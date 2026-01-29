Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 29.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Warum Kupfer und Silber aus Nevada plötzlich wieder im Fokus stehen könnten
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
29.01.2026 08:09 Uhr
223 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

SAP hat im vierten Quartal erneut ein kräftiges Cloud-Wachstum verzeichnet und die Marge verbessert. Für das laufende Jahr erwartet der Softwarekonzern erneut ein deutliches Wachstum. 2027 soll sich der Anstieg des Gesamtumsatzes beschleunigen. Der Cloud-Umsatz stieg im Gesamtjahr währungsbereinigt um 26 Prozent auf gut 21 Milliarden Euro und erfüllte damit die Erwartungen der Analysten. SAP hatte zuletzt ein Wachstum am unteren Ende der Spanne von 26 bis 28 Prozent in Aussicht gestellt. Im vierten Quartal betrug das Wachstum ebenfalls 26 Prozent. Für 2026 erwartet SAP ein währungsbereinigtes Cloud-Wachstum von 23 bis 25 Prozent auf 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis soll währungsbereinigt um 14 bis 18 Prozent auf 11,9 bis 12,3 Milliarden Euro zulegen. SAP will nach einem starken Cashflow 2025 Aktien zurückkaufen. Wie der Softwarekonzern mitteilte, legt er ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 10 Milliarden Euro auf. Es soll im Februar beginnen und bis Ende 2027 laufen. Das Programm folgt Rückkäufen über 8 Milliarden Euro in den Jahren 2020, 2022 und 2023 bis 2025. Für das vierte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, operative Marge in Prozent. Das Unternehmen bilanziert nach IFRS, berichtet aber auch Non-IFRS. Die vorliegenden Prognosen sind auf Basis von Non-IFRS): 

.                 BERICHTET  PROG  PROG 
4. QUARTAL            4Q25 ggVj  4Q25  ggVj  4Q24 
Operative Marge         29,2  --   28,3   --  26,0 
Umsatzerlöse          9.684  +3%  9.720  +4%  9.377 
Cloud- und Softwareerlöse    8.618  +4%  8.636  +4%  8.267 
Softwarelizenzen         452 -34%   453  -34%   683 
Softwaresupport         2.557 -11%  2.555  -11%  2.876 
Clouderlöse           5.610 +19%  5.629  +20%  4.708 
Operatives Ergebnis       2.829 +16%  2.752  +13%  2.436 
Ergebnis nach Steuern      1.896 +17%  1.758  +9%  1.619 
Ergebnis je Aktie        1,62 +16%  1,50  +7%  1,40 
Current Cloud Backlog     21.052 +16% 21.850  +21% 18.078 
Free Cashflow          1.034  --  1.121   --  -908

TAGESTHEMA II

Die Deutsche Bank hat im vierten Quartal wieder einen Milliardengewinn erzielt. Trotz einer unterdurchschnittlichen Rendite im Schlussquartal hat die Bank ihr vor gut drei Jahren ausgegebenes Renditeziel für 2025 erreicht. Aktionäre können sich über eine höhere Dividende und weitere Aktienrückkäufe freuen. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn stieg im Dreimonatszeitraum bis Ende Dezember wie von Analysten erwartet auf 1,3 Milliarden Euro von 106 Millionen im Vorjahr, als hohe Rückstellungen das Ergebnis massiv belastet hatten. Für das vierte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Aufwand-Ertrag-Relation und Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS): 

.                 BERICHTET  PROG  PROG 
4. QUARTAL            4Q25  ggVj  4Q25  ggVj  4Q24 
Erträge             7.726  +7%  7.635  +6% 7.224 
- Investmentbank        2.514 +5,2%  2.512 +5,1% 2.389 
- Fixed Income & Currencies   2.000  +7%  1.981  +6% 1.871 
Aufwand-Ertrags-Relation     69,0   --  69,6   --  86,1 
Kosten bereinigt        5.100  -3%  5.192  -2% 5.276 
Risikovorsorge          395  -6%   420   --  420 
Eigenkapitalrendite (RoTE)    8,7   --   7,5   --  0,7 
Ergebnis vor Steuern      2.027 +248%  1.899 +226%  583 
Ergebnis nach Steuern      1.574 +367%  1.347 +300%  337 
Ergebnis nach Steuern/Dritten  1.298   --  1.302   --  106

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis

07:00 FI/Nokia Corp, Jahresergebnis

07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Jahresergebnis

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 4Q

07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz)

07:30 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis

08:00 CH/Glencore plc, Production Report 2025

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, vorläufiges Jahresergebnis

12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 4Q

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q

12:30 DE/ING Deutschland, BI-PK

13:00 US/Mastercard Inc, Jahresergebnis

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Jahresergebnis

14:00 US/Starbucks Corp, Investorentag

18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Kion Group AG, Pre-Close Call

AUSBLICK KONJUNKTUR 

- ES 
  09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 
     PROGNOSE:   +0,6% gg Vq/+2,6% gg Vj 
     3. Quartal:  +0,6% gg Vq/+2,8% gg Vj 
 
- SE 
  09:30 Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     PROGNOSE: 1,75% 
     zuvor:  1,75% 
 
- EU 
  10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember 
     Geldmenge M3 
     PROGNOSE:   +3,0% gg Vj 
     zuvor:    +3,0% gg Vj 
 
  11:00 Index Wirtschaftsstimmung Januar 
     Wirtschaftsstimmung Eurozone 
     PROGNOSE:     97,0 
     zuvor:      96,7 
     Industrievertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:     -8,1 
     zuvor:      -9,0 
     Verbrauchervertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:    -12,4 
     Vorabschätzung: -12,4 
     zuvor:      -13,2 
 
- US 
  14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 205.000 
     zuvor:  200.000 
 
  14:30 Handelsbilanz November 
     PROGNOSE:  -42,9 Mrd USD 
     zuvor:    -29,4 Mrd USD 
 
  14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:   +4,9% gg Vq 
     1. Veröff.:  +4,9% gg Vq 
     2. Quartal:  +4,1% gg Vq 
     Lohnstückkosten 
     PROGNOSE:   -1,9% gg Vq 
     1. Veröff.:  -1,9% gg Vq 
     2. Quartal:  -2,9% gg Vq 
 
  16:00 Auftragseingang Industrie November 
     PROGNOSE:   +1,3% gg Vm 
     zuvor:    -1,3% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES 

Aktuell: 
Index            zuletzt +/- % 
DAX Futures        24.932,00 +0,1% 
E-Mini-Future S&P-500   6.994,50 +0,2% 
E-Mini-Future Nasdaq-100 26.139,60 +0,5% 
Nikkei-225 (Tokio)    53.508,05 +0,3% 
Hang-Seng (Hongk.)    27.906,72 +0,3% 
Shanghai-Comp.       4.149,06 -0,1% 
 
Mittwoch: 
DAX        24.822,79 -0,3% 
DAX-Future    24.900,00 -0,4% 
XDAX       24.805,44 -0,1% 
MDAX       31.640,37 -0,3% 
TecDAX       3.723,54 +0,3% 
SDAX       18.319,79 -0,0% 
Euro-Stoxx-50   5.933,20 -1,0% 
Stoxx-50      5.045,41 -1,2% 
Dow-Jones     49.015,60 +0,0% 
S&P-500      6.978,03 -0,0% 
Nasdaq Composite 23.857,45 +0,2%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Leichter - In vielen Fällen machte die Bilanzsaison die Kurse. Daneben hielten sich Anleger in Erwartung des Zinsentscheids der US-Notenbank im späteren Tagesverlauf zurück. Der Sektor der Immobilienwerte war mit plus 1,6 Prozent der Gewinner des Tages. Luxusaktien gaben auf breiter Front nach, nachdem das Branchenschwergewicht LVMH seine Ergebnisse vorgelegt hatte, die nach Einschätzung der Analysten von Jefferies die Anleger vorsichtig stimmen. Die Aktien von LVMH fielen um 7,9 Prozent und führten damit die Verluste im Sektor an. Die Aktien des Gucci-Eigentümers Kering verloren 3 Prozent, Dior 7,4 Prozent. Bessere Zahlen als erwartet legte Lkw-Hersteller Volvo (+2,6%) vor und sieht mit Blick auf den Markt in Europa nun ebenfalls eine Stabilisierung. In der Folge verbesserten sich Traton und Daimler Truck um bis zu 3,3 Prozent. Der Sektor der Technologiewerte legte eine Berg- und Talfahrt hin. Die Aktien von ASML stiegen mit starken Quartalszahlen zeitweise um über 5 Prozent, im Tagesverlauf drückten nach gutem Lauf Gewinnmitnahmen den Kurs noch knapp 2 Prozent ins Minus. ASML teilte mit, für dieses Jahr ein solides Umsatzwachstum zu erwarten, da die Ausgaben der Kunden für die Herstellung der fortschrittlichen Chips, die hinter dem Boom der künstlichen Intelligenz (KI) stehen, weiterhin hoch seien.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Nach Prognose-Anhebung sprang der Kurs von Aurubis kurz auf Allzeithoch bei 163,60 Euro. Für die Analysten der LBBW ist Aurubis Nutznießer haussierender Metallmärkte. Die Aktie schloss 2,7 Prozent höher bei 159,90 Euro. Wacker Chemie schlossen 4 Prozent tiefer, nachdem das Unternehmen 2025 einen Umsatzrückgang und unter dem Strich einen hohen Verlust verbucht hatte. Die Jahresprognose wurde im vergangenen Jahr nicht erreicht.

XETRA-NACHBÖRSE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 01:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.