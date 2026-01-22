Ray Dalio warnt vor Kollaps des US-Dollars - Bitcoin als Rettungsanker

Der legendäre Hedgefondsmanager Ray Dalio hat auf X erneut eindringlich vor dem drohenden Zusammenbruch des US-Dollars gewarnt. Seiner Ansicht nach stehen die bestehende Fiat-Währungsordnung, die innenpolitische Ordnung und die geopolitische Weltordnung kurz vor dem Kollaps. Vor diesem Hintergrund sieht Dalio in Bitcoin eine der wenigen sinnvollen Alternativen und rät Anlegern explizit zum Einstieg.

Dalio sieht Systemkrise und Vertrauensverlust

In seinem jüngsten Post auf X beschreibt Ray Dalio eine akute Eskalation: "Es geschieht jetzt. Die bestehende Fiat-Währungsordnung, die innenpolitische Ordnung und die internationale geopolitische Ordnung brechen zusammen, sodass wir am Rande von Kriegen stehen." Als Auslöser nennt er Trumps aggressive Geopolitik - darunter die Drohungen rund um Grönland -, die schwächelnde US-Wirtschaft sowie den erneuten Beginn von Quantitative Easing durch die Fed.

Dalio hatte bereits mehrfach vor einem massiven Vertrauensverlust in den US-Dollar gewarnt. Die aktuelle Währungsentwicklung gibt ihm nach seiner Einschätzung recht, auch wenn ein vollständiger Zusammenbruch noch in weiter Ferne liegt. Dennoch sieht er die Risiken als so gravierend, dass er von einem "Punkt ohne Wiederkehr" spricht.

Bitcoin und Gold als strategische Absicherung

In einem CNBC-Interview betonte Dalio, dass ein optimal diversifiziertes Portfolio etwa 15 Prozent in Gold oder Bitcoin halten sollte. Beide Assets dienen seiner Ansicht nach als Schutz vor den Folgen steigender Staatsverschuldung und drohender Währungskrisen. Dalio gab bereits im Frühjahr zu, selbst in Bitcoin und Gold investiert zu sein, und sieht in beiden eine wachsende Nachfrage in den kommenden Monaten und Jahren.

Während Gold traditionell als sicherer Hafen gilt, betont Dalio bei Bitcoin vor allem das Potenzial als dezentrales, knappes digitales Asset, das unabhängig von staatlicher Kontrolle existiert. Diese Eigenschaften machen Bitcoin für ihn zu einer logischen Ergänzung in unsicheren Zeiten.

