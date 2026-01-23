© Foto: Jimin Kim - SOPA Images via ZUMA Press WireJPMorgan hebt sein Kursziel für Procter & Gamble an und setzt auf eine Erholung im zweiten Halbjahr. Mit positiven Wachstumsprognosen und einer starken Umstrukturierung könnte die Aktie wieder steigen.JPMorgan hat seine Einschätzung für die Aktie von Procter & Gamble (P&G) von "Neutral" auf "Übergewichten" angehoben und sieht Potenzial für eine starke Kursrallye im zweiten Halbjahr. Nach einem enttäuschenden Jahr, in dem die Aktien des Haushalts- und Konsumgüterkonzerns mehr als zehn Prozent an Wert verloren haben, erwarten die Analysten nun eine rasche Erholung. Die US-Bank hat ihr Kursziel für P&G auf 165 US-Dollar erhöht. Das sind elf Prozent mehr als der Donnerstags-Schlusskurs von 157 …Den vollständigen Artikel lesen
