EQS-News: Berliner Effektengesellschaft AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Berlin, 27. Januar 2026
Berliner Effektengesellschaft hat eigene Aktien eingezogen
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2020 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien ist das Grundkapital der Berliner Effektengesellschaft AG um 60.369,00 € durch Einziehung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 € je Aktie auf 12.998.176,00 € herabgesetzt worden.
Kontakt:
Investor und Public Relations
Catherine Hughes
Telefon: 030 - 89 606-145
Telefax: 030 - 89 606-134
E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Berliner Effektengesellschaft AG
|Kurfürstendamm 119
|10711 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|030 - 89 606 144
|Fax:
|030 - 89 606 134
|E-Mail:
|info@effektengesellschaft.de
|Internet:
|www.effektengesellschaft.de
|ISIN:
|DE0005221303
|WKN:
|522130
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2266802
