Haus im Ennstal (ots) -Großer Erfolg für Reiters Wohlfühlhotel: Platz 9 in Österreich & Platz 3 in der Steiermark beim HolidayCheck Award 2026!Der HolidayCheck Award gilt als eines der wichtigsten Gütesiegel der Tourismusbranche. Ausgezeichnet werden ausschließlich Hotels, die durch echte Gästebewertungen überzeugen. Voraussetzung sind unter anderem eine besonders hohe Weiterempfehlungsrate sowie konstant ausgezeichnete Bewertungen über das gesamte Jahr hinweg."Diese Auszeichnung freut uns ganz besonders, weil sie direkt von unseren Gästen kommt", sagt Gastgeber Walter Reiter. "Dass wir es in diese Top-Platzierungen geschafft haben, bestätigt unser Team darin, echte Herzlichkeit mit hoher Qualität zu verbinden."Das Reiters Wohlfühlhotel (https://www.hotel-reiter.at/) steht seit Jahren für entspannte Urlaubstage inmitten der steirischen Bergwelt. Persönlicher Service, regionale Kulinarik und ein stimmiges Wohlfühlkonzept zahlen sich aus: Zum zweiten Mal wurde das Haus mit dem HolidayCheck Award geehrt. Mit dieser Auszeichnung reiht sich das Hotel in Haus im Ennstal in eine exklusive Liste der beliebtesten Hotels Österreichs ein und unterstreicht einmal mehr seine starke Position als gefragte Urlaubsdestination in der Steiermark.