedeutung. Meta hat Anfang Januar dieses Jahres 20-jährige Nuklear-Stromdeals gemeldet und Kooperationen mit Oklo und TerraPower genannt - Zielgröße: bis zu 6,6 GW nukleare Leistung bis 2035 für die AI-Infrastruktur.

2) USA investieren Milliarden in die Brennstoffkette - und setzen ein politisches Preisschild?

Der Engpass ist nicht nur Uran-Förderung, sondern auch Anreicherung. Am 5. Januar 2026kündigte das US-Energieministerium 2,7 Mrd. USD zur Stärkung heimischer Anreicherungs-Kapazitäten über zehn Jahre an - inklusive Anschub für HALEU-Lieferketten.

Das ist mehr als Symbolpolitik: Es ist ein industriepolitischer Rahmen, der Versorgungssicherheit priorisiert.

3) Institutionelle Käufer setzen auf strukturelle Knappheit?

Der Uranmarkt ist notorisch träge - bis er es nicht mehr ist. Wenn Finanzvehikel und Institutionelle wieder aggressiver "einsammeln", trifft das auf einen Markt mit begrenzter kurzfristiger Angebotselastizität. Sprott selbst beschreibt für 2026 ein Umfeld aus straffer werdendem Angebot, steigender Reaktornachfrage und wachsender institutioneller Beteiligung.

4) Uran-Aktien reagieren oft nicht linear - sondern gehebelt?

Wer Uran spielt, spielt selten nur den Rohstoffpreis. Minen- und Entwicklerwerte preisen Erwartungsänderungen (Verträge, Genehmigungen, Projektfortschritt, Finanzierungskonditionen) oft stark ein. Genau deshalb sind Uran-Aktien für viele Anleger attraktiv, wenn der Markt "dreht" - aber: Volatilität gehört auch dazu.

