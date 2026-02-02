Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 2 février 2026) - OVI Mining Corp. (« OVI », ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé sa circulaire d'information de la direction (la « Circulaire ») ainsi que les documents connexes relativement à son assemblée extraordinaire (l'« Assemblée ») des détenteurs (« Actionnaires d'OVI ») d'actions ordinaires (« Actions d'OVI ») du capital de la Société, qui se tiendra le 18 février 2026 à 13 h (heure de l'Est) aux bureaux de Bennett Jones S.E.N.C.R.L., SRL situés au 900, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 1800, Montréal (Québec) H3A 0A8.

Lors de l'Assemblée, les Actionnaires d'OVI seront invités à examiner et à voter, entre autres, une résolution spéciale (la « Résolution d'Arrangement ») approuvant un plan d'arrangement statutaire conformément à la division 5 de la partie 9 du Business Corporations Act (Colombie-Britannique) (l'« Arrangement »), sous réserve des modalités et conditions d'une convention d'arrangement datée du 10 décembre 2025 (la « Convention d'Arrangement ») conclue entre OVI et Ressources Sirios Inc. (TSXV: SOI) (« Sirios »).

En vertu de la Convention d'Arrangement, les parties ont convenu de mettre en œuvre l'Arrangement, aux termes duquel, entre autres, Sirios fera l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation d'OVI. Les Actionnaires d'OVI recevront en contrepartie 2,34 actions ordinaires de Sirios pour chaque Action d'OVI détenue immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de l'Arrangement, sous réserve des ajustements d'arrondissement, comme prévu à la Convention d'Arrangement.

Pour que l'Arrangement prenne effet, la Résolution d'Arrangement doit d'abord être approuvée lors de l'Assemblée par le vote affirmatif (i) d'au moins deux tiers (662/3 %) des voix exprimées sur la Résolution d'Arrangement par les Actionnaires d'OVI présents en personne ou représentés par procuration et habilités à voter lors de l'Assemblée, et (ii) d'au moins la majorité (50 % + 1) des voix exprimées sur la Résolution d'Arrangement par les Actionnaires d'OVI, à l'exclusion des voix exprimées au titre des Actions d'OVI détenues par certaines parties intéressées ou liées ou certains coacteurs d'OVI, le tout conformément aux exigences d'approbation par les minoritaires prévues par la norme canadienne multilatérale 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions.

Le Conseil d'administration d'OVI recommande à l'unanimité aux Actionnaires d'OVI de voter POUR la Résolution d'Arrangement.

L'envoi de la circulaire et des documents relatifs à l'Assemblée a commencé, et les Actionnaires d'OVI devraient les recevoir sous peu. Les documents relatifs à l'Assemblée peuvent être téléchargés à partir du site Web d'OVI à l'adresse ovimining.com ainsi qu'à partir du profil d'émetteur d'OVI sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Réception de l'ordonnance provisoire

La Société a également le plaisir d'annoncer que la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « Cour ») a rendu une ordonnance provisoire en date du 15 janvier 2026, laquelle prévoit notamment la convocation et la tenue de l'Assemblée, ainsi que diverses questions de procédure relatives à l'Arrangement.

La réalisation de l'Arrangement demeure assujettie, entre autres, à l'approbation de la Résolution d'Arrangement lors de l'Assemblée, à l'obtention des autorisations réglementaires applicables et à la réception de l'ordonnance définitive de la Cour relativement à l'Arrangement.

À propos de OVI Mining Corp.

OVI Mining Corp. est une société privée en phase d'exploration qui se consacre principalement à l'acquisition, à l'exploration et au développement de propriétés minières en Amérique du Nord. Détenant une participation de 100 % dans les propriétés Corvet Est et PLEX, OVI allie des méthodes d'exploration modernes à un engagement en faveur d'un développement responsable et de partenariats locaux solides. OVI fait progresser ses projets vers le statut « prêt à forer ».

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Toutes les déclarations, à l'exception des déclarations de faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont fondées sur les attentes, les estimations et les projections à la date du présent communiqué. Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prévisions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions telles que « s'attend à », ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « prévoit », « budget », « prévu », « prévisions », « estimations », « croit » ou « a l'intention » ou des variantes de ces mots et expressions, ou indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », « devraient » ou « seront » pris ou réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent constituer des déclarations prospectives.

Dans le présent communiqué de presse, les déclarations prospectives concernent, entre autres, les déclarations relatives à: l'acquisition proposée par Sirios de toutes les Actions d'OVI conformément à l'Arrangement et à ses modalités; l'obtention des autorisations nécessaires des actionnaires, des tribunaux et des autorités réglementaires pour l'Arrangement; le calendrier prévu pour la réalisation de l'Arrangement, le cas échéant; la tenue de l'Assemblée extraordinaire des Actionnaires d'OVI et l'envoi par la poste de la circulaire à ce sujet; les modalités et conditions selon lesquelles l'Arrangement sera réalisé, le cas échéant; les avantages prévus de l'Arrangement; et les synergies potentielles futures en matière de revenus et de coûts résultant de l'Arrangement. Ces énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats potentiels évoqués dans les énoncés prospectifs.

En ce qui concerne les déclarations prospectives, OVI s'est fondée sur certaines hypothèses qu'elle estime raisonnables à l'heure actuelle, notamment des hypothèses concernant la capacité des parties à obtenir, en temps opportun et à des conditions satisfaisantes, les autorisations réglementaires, judiciaires, des actionnaires, des bourses et d'autres tiers nécessaires, ainsi que la capacité des parties à satisfaire, en temps opportun, aux autres conditions de la réalisation de l'arrangement. Ce calendrier peut changer pour un certain nombre de raisons, notamment l'incapacité d'obtenir les autorisations réglementaires, judiciaires, des actionnaires, boursières ou autres tiers nécessaires dans les délais prévus ou la nécessité de disposer de plus de temps pour satisfaire aux autres conditions de la réalisation de l'arrangement. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse concernant ces délais.

Les risques et incertitudes susceptibles d'entraîner de telles différences comprennent, sans s'y limiter: le risque que l'Arrangement ne soit pas réalisé en temps opportun, voire pas du tout; le risque que les conditions de réalisation de l'Arrangement ne soient pas satisfaites; le risque que l'Arrangement entraîne des coûts, des responsabilités ou des retards imprévus; la possibilité que des poursuites judiciaires soient intentées contre Sirios, OVI et/ou d'autres parties en rapport avec l'Arrangement et l'issue de ces poursuites; la survenance éventuelle d'un événement, d'un changement ou d'une autre circonstance pouvant entraîner la résiliation de l'Arrangement; les risques liés à l'impossibilité d'obtenir l'approbation nécessaire des actionnaires et des tribunaux; d'autres risques inhérents à l'industrie minière. Le fait de ne pas obtenir les approbations requises ou le fait que les parties ne satisfassent pas aux conditions ou ne mènent pas à bien l'Arrangement pourrait empêcher la réalisation de l'Arrangement selon les modalités proposées, voire empêcher sa réalisation pure et simple. En outre, si l'Arrangement n'est pas mené à bien, l'annonce de l'Arrangement et l'affectation de ressources importantes d'OVI à la réalisation de l'Arrangement pourraient avoir un impact négatif important sur OVI, ses relations commerciales actuelles et ses activités, sa situation financière et ses perspectives actuelles et futures.

