WUHU, China, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Im Dezember 2025 veröffentlichte das globale Verkehrsdatenanalyseunternehmen INRIX seine "2025 Global Traffic Scorecard" mit einer detaillierten Analyse der Verkehrsdaten aus über 900 Städten in 36 Ländern. Der Bericht zeigt, dass sich die Verkehrsüberlastung in mehr als der Hälfte dieser Städte im Vergleich zum Vorjahr verschlimmert hat, was sie zu einer anhaltenden Herausforderung für große städtische Gebiete macht. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen nutzt das Flaggschiffmodell LEPAS L8 fortschrittliche intelligente Technologien und robuste Hybridsysteme, um eine elegante Fahrlösung zu bieten. Selbst bei dichtem Verkehr reduziert es den Stress für den Fahrer und ermöglicht es ihm, sich elegant und gelassen durch den komplexen Verkehr zu navigieren. Häufiger Stop-and-Go-Verkehr während der Stoßzeiten kann schnell zu Ermüdungserscheinungen beim Fahrer führen. Das intelligente Fahrerassistenzsystem des LEPAS L8 entlastet den Fahrer wirksam. Bei aktiviertem ACC und ICA über den gesamten Geschwindigkeitsbereich kann das Fahrzeug dem Verkehr von Stillstand bis zu 180 km/h folgen, dabei die Spurmitte halten und reibungsloses Stop-and-Go-Fahren gewährleisten. Dies reduziert wiederholte Eingaben des Fahrers erheblich und macht das Pendeln im Stau effizienter und weniger ermüdend. Während des abendlichen Berufsverkehrs erhöht der Stop-and-Go-Verkehr die Anforderungen an die Aufmerksamkeit des Fahrers. Das 360°-Panorama- und Fahrwerksvisualisierungssystem des LEPAS L8 zeigt auf dem zentralen Bildschirm deutlich die umgebenden toten Winkel an und ermöglicht so müheloses Manövrieren bei niedrigen Geschwindigkeiten und präzise Spurwechsel. In Kombination mit einer gleichmäßigen Leistungsentfaltung und einem leisen Innenraum erhöht das System den Komfort und das Fahrgefühl in verstopften städtischen Verhältnissen. Bei Wochenendausflügen können unerwartete Staus auf der Autobahn leicht die Pläne durchkreuzen, während häufiges Anhalten und Anfahren das Fahrerlebnis beeinträchtigen kann. Mit einer Reichweite von über 1.300 Kilometern macht der LEPAS L8 eine ständige Energieplanung überflüssig und beseitigt die Reichweitenangst. Sein spezielles Hybridgetriebe mit einem Wirkungsgrad von 97,6 % sorgt für ein sanftes und kultiviertes Fahren bei niedrigen Geschwindigkeiten und vermeidet die Stöße, die den Fahrkomfort in Stausituationen oft beeinträchtigen. Hinter dieser ruhigen und gelassenen Leistung im Verkehr verbirgt sich eine robuste technische Leistungsfähigkeit. Der LEPAS L8 ist mit dem Super-Hybrid-System der Chery Group ausgestattet, das sich durch einen branchenführenden thermischen Wirkungsgrad von 44,5 % und einen Kraftstoffverbrauch von nur 4,2 l/100 km im Ladungserhaltungsmodus auszeichnet. Zusammen bilden diese Technologien den Wettbewerbsvorteil des LEPAS L8 in Stausituationen - und verwandeln jede Fahrt in ein elegantes Fahrerlebnis. LEPAS möchte elegantes Fahren mehr Nutzern weltweit zugänglich machen und Fahrern ermöglichen, im komplexen Stadtverkehr gelassen zu bleiben. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864302/LEPAS_L8.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/globale-rangliste-der-verkehrsstaus-veroffentlicht-lepas-l8-definiert-das-mobilitatserlebnis-mit-elegantem-fahrverhalten-neu-302664616.html



