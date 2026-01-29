Die Deutsche Bank hat am Donnerstag Rekordzahlen vorgelegt, die Erwartungen des Marktes übertroffen und sich höhere Mittelfrist-Ziele gesetzt. Dividendenerhöhung und milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm. Geldwäsche-Razzia sorgt für Spekulationen. Denn die Vorlage der Zahlen wurde überschattet von einer Razzia der Staatsanwaltschaft am Vortag wegen des Verdachts der Geldwäsche an den Standorten Frankfurt und Berlin. Die Bank bestätigte die Ermittlungen, nannte aber keine Einzelheiten. Laut "Süddeutscher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag