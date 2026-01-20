Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 20 janvier 2026) - Suncor Énergie (TSX: SU) (NYSE: SU) publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre le 3 février 2026 avant 17 h, HR (19 h, HE).

Une webdiffusion permettant d'analyser les résultats du quatrième trimestre se tiendra le 4 février 2026 à 7 h 30, HR (9 h 30, HE). Une période de questions avec les analystes suivra les brèves remarques de la direction.

Pour écouter la webdiffusion, veuillez suivre les directives fournies à https://www.suncor.com/fr-ca/investisseurs/evenements-et-presentations. L'événement sera archivé pendant 90 jours.

