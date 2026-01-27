Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu GBC Insider Focus Index Unternehmen: GBC Insider Focus Index ISIN: DE000SLA2JE2 Anlass der Studie: GBC Insider Focus Index (Dezember 2026) Letzte Ratingänderung: Analyst: Niklas Ripplinger, Cosmin Filker

Die beiden Strategie-Portfolios GBC Top 30 und Top 40 European Insiders basieren auf der erfolgreichen Directors Dealings Value Strategie und implementiert diese auf europäischer Basis. Die Anlagestrategie folgt den Insidertrades der größten europäischen Unternehmen im Euro-Raum. Aus dieser Liste werden die Top 30 bzw. Top 40 Unternehmen herausgefiltert und ins Portfolio aufgenommen.



GBC Top 30 European Insiders: Performance seit Start: +85,7 %

GBC Top 40 European Insiders: Performance seit Start: +69,6 %



Das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat basiert auf der GBC Directors' Dealings Value Strategy und beinhaltet die daraus selektierten Top 30 Value-Werte. Bei der Auswahl werden zusätzlich fundamentale Ergebnis-, Rendite- und Substanzkennzahlen berücksichtigt. Die maßgeblichen Value-Selektionskriterien sind der Substanzwert (Kurs/Buchwert-Verhältnis) sowie die Dividendenrendite (aktuelle und erwartete Ausschüttung). Die Performance seit 5 Jahren liegt bei 8,55%.



Insider Aktie im Fokus: Basler AG (ISIN: DE0005102008)

Operative Erholung nimmt Fahrt auf - Insiderkäufe bestätigen den Turnaround



Die Basler AG ist ein international führender Anbieter von Industriekameras, Embedded-Vision-Lösungen und zugehöriger Software für anspruchsvolle Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung. Das 1988 gegründete Unternehmen mit Sitz in Ahrensburg bei Hamburg entwickelt und vertreibt hochwertige Kamerasysteme, die insbesondere in den Bereichen Automatisierung, Qualitätskontrolle, Logistik, Medizintechnik sowie Verkehr und Sicherheit eingesetzt werden. Mit einem breiten Portfolio aus Area-Scan-, Line-Scan- und 3D-Kameras sowie leistungsfähigen Softwarelösungen adressiert Basler sowohl standardisierte Volumenmärkte als auch spezialisierte High-End-Anwendungen. Dank einer starken internationalen Präsenz mit Tochtergesellschaften und Vertriebsniederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien zählt Basler seit Jahren zu den technologisch führenden Anbietern im globalen Markt für Machine Vision.



Das Geschäftsmodell der Basler AG ist auf technologische Differenzierung, hohe Fertigungstiefe und langfristige Kundenbeziehungen ausgerichtet. Durch die enge Verzahnung von Hardware-, Software- und Applikationskompetenz kann das Unternehmen kundenspezifische Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette anbieten und sich so nachhaltig vom Wettbewerb abheben. Skaleneffekte in Entwicklung und Produktion sowie eine modulare Produktarchitektur ermöglichen eine effiziente Kostenstruktur und attraktive Margen, selbst in einem zyklisch geprägten Marktumfeld. Gleichzeitig profitiert Basler von strukturellen Wachstumstreibern wie der fortschreitenden Automatisierung industrieller Prozesse, dem zunehmenden Einsatz von KI-gestützter Bildverarbeitung und dem steigenden Bedarf an Qualitäts- und Effizienzsteigerungen in globalen Produktionsketten.



Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Basler AG zwar einen Umsatzrückgang auf 183,7 Mio. € (VJ: 203,1 Mio. €) aufgrund eines unerwarteten Rücksetzers im Auftragseingang im zweiten Halbjahr durch eine fehlende Nachfrage. Das EBITDA erhöhte sich hingegen deutlich auf 10,0 Mio. € (VJ: 1,7 Mio. €), was vor allem an einer gestiegenen Bruttomarge von 11 Prozentpunkten sowie einem effizienten Kostenabbau besteht.



Der Wachstumspfad konnte in den ersten 9 Monaten des Jahres 2025 wieder aufgenommen werden. Der Konzern erzielte Umsatzerlöse von 168,0 Mio. € (VJ: 136,7 Mio. €), was einem Zuwachs von 23% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Größere Projekte in China und den USA sowie ein anziehendes Geschäft in Europa führten zu diesem Umsatzanstieg.



Das EBITDA belief sich auf 27,2 Mio. € (VJ: 9,0 Mio. €) was etwa einer Verdreifachung entspricht. Der Anstieg ist Ausdruck einer zunehmenden Markterholung sowie einer verbesserten Kostenstruktur. Trotz des Umsatzanstiegs blieben die großen Kostenpositionen stabil bzw. fallend.



Der Vorstand erwartet nach einer erneuten Prognoseanhebung einen Umsatz zwischen 220 und 225 Mio. €.



Nach den neusten Q3-Zahlen gab es vier Insidersignale bei der Basler AG. Auf einem Kursniveau um ca. 13,50 € - 14,50 € wurden Insiderkäufe für etwa 276.000 € getätigt. Dies unterstreicht nochmals die Zuversicht in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Aktuell notiert die Aktie bei 16,60 €. Damit bleiben die Aktien der Basler AG in unserem GBC Insider Focus Index.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260127_Insiderupdate_Januar



