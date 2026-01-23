WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland lassen zunehmend die Finger von Tabakwaren. Zumindest waren im vergangenen Jahr die versteuerten Mengen nahezu sämtlicher Tabakprodukte rückläufig, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Eine wichtige Ausnahme bildeten die sogenannten Tabak-Substitute, die etwa als Flüssigkeit in Elektro-Zigaretten verbraucht werden. Hier wurden 1,5 Millionen Liter und damit 18,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor zur Steuer angemeldet.

Die Zahl der versteuerten Zigaretten nahm im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent auf 66,4 Milliarden Stück ab, wie das Amt weiter berichtet. Noch im Jahr 1991 unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung waren mehr als doppelt so viele Zigaretten abgesetzt worden. Der Pro-Kopf-Konsum sank von damals 1.831 Zigaretten im Jahr auf nun 795 Stück. In der Steuerstatistik sind allerdings unversteuerte Schmuggelzigaretten naturgemäß nicht enthalten.

Ebenfalls rückläufig waren die versteuerten Mengen von Feinschnitt (-1,2 Prozent) Zigarren und Zigarillos (-6,6 Prozent) und Wasserpfeifentabak, der um 8,8 Prozent auf knapp 1.200 Tonnen nachließ. Der Absatz klassischen Pfeifentabaks legte hingegen um 2,9 Prozent zu auf die Menge von 323 Tonnen./ceb/DP/stk