Zürich (ots) -Der Cloud-Anbieter Infomaniak kündigt eine bedeutende Weiterentwicklung seiner souveränen Public Cloud an. Neu hinzu kommen Managed Services (Kubernetes und Datenbanken), leistungsstarke GPU-Instanzen sowie integrierte KI-Services. Die Public Cloud von Infomaniak wird vollständig in der Schweiz konzipiert, betrieben und kontrolliert und bietet damit ein in Europa einzigartiges Niveau an Datensouveränität - ohne Abhängigkeit von ausser-europäischen Anbietern oder Gesetzgebungen. Die Infrastruktur wird ausschliesslich mit erneuerbaren Energien betrieben und in hoch energieeffizienten Rechenzentren genutzt. Dadurch können Organisationen ihre Umweltbelastung nachhaltig reduzieren und im Vergleich zu Hyperscalern erhebliche Kosteneinsparungen erzielen, ohne Kompromisse bei technischen Standards oder der vollständigen Kontrolle über ihre Daten einzugehen.Managed Cloud Services zur Vereinfachung der Cloud-NutzungBis vor Kurzem basierte die Public Cloud von Infomaniak hauptsächlich auf OpenStack-Infrastrukturkomponenten wie Compute-Instanzen, Storage und Netzwerk. In den letzten eineinhalb Jahren hat Infomaniak eigene Software-Layer entwickelt, um höherwertige Managed Services anzubieten, die mit denen grosser Public-Cloud-Anbieter vergleichbar sind.Zu diesen Services gehören unter anderem:- Kubernetes as a Service (KaaS) zur Orchestrierung containerisierter Anwendungen ohne Verwaltung der zugrunde liegenden Infrastruktur;- Database as a Service (DBaaS) für resiliente Datenbanken mit automatischen Backups und Wartung;- GPU-Instanzen für KI und High-Performance-Computing;- Managed DNS.Die Services sind über API, Terraform und direkt über die Infomaniak-Oberfläche verfügbar und lassen sich nahtlos in bestehende moderne Cloud-Umgebungen integrieren.Managed Kubernetes mit unterbrechungsfreien UpdatesDer Managed-Kubernetes-Service von Infomaniak ermöglicht DevOps-Teams und Entwicklern, containerisierte Anwendungen bereitzustellen und zu betreiben, ohne sich um die Wartung der Plattform kümmern zu müssen. Infomaniak übernimmt die komplette Orchestrierungsschicht - von der Cluster-Erstellung über Hochverfügbarkeit und Sicherheit bis hin zu Updates nach dem Prinzip der Rolling Updates.Eine kostenlose, geteilte Variante steht für Tests und kleine Projekte zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es dedizierte Angebote mit SLA, einschliesslich mehrerer Control-Plane-Instanzen. Die Anwendungsressourcen bleiben vollständig unter der Kontrolle der Kunden über die Worker-Nodes der Public Cloud und können dank horizontalem Autoscaling automatisch an die Auslastung angepasst werden.Resiliente und skalierbare Managed DatenbankenMit Database as a Service vereinfacht Infomaniak den Betrieb von Datenbanken in seiner Cloud grundlegend. Der Service stellt sofort einsatzbereite Cluster bereit, ohne dass Unternehmen Installation, Replikation, Backups oder Updates selbst verwalten müssen. Kunden können zwischen einer Einzelinstanz ohne SLA oder Clustern mit zwei oder drei Knoten und unterschiedlichen SLA-Stufen wählen.Die Datenbanken sind über mehrere unabhängige Verfügbarkeitszonen verteilt und bieten dadurch eine hohe Ausfallsicherheit bei Hardware- oder Netzwerkproblemen. Der Service umfasst native, konfigurierbare tägliche Backups, anpassbare Aufbewahrungsfristen, Point-in-Time-Recovery sowie eine dynamische Skalierung von Kapazität und Instanzen.GPU und KI mit erweiterten RechenkapazitätenDie Public Cloud von Infomaniak bietet GPU-Instanzen mit direktem Zugriff (Pass-through), die sich für rechenintensive Workloads wie künstliche Intelligenz, wissenschaftliche Berechnungen, Datenanalyse oder Rendering eignen. Zu den aktuell verfügbaren Modellen gehören NVIDIA L4, T4 und A2 sowie A100 und L40S, die häufig für den Betrieb modernster KI-Modelle eingesetzt werden.Diese GPU-Ressourcen lassen sich nativ in Kubernetes-Umgebungen und Public-Cloud-Instanzen integrieren und ermöglichen den Aufbau kompletter KI-Pipelines in einer souveränen Umgebung.Zusätzlich bietet Infomaniak KI-Services auf Abruf über eine OpenAI-kompatible API an. Unternehmen können damit Open-Source-KI-Modelle nutzen, die in der Schweiz gehostet und ausgeführt werden. Die Anwendungsfälle reichen von Dokumentenanalyse und -zusammenfassung über Audiotranskription und Informationsextraktion bis hin zur Integration von KI-Funktionen in Business-Anwendungen. Die Services lassen sich mit GPU-Ressourcen und Kubernetes-Clustern kombinieren, um massgeschneiderte KI-Lösungen zu entwickeln - ohne Daten ausserhalb Europas zu übertragen.Einfache, mit AWS und Azure kompatible Cloud-Migration"Wenn ein Unternehmen die Resilienz und Unabhängigkeit seiner IT gegenüber den GAFAM stärken möchte, ist die Public Cloud mit Abstand das einfachste Vorhaben. Im Gegensatz zur Migration von Kollaborationstools oder Fachanwendungen ändert sich für Endnutzer nichts, während Systemadministratoren redundante Infrastrukturen mit standardisierten Technologien aufbauen können", erklärt Martial Fol, Head of Infrastructure bei Infomaniak.Dank offener und standardisierter Technologien ist der Wechsel zur Public Cloud von Infomaniak reibungslos, schrittweise und reversibel gestaltet. Auf AWS oder Azure betriebene Architekturen können ohne grundlegende Anpassungen der Anwendungen migriert werden, wobei bestehende DevOps-Praktiken, Automatisierungstools und Sicherheitsstandards erhalten bleiben.Diese gemeinsame Methodik ermöglicht es Organisationen, ihre Abhängigkeit von Hyperscalern zu reduzieren, die Kontrolle über Daten und Kosten zurückzugewinnen und gleichzeitig auf bewährte Industriestandards zu setzen.Akademie und zertifiziertes PartnernetzwerkDer Schweizer Cloud-Anbieter hat zudem die Infomaniak Academy gestartet - ein Zertifizierungsprogramm für Entwickler, Integratoren und Partner. Zum Start bietet die Akademie strukturierte Lernpfade rund um die Public Cloud und kSuite Pro, welche sämtliche Produktivitätsanwendungen des Unternehmens vereint, um ein hohes Kompetenzniveau und bewährte Best Practices sicherzustellen.Ein Netzwerk zertifizierter Partner begleitet Unternehmen bereits bei der Migration zu einer vollständig souveränen Cloud - von der Analyse und Konzeption bis hin zum produktiven Betrieb. So können Organisationen auf lokale Experten zurückgreifen und gleichzeitig vom direkten Support von Infomaniak profitieren.Testguthaben zur Entdeckung des Infomaniak Cloud-ÖkosystemsUm Unternehmen und Entwicklern einen umfassenden Einblick in das Cloud-Angebot zu ermöglichen, stellt Infomaniak 300 CHF oder 300 EUR Cloud-Guthaben zur Verfügung, die nach Aktivierung mit Kreditkarte drei Monate lang gültig sind. Die Guthaben können für sämtliche Public-Cloud-Services genutzt werden, einschliesslich Kubernetes, Database as a Service, GPU-Instanzen und KI-Services.Eine souveräne, nachhaltige und vollständig kontrollierte CloudDie Public Cloud von Infomaniak wird ausschliesslich in Schweizer Rechenzentren betrieben, die vollständig von Infomaniak konzipiert, betrieben und gewartet werden - mit Personal in der Schweiz und ohne Outsourcing. Sämtliche Verarbeitungs-, Speicher- und Betriebsprozesse finden in der Schweiz statt und gewährleisten eine strikte Einhaltung der DSGVO sowie des Schweizer Datenschutzgesetzes (DSG). Diese vollständige Kontrolle bietet besonders für sensible Bereiche wie Gesundheitswesen, Finanzsektor, Bildung und öffentliche Verwaltungen hohe Sicherheit - insbesondere in einem geopolitischen Umfeld, in dem extraterritoriale Datenzugriffe und Abhängigkeiten von nicht-europäischen Infrastrukturen zunehmende Risiken darstellen.Die Infrastrukturen von Infomaniak werden zu 100 % mit erneuerbaren Energien betrieben und auf maximale Energieeffizienz ausgelegt. Ein wesentlicher Teil des Stromverbrauchs wird in Form von Wärme zurückgewonnen und in Fernwärmenetze eingespeist, um Tausende von Haushalten zu beheizen. Dieser Ansatz reduziert den CO2-Fussabdruck der Cloud erheblich und verankert die Infrastruktur in einer langfristigen ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeitsstrategie."In einem zunehmend von geopolitischer Unsicherheit geprägten Umfeld müssen sich europäische Unternehmen auf leistungsfähige, transparente und lokal kontrollierte Cloud-Infrastrukturen verlassen können, um ihre Geschäftskontinuität zu sichern und nicht von einseitigen Entscheidungen anderer Staaten abhängig zu sein", erklärt Marc Oehler, CEO von Infomaniak.Mehr erfahren- Die Public Cloud von Infomaniak entdecken (https://www.infomaniak.com/gtl/hosting.public-cloud)- Managed Kubernetes Service (https://www.infomaniak.com/gtl/hosting.public-cloud.kaas)- Managed Datenbanken (https://www.infomaniak.com/gtl/hosting.public-cloud.dbaas)- Souveräne KI-Services auf Abruf (https://www.infomaniak.com/gtl/hosting.ai-services)- Infomaniak Academy (https://www.infomaniak.com/gtl/academy)