22. Januar 2026 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) ("Yukon Metals" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse seines im Herbst 2025 durchgeführten Programms mit induzierter Polarisation ("IP") und geochemischen Bodenproben auf seiner Liegenschaft AZ (die "Liegenschaft AZ" oder die "Liegenschaft") bekannt zu geben. Es wurden mehrere geophysikalische Ziele und Anomalien mit hohem Kupfergehalt im Boden identifiziert, die das Explorationspotenzial der Liegenschaft über die zuvor durch Bohrungen untersuchten Gebiete hinaus erweitern. Die Liegenschaft befindet sich 6 Kilometer westlich des Alaska Highway und 36 Kilometer südlich von Beaver Creek im Südwesten des Yukon.

Highlights:

- Die Aufladbarkeit und der elektrische Widerstand geophysikalischer Anomalien, die mit sulfidhaltigen Porphyr-Systemen übereinstimmen, liefern klare Bohrziele für 2026.

- Eine große Kupfer-Gold-Bodenanomalie, die im Bereich Southeast der Liegenschaft identifiziert wurde, umreißt ein neues vorrangiges Ziel auf der Liegenschaft.

- Hohe und weit verbreitete Kupferwerte, darunter bis zu 0,22 % Cu im Boden, mit mehreren Goldwerten von mehr als 0,4 g/t Au, stehen in Zusammenhang mit Molybdän, einem Porphyr-Indikator.

- Neue Ziele bauen auf der 2025 gebohrten Kupfermineralisierung auf, darunter 14,4 m mit 0,44 % Cu (einschließlich 0,9 m mit 2,10 % Cu und 1,5 m mit 0,37 g/t Au) in Bohrloch AZ25-001, wodurch sich die Explorationsmöglichkeiten auf der gesamten Liegenschaft erweitern.

"Diese Ergebnisse bestärken uns in unserer Überzeugung, dass es auf AZ ein bedeutendes Kupfer-Porphyr-System gibt", sagte der amtierende CEO von Yukon Metals, Jim Coates. "Die Ausrichtung der Bodenanomalien und der Geologie des Grundgesteins in Verbindung mit klar definierten geophysikalischen Bildern liefern eindeutige Bohrziele für 2026."

Die Ergebnisse der geochemischen Boden- und IP-Programme von 2025 belegen, dass das Vorkommen auf Southeast das bislang vielversprechendste Gebiet auf der Liegenschaft ist, wo eine breite Cu-Mo-Au+Ag-Bodenanomalie mit Intrusivgestein und für Porphyr-Systeme typischen IP-Aufladungsmerkmalen zusammenfällt.

Die ergiebigsten Bodenproben ergaben Werte von bis zu 2.210 ppm Cu, bis zu 248 ppm Mo und bis zu 1,14 g/t Au, während geophysikalische Daten zusätzliche Vektoren liefern, die bei der Priorisierung der Bohrziele helfen. Diese Ergebnisse ergänzen frühere Bohrungen an anderen Stellen der Liegenschaft, darunter 14,4 m mit 0,44 % Cu (einschließlich 0,9 m mit 2,10 % Cu und 1,5 m mit 0,37 g/t Au) in Bohrloch AZ25-001, und rechtfertigen eine weitere Verfeinerung der Ziele und Folgeexplorationen.

IP-Untersuchung

Über dem Southeast-Vorkommen wurde eine 1,8 Kilometer lange Pole-Dipole-IP-Untersuchungslinie mit einer geschätzten Untersuchungstiefe von etwa 200 Metern abgeschlossen. Die Untersuchung ergab zwei wesentliche Ergebnisse: eine Anomalie mit hoher Aufladbarkeit im südlichen Teil der Linie und eine zweite Anomalie mit Aufladbarkeit, die mit einem verringerten Widerstand im zentralen Teil des Untersuchungsgebiets einherging.

Die Integration der IP-Ergebnisse mit magnetischen Daten, Oberflächen-Gesteinsproben und Bohrungen in der Nähe deutet darauf hin, dass die zentrale Anomalie räumlich mit kupferhaltigen Intrusivgesteinen in Verbindung steht, die eine kaliumhaltige Alteration und disseminiertes, in Erzadern enthaltenes Chalkopyrit aufweisen. Gesteinsproben aus der Umgebung ergaben Kupferwerte zwischen 100 und 500 ppm. Die 2025 abgeschlossenen Diamantbohrungen durchschnitten Diorit, der von mehreren intermediären Gängen in der Nähe der IP-Linie durchschnitten wird. Dies bestätigt die Interpretation eines mehrphasigen Intrusionssystems.

Abbildung 1 - Bilder zur IP-Aufladbarkeit und zum elektrischen Widerstand, auf denen Merkmale des Untergrunds zu erkennen sind, die auf ein porphyrisches Mineralisierungssystem hindeuten. Eine vertikal ausgerichtete Zone mit erhöhter Aufladbarkeit (A) fällt mit einer Zone mit verringertem Widerstand zusammen. (B) Diese Kombination von Reaktionen wird häufig mit Gesteinen in Verbindung gebracht, die höhere Konzentrationen an Sulfidmineralien enthalten, die sowohl die elektrische Leitfähigkeit erhöhen als auch eine elektrische Ladung halten können. Dies ist ein überzeugendes Bohrziel. Eine breitere Zone mit erhöhter Aufladbarkeit ist auch auf (C) vorhanden und stellt ein vorrangiges Ziel für die weitere Exploration dar. Die Bohrung AZ25-004 wurde etwa 350 m von der Anomalie (A) entfernt abgeschlossen.

Geochemische Bodenprobenahme 2025

Das geochemische Bodenprogramm 2025 umfasste 643 Bodenproben, die im gesamten südlichen Teil der Liegenschaft, besonders auf den Vorkommen Southeast und South-Central, entnommen wurden. Die Proben wurden auf ein breites Spektrum von 51 Elementen untersucht, wobei zusätzlich Kupfer, Molybdän, Gold und Silber bewertet wurden.

Abbildung 2 - Geochemische Bodenkarte 2025 mit Hervorhebung der Kupferverteilung (Cu, ppm), der erhöhten Goldwerte (>0,4 g/t Au) und der aktualisierten Grundgesteinsgeologie. Der gelbe Kreis kennzeichnet das IP-Zielgebiet A.

Die Ergebnisse zeigten durchweg erhöhte Kupferwerte, insbesondere im östlichen Teil des Untersuchungsgebiets, wo Kupferanomalien mit Molybdän und Gold sowie lokal mit Silber zusammenfallen. Unter diesem Gebiet befindet sich eine große dioritische bis granodioritische Intrusion, während unter den westlichen Teilen des Untersuchungsgebiets klastische Sedimente in der Nähe des Diorits in South-Central liegen.

Es wurden mehrere Bodenanomalien mit hohem Kupfergehalt identifiziert, die zusammen zwei Hauptzielgebiete definieren: eines in Verbindung mit dem kartierten Diorit im Gebiet Eastern und ein breiteres, kontinuierlicheres Anomaliegebiet innerhalb eines Intrusionskomplexes der Kluane Ranges Suite im Gebiet Southeast (ca. 200-400 m südlich der Bohrung AZ25-004 aus dem Jahr 2025). Die stärkste Reaktion tritt im Gebiet Southeast auf, wo Bodenproben Werte von bis zu 2.210 ppm Cu, bis zu 248 ppm Mo und bis zu 1,14 g/t Au ergaben. Dies wird als potenzielle porphyrartige Kernzone interpretiert.

Methodik

IP-Untersuchung

Eine 1,8 Kilometer lange Zeitbereichs-IP-Untersuchungslinie wurde über dem Gebiet Southeast unter Verwendung einer Pole-Dipole-Anordnung durchgeführt, um die Aufladbarkeit und den elektrischen Widerstand des Untergrunds zu messen. Die Daten wurden in Abständen von 100 Metern entlang einer Linie erfasst, die ungefähr parallel zum lokalen Talverlauf ausgerichtet war. Die Untersuchung wurde konzipiert, um den Untergrund bis zu einer geschätzten Tiefe von mehr als 200 Metern zu untersuchen. Aufgrund von Zeit- und Standortbeschränkungen wurde eine lokalisierte Konfiguration mit Fernstromelektroden verwendet; dennoch konnten mit der Untersuchung kohärente Reaktionswerte hinsichtlich der Aufladbarkeit und des elektrischen Widerstands ermittelt werden. Die Standorte der Stationen wurden mit Hilfe von Standard-GPS-Methoden aufgezeichnet.

Bodenproben

Die Bodenproben wurden mit einem Handbohrer entnommen, wobei das Mindestgewicht der Proben 0,25 kg betrug. Die Proben wurden zur Analyse an ALS Minerals Ltd. geschickt, wo sie in Whitehorse (Yukon) vorbereitet und in North Vancouver (British Columbia) analysiert wurden. Die Proben wurden getrocknet und auf 180 um (Prep-41A) gesiebt und mittels Aqua-Regia-Aufschluss und ICP-MS (AuME-TL43) auf 51 Elemente analysiert. Proben mit mehr als 1,0 ppm Au wurden mit Au-AROR43 analysiert.

Beauftragung von Auftragnehmern aus Yukon und lokalen First Nations

Die Bodenprobenahme auf der Liegenschaft AZ wurde von Vision Quest Drilling, einem Unternehmen im Besitz der Kluane First Nation, durchgeführt. Hubschrauberunterstützung wurde von Capital Helicopters aus Yukon bereitgestellt. Geophysikalische Dienstleistungen wurden von Aurora Geosciences, einem langjährigen Explorationsunternehmen in Yukon, erbracht.

Qualifizierte Sachverständige

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., VP Exploration von Yukon Metals sowie qualifizierte Sachverständige (gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und genehmigt.

Über Yukon Metals Corp.

Yukon Metals ist ein finanziell gut ausgestattetes Explorationsunternehmen mit einem Portfolio von 17 Projekten auf einer Gesamtfläche von über 43.000 Hektar. Aufbauend auf über 30 Jahren Prospektionserfahrung der Familie Berdahl - dem Team, das auch hinter den Projekten von Snowline Gold Corp. in der Region stand - widmet sich Yukon Metals der Erschließung von Kupfer, Gold, Silber und kritischen Metallen. Neben dem Ausbau vorrangiger Bohrziele in den Kupfer-Gold-Systemen Birch und AZ und im Gold-Silber-Projekt Star River führt das Unternehmen in weiten Teilen seines Portfolios auch generative Explorationen durch, um die nächsten potenziellen Entdeckungskandidaten zu erschließen. Unter der Leitung eines erfahrenen Führungsteams mit technischem und finanziellem Know-how sowie Kenntnissen des Yukon ist das Unternehmen gut gerüstet, um neue Mineralvorkommen im gesamten Yukon aufzufinden.

Yukon Metals ist es ein Anliegen, nachhaltiges Wachstum und Wohlstand in den örtlichen Gemeinden des Yukon zu fördern und gleichzeitig den Unternehmenswert zu steigern. Die Strategie des Unternehmens basiert auf einer Philosophie der Inklusivität und des gemeinsamen Wohlstands und bietet sowohl der kommunalen Bevölkerung als auch den Investoren die Möglichkeit, zum Erfolg beizutragen und auch davon zu profitieren.

Der Yukon

Der Yukon ist nach wie vor einer der letzten nur wenig erkundeten Mineralgürtel der Welt und bietet großes Entdeckungspotenzial. Das Gebiet verfügt über hoch qualifizierte und gewissenhafte Arbeitskräfte, die durch jahrzehntelange Explorationserfahrung und einen tiefen Respekt für das Land geprägt sind.

Jüngste bedeutende Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie das Rogue-Projekt - Valley Discovery von Snowline Gold Corp., unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbauprojekte in Distriktgröße hervorzubringen.

Für das BOARD VON YUKON METALS CORP.

"Jim Coates"

Jim Coates, Interim CEO

E-Mail: jimcoates@yukonmetals.com

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, darunter Informationen über das Vorhandensein eines bedeutenden Kupfer-Gold-Porphyr-Systems auf dem Konzessionsgebiet AZ, einschließlich einer zentralen Anomalie, die räumlich mit kupferhaltigen Intrusionsgesteinen in Verbindung steht, die eine kaliumhaltige Alteration aufweisen und sich zu chalcopyrithaltigen Adern ausbreiten, die Existenz eines neuen vorrangigen Ziels auf dem Konzessionsgebiet, die Existenz klarer Bohrziele für 2026, einschließlich Plänen für eine weitere Zielverfeinerung und Folgeexplorationen, das Potenzial für wirtschaftliche Kupfer- und Goldgehalte, das Potenzial des Yukon, neue Bergbau- und Entdeckungsmöglichkeiten in Distriktgröße zu generieren, sowie die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug darauf, dass es sich beim Konzessionsgebiet AZ nicht um ein aussichtsreiches kupfer-, gold- oder silberhaltiges geologisches System handelt; dass die analysierten Gesteinsproben nicht repräsentativ für die gesamte Mineralisierung sind; die erforderlichen Annahmen für abgeschlossene helikoptergestützte Kartierungs- und Probenahmeprogramme; keine Änderungen an der Priorität der Bohrzielstandorte für 2026; Abschluss der fortgesetzten Zielverfeinerung und Folgeexploration auf dem Konzessionsgebiet; dass der Yukon nicht über das Potenzial verfügt, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

