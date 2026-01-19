DroneShield erhält das goldene Ticket. Kann Harvest Technologies ebenfalls auf der Verteidigungswelle mitreiten?

Anzeige / Werbung

Während Regierungen ihre Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit beschleunigen, richten Investoren den Blick darauf, welche spezialisierten Technologieunternehmen am besten positioniert sind, um von vereinfachten Beschaffungsprozessen und steigender geopolitischer Nachfrage zu profitieren.

Beschaffungssignale, die Investoren genau beobachten

Investoren haben gelernt, frühe Anzeichen staatlicher Ausgaben zu erkennen. Die Aufnahme in staatliche Beschaffungspanels führt selten sofort zu Umsätzen, signalisiert jedoch häufig eine Veränderung darin, wie leicht ein Unternehmen Zugang zur Nachfrage des öffentlichen Sektors erhält. Diese Dynamik zeigte sich jüngst, nachdem der Drohnenabwehrspezialist DroneShield (ISIN: AU000000DRO2) einen Platz in einem australischen Verteidigungsbeschaffungspanel erhielt, was eine kräftige Rallye der Aktie auslöste.

Die Reaktion spiegelte mehr wider als nur Begeisterung für ein einzelnes Unternehmen. Sie verdeutlichte, wie sensibel die Märkte auf Veränderungen in der Beschaffungsarchitektur reagieren - insbesondere im Verteidigungsbereich, wo lange Verkaufszyklen und hohe Compliance-Hürden die Visibilität des Wachstums historisch begrenzt haben.

DroneShield und der Wert des Zugangs

Die Einstufung von DroneShield als Kategorie-2-Anbieter ermöglicht es dem australischen Verteidigungsministerium, seine Drohnenabwehrsysteme, Software und Dienstleistungen schneller zu beschaffen, ohne jedes Mal ein vollständiges Ausschreibungsverfahren starten zu müssen. Auch wenn dies keine Auftragsvergabe darstellt, reduziert der Schritt die Reibungsverluste bei künftigen Kaufentscheidungen erheblich.

Investoren scheinen diesen Vorteil einzupreisen. Die Aktie stieg nach der Ankündigung um nahezu 8% und liegt in diesem Jahr bereits mehr als 40% im Plus. Das Umfeld ist unterstützend: Canberra hat Ausgaben von rund 1,3 Mrd. A$ für Drohnenabwehr über das kommende Jahrzehnt in Aussicht gestellt - ein Hinweis darauf, dass die Nachfrage strukturell und nicht nur episodisch ist.

Das leisere Schlachtfeld der Verteidigung: Software

Doch die eigentliche Dynamik der modernen Verteidigung liegt zunehmend jenseits der Hardware. Hinter Drohnen, Fahrzeugen und Waffensystemen steht eine schnell wachsende Software-Ebene, die dafür sorgt, dass Daten selbst unter extremsten Bedingungen fließen. Sichere Kommunikation, Echtzeitvideo und Lagebilder sind ebenso kritisch geworden wie physische Assets.

Hier haben Unternehmen wie Harvest Technology Group (ISIN: AU0000082422) eine eigene Nische besetzt. Das in Perth ansässige Unternehmen entwickelt Technologien, mit denen Betreiber sichere, hochauflösende Videos und Daten nahezu von überall übertragen können - selbst bei stark eingeschränkter Bandbreite.

Harvests Vorteil bei geringer Bandbreite

Harvests proprietäre Nodestream-Plattform wurde für feindliche Umgebungen entwickelt, in denen herkömmliche Netzwerke versagen. Die Hardware-Suite - darunter Nano-, Rugged- und Flex-Anwendungen - unterstützt Mehrkanal-Video- und Datenstreaming mit hoher Qualität unter extremen Bedingungen.

Die Technologie wird bereits bei Grenzsicherungsoperationen im Nahen Osten eingesetzt und findet auch im Rohstoffsektor Anwendung, was ihre branchenübergreifende Anpassungsfähigkeit unterstreicht. Tests erstrecken sich zudem auf unbemannte Überwasserschiffe, Verteidigungseinheiten im Einsatzfeld und andere missionskritische Szenarien, in denen Standard-Kommunikationsausrüstung an ihre Grenzen stößt.

Partnerschaften im Einklang mit der Beschaffung

Harvest positioniert sich näher an staatlichen und verteidigungsbezogenen Arbeitsabläufen - vor allem über Partnerschaften statt über direkte Ausschreibungen. Im November unterzeichnete das Unternehmen eine exklusive Wiederverkäufervereinbarung mit Pyxis Controls für den Nahen Osten, Nordafrika, die Türkei, Indien und Subsahara-Afrika und erhielt damit Zugang zu nationalen Sicherheits-, Energie- und Regierungskunden in der Region.

Kürzlich schloss Harvest zudem eine Vereinbarung mit dem staatlichen Zulieferer Annex Digital, um Nodestreams verschlüsselte Streaming-Plattform mit der etablierten Präsenz von Annex im öffentlichen Sektor zu kombinieren und gezielt Verteidigungs- und Sicherheitsausschreibungen anzusprechen.

"Durch die Kombination unserer technischen Innovation mit der etablierten Präsenz von Annex im digitalen Ökosystem des öffentlichen Sektors sind wir gut positioniert, hochwertige, souveräne Technologielösungen zu liefern", sagte Geschäftsführer Ilario Faenza.

Die Verteidigungswelle lesen

Die Marktreaktion auf DroneShield zeigt, wie schnell sich die Stimmung ändern kann, sobald sich der Zugang zur Beschaffung verbessert. Der Weg von Harvest ist weniger direkt, doch die zugrunde liegende Logik ist ähnlich. Während Regierungen ihre Beschaffungsprozesse vereinfachen und Verteidigungs- und Sicherheitsbudgets ausweiten, rücken Unternehmen, die bereits an Beschaffungsrahmen oder vertrauenswürdige Partner angebunden sind, näher an eine nachhaltige Nachfrage.

Für Investoren kommt das Signal früh. Es ist nicht die Auftragsmeldung. Es ist der Zugang.

-

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20380161-anleger-riechen-staatsgeld-droneshield-goldene-ticket-regierungsprogramm-aktie-haussiert

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03044861-6A1306552&v=undefined

https://stockhead.com.au/tech/defence-dollars-are-surging-and-asx-companies-like-harvest-tech-are-plugged-in



---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Harvest Technology" oder "Nebenwerte".



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post DroneShield erhält das goldene Ticket. Kann Harvest Technologies ebenfalls auf der Verteidigungswelle mitreiten? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DRO2,AU0000082422