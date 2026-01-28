280% nach Power-News! Jetzt die nächste Kurs-Granate?

Anzeige / Werbung

Am Freitag notierte das Papier noch bei 0,175 CAD und gestern erreichte der Kurs ein Hoch von 0,495 CAD.

Das war offenkundig die Reaktion auf die Meldung, dass man quasi von der Oberfläche weg bis in eine Tiefe von 510 Meter eine starke Kupfer Molybdän Mineralisierung gefunden hatte. Heute liefert das Unternehmen weiteren Brennstoff für diese ,Kursrakete.

- Bezahlte Werbung (Auftraggeber: Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ). Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. -

Angestachelt vom großen Erfolg der letzten Bohr-Kampagne (mehr dazu im Anschluss an die aktuelle News) will man auf dem Redonda Projekt jetzt Vollgas geben!

Vanguard Mining Plans Phase 2 Drilling of Up to 7 Holes (2,800 m) at Redonda Copper-Molybdenum Project

Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) freut sich, die Planung eines Folgeprogramms der Phase 2 im Rahmen des vollständig unternehmenseigenen Kupfer-Molybdän-Projekts Redonda bekannt zu geben. Das Projekt befindet sich in der Vancouver Mining Division, etwa 40 Kilometer nordöstlich von Campbell River, British Columbia.

Das Bohrprogramm ist vollständig genehmigt und baut auf den vielversprechenden Ergebnissen des kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramms des Unternehmens im Projekt auf. Das Bohrprogramm umfasst voraussichtlich:

Erkundungsmessungen mittels induzierter Polarisation ("IP") zur genaueren Definition und Ansteuerung von Zonen mit höhergradiger Kupfer-Molybdän-Mineralisierung;

Es werden bis zu sieben (7) Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 2.800 Metern im südöstlichen Teil des Projekts zwischen und jenseits der historischen TECK-Bohrungen niedergebracht.

Im Norden und Westen des Projekts werden innerhalb der Megabrekzienzone detaillierte geologische Kartierungen und Prospektionsarbeiten durchgeführt, um weitere vorrangige Bohrziele zu identifizieren.

Das Bohrprogramm wird beschleunigt geplant, um die kürzlich bekannt gegebenen Bohrergebnisse, die ein deutlich erweitertes Kupfer-Molybdän-Mineralisierungssystem in Redonda bestätigten, zügig zu überprüfen.

News Fazit:

Ohne jeden Zweifel wohnt in dieser News die Kraft den Spekulationsofen weiter anzufachen, denn man trifft auch im geologische verwöhnten British Columbia selten auf Mineralisierungen mit dieser Mächtigkeit! Treffen die weiteren Untersuchungen ähnlich ins Schwarze wie zuletzt Bohrloch 25-01 dann könnte dies den Weg zu einer oberflächennahen Massenlagerstätte ebnen!

Zuletzt: Vanguard Mining Corp. Reports 2025 Redonda Drill Results; Cross-Section Confirms Copper-Molybdenum System More Than Doubles in Size

Bohrloch 25-01 erreichte eine Gesamttiefe von 510,74 Metern und die Mineralisierung setzt sich jenseits des Bohrlochendes fort, was darauf hindeutet, dass das System in der Tiefe noch offen ist.

News Fazit:

Vergleich: Die Highland Valley Copper Mine von Teck Resources, die seit 1962 (CU: 0,31 USD/lb) in Betrieb ist und ebenfalls in British Columbia liegt, ist eine große, niedriggradige Lagerstätte mit einem durchschnittlichen Kupfergehalt (Cu) von etwa 0,4% und geringen Molybdänanteilen. Die jüngsten Planungen für das Projekt zur Verlängerung der Minenlebensdauer konzentrieren sich auf eine ähnlich niedriggradige, langfristige Produktion im Bereich von 0,2% bis 0,4% Cu.

Man kann sich als Investor jetzt fragen, ob Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ, CSE: UUU) möglicherweise einer Mine im Highland Valley Copper Style auf der Spur sein könnte! Einschätzung der Redaktion

Vanguard Mining Corp.*

WKN: A413AZ , CSE: UUU, ISIN: CA9219661076



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien konzentriert.

Stichwort Lithium

Das Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 von Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) befindet sich in der lithiumreichen Region Puna im Nordwesten Argentiniens, einem weltweit bedeutenden Lithiumgebiet, dessen Salzlagerstätten mehr als 50% der weltweiten Lithiumsoleressourcen bergen. Im Jahr 2023 schloss WSP Australia eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung ("MRE") ab, die auf der Kombination von Daten aus Pocitos 1 und dem angrenzenden Block Pocitos 2 eine abgeleitete Lithiumcarbonatäquivalentressource von 760.000 Tonnen ergab.

Bisher wurden alle Bohrungen auf dem zu 100% im Eigentum von Vanguard stehenden Block Pocitos 1 durchgeführt. Pocitos 1 liegt etwa 10 Kilometer von der Stadt Pocitos entfernt, wo Infrastruktur wie Erdgas, Strom und Unterkünfte vorhanden sind und ist ganzjährig über die Straße erreichbar. Der Pocitos 1 Block ist umgeben von großen Lithium Namen:

Für das Projekt wurde eine grundlegende Umweltstudie zur Vorbereitung einer geplanten Produktionsanlage für die direkte Lithiumextraktion mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr abgeschlossen. Testarbeiten an der Pilotanlage der Ekosolve DLE-Technology an der Universität Melbourne erreichten eine Extraktionseffizienz von 94,9% mit Solen bei einer durchschnittlichen Lithiumkonzentration von 86 ppm Lithium, von denen 80,76 ppm gewonnen wurden.

Nach nur drei Bohrungen waren unabhängige Geologen in der Lage, eine Lithium-Equivalent-Ressource von 760.000 Tonnen auf den Blöcken Pocitos 1 und Pocitos 2 zu identifizieren - der In-Situ-Wert: über 8 Milliarden USD (11.000 USD/t Lithium). Der Ertrag der geplanten Produktionsanlage zur direkten Lithiumextraktion mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr hätte einen Wert von rund 220 Mio. USD pro Jahr [!!!].

dynamik im Lithiumsektor

Rio Tinto schloss die Übernahme von Arcadium Lithium im Wert von 6,7 Milliarden US-Dollar ab (März 2025) und nahm damit erstklassige Vermögenswerte wie Fénix, Sal de Vida und Olaroz in sein Portfolio auf.

Eramet erlangte durch den Rückkauf des Tsingshan-Anteils im Wert von 699 Millionen US-Dollar (Oktober 2024) die vollständige Kontrolle über sein Centenario-Ratones-Projekt zurück.

Lithium Americas konsolidierte das Pastos Grandes-Becken durch die Übernahme von Arena Minerals im Wert von 227 Millionen US-Dollar (April 2023).

Tecpetrol hat eine Übernahme von Alpha Lithium im Wert von 309 Millionen kanadischen Dollar (Dezember 2023) abgeschlossen und sich damit die Projekte Tolillar und Hombre Muerto gesichert.

POSCO hat kürzlich ein unverbindliches Angebot im Wert von 62 Millionen US-Dollar (Juli 2025) zur Übernahme der HMN-Vermögenswerte von Lithium South vorgelegt.

Strategische Investitionen und Entwicklungskapital

Rio Tinto genehmigte ca. 2,5 Milliarden US-Dollar (Dezember 2024) für die Erweiterung seines Rincón-Projekts.

Eramet-Tsingshan kündigte eine schrittweise Entwicklung von ca. 1,7 Milliarden US-Dollar in Centenario-Ratones an.

POSCO hat ca. 1,6 Milliarden US-Dollar für sein Sal de Oro-Projekt vorgesehen.

Stichwort "Uran"

Man könnte Uran sogar als DAS KI-Schlüsselmetall bezeichnen, denn der ungeheure Energiebedarf unserer KI-beeinflussten Zukunft, soll laut vielen Experten, einzig allein mit dem Einsatz von Uran als Energielieferant zu bewältigen sein-

Es wird erwartet, dass in den nächsten Jahren der Uranbedarf die Uranproduktion bei weitem übersteigen wird. Auch wenn alle geplanten neuen Minen, stillgelegte Minen (wieder) in Produktion gebracht werden, wird sich in naher Zukunft eine Kluft auftun, die nur zu schließen ist, wenn neue Projekte so schnell wie möglich die Produktionsreife erlangen.

Yuty Prometeo

Uranium Energy Corp. (NYSE: UEC - Börsenwert 5 Milliarden USD) hat sich durch Übernahme von Cue Resources das Yuty-Projekt in Paraquai gesichert, das durch 256 Bohrungen rund 11 Mio. Pfund Uran (mit einer Konzentration von 0,04 - 0,05%), im Wert von über 800 Mio. USD birgt.

Das Yuty Prometo Projekt, das Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) entwickeln kann, liegt direkt angrenzend und ist nicht jungfräulich. Auch hier wurden schon Bohrungen durchgeführt und diese sind sehr ermutigend.

Auf dem Uno-Abschnitt zeigten 28 Bohrungen Uranwerte zwischen 0,05% und 0,10% U3O8. Geophysikalische Untersuchungen, Bohrdaten und Oberflächenproben deuten darauf hin, dass der Prometeo-Block geologisch im Trend zum benachbarten Transandes-Block von UEC liegt und daher ein vorrangiges Ziel für weitere Explorationen und Ressourcenabgrenzungen darstellt.

Fazit:

Die Kombination aus den Assets, Pocitos 1 mit der gewaltigen Lithium-Fantsie umringt von gigantischen Lithium-Projekten der bekanntesten Unternehmen der Branche, und Yuti Prometeo mit den Uran Potential, das eine perfekte Ergänzung für das Yuty Projekt vom Uran-Giganten Uranium Energy Corp. (NYSE: UEC - Börsenwert 5 Milliarden USD) darstellen könnte, sollte man möglicherweise auf diesem Investitionsniveau über eine Investition in Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) ernsthaft nachdenken aber nicht ohne die Risiken zu erwägen, die jedem Exploationsunternehmen anhaften!

Qualifizierte Personen für die geologischen Daten von Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ): J. T. Shearer und Lawrence Segerstrom.

Mehr über Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ): https://vanguardminingcorp.com/

Hinweis - Disclaimer

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilung von der Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und der Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) eine laufende Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenkonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Enthaltene Werte: CA9219661076