Die Deutsche Bank hat ein Spitzenjahr hinter sich, und die Perspektiven für 2026 sind eigentlich hervorragend. Dennoch wächst bei immer mehr Analysten die Skepsis. Die Verkaufsempfehlungen häufen sich. Die Deutsche Bank hat 2025 viel erreicht. Der Aktienkurs hat 75 Prozent zugelegt und damit deutlich stärker als bei wichtigen Wettbewerbern wie BNP Paribas, UBS, Barclays oder Goldman Sachs. Erstmals seit der Finanzkrise 2008 lag der Börsenwert des Instituts auch wieder auf Höhe des Buchwerts. Und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag