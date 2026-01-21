EQS-News: LEPAS / Schlagwort(e): Expansion

JAKARTA, Indonesien, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am 19. Januar eröffnete LEPAS, die brandneue NEV-Marke der Chery-Gruppe, offiziell seinen World's First Showroom in Jakarta, Indonesien. Mehr als hundert Teilnehmer, darunter Vertreter der indonesischen Regierung, der Medien, KOLs und Händlerpartner, kamen zusammen, um diesen Meilenstein in der Expansionsgeschichte der Marke zu erleben. Bei der Veranstaltung besuchten Vertreter der indonesischen Regierung, mehrere Führungskräfte von LEPAS Indonesia und die Gewinnerin der Miss Universe Indonesia 2025 den Showroom und durchschnitten gemeinsam das Band zur Eröffnung des weltweit ersten LEPAS-Showrooms. Im Ausstellungsraum erregte das Flaggschiffmodell LEPAS L8, das Innovation und elegantes Design vereint, große Aufmerksamkeit. AiMOGA, der Showroom-Host-Roboter, beriet die Besucher auf intelligente Weise und führte sie durch den Showroom, um ihnen ein frisches und intensives Erlebnis zu bieten. Lifestyle-KOLs kommentierten: "Vom intelligenten Roboterempfang bis zum futuristischen Kabinenerlebnis integriert der Showroom perfekt Technologie mit eleganter Ästhetik." Am Ende der Veranstaltung symbolisierte die LEPAS Time Capsule Moment das langfristige Engagement von LEPAS für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit. Für LEPAS bedeutet dies nicht nur die Eröffnung des ersten Showrooms, sondern auch die erfolgreiche Implementierung eines kompletten Markenbetriebssystems auf dem globalen Markt. Zeng Shuo, President Director von LEPAS Indonesia, sagte: "Die Präsenz des MAS Kelapa Gading Showrooms unterstreicht das Engagement von LEPAS, die Marke durch ein konsistentes Netzwerk, Servicequalität und Markenerlebnis nachhaltig aufzubauen." Im vergangenen Jahr, seit seinem Debüt als unabhängige Marke im April 2025, ist LEPAS weltweit aufgetreten: ein Debüt in Übersee auf der Indonesia International Auto Show (GIIAS), eine Europapremiere auf dem Salone dell'Auto di Torino in Italien, die Unterzeichnung von Verträgen mit Händlern in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait sowie die Veranstaltung der Markteinführung und der Händlerunterzeichnungszeremonie in Südafrika. Mit der Eröffnung des weltweit ersten Showrooms sind die Positionierung und die Ziele von LEPAS auf der internationalen Bühne noch deutlicher geworden. Dieser Meilenstein ist nicht nur ein wichtiges Symbol für die Verwirklichung der Markenphilosophie eines eleganten Lifestyles , sondern auch ein Schlüsselmoment für die Etablierung von LEPAS als Referenz auf dem globalen NEV-Markt. Mit Blick auf die Zukunft wird LEPAS weiterhin die Integration von technologischer Innovation, Designästhetik und elegantem Fahren vorantreiben, um den Nutzern weltweit ein noch nie dagewesenes NEV-Mobilitätserlebnis und elegantes Lifestyle-Reisen zu bieten. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866101/World_s_First_LEPAS_Showroom.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lepas-eroffnet-seinen-weltweit-ersten-showroom-in-indonesien-und-lautet-damit-ein-neues-kapitel-auf-dem-nev-markt-ein-302666178.html



