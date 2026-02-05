(Korrigiert wurde, dass der Iran eine neue Rakete vorgestellt hat. Es muss richtig heißen: Der Iran hat eine neue Rakete erstmals in einer unterirdischen Anlage stationiert.)

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Iran hat erstmals die neue ballistische Rakete "Chorramschahr-4" in einer unterirdischen Anlage der Revolutionsgarden stationiert. Das berichtete die der Eliteeinheit nahestehende Nachrichtenagentur Fars.

Demnach sind die neuen und leistungsstarken Raketen ein wirksamer Bestandteil der Offensivdoktrin des Landes. Ihre Reichweite soll rund 2.000 Kilometer betragen, die Nutzlast mehr als eine Tonne Sprengstoff. Die Rakete könnte unter anderem Israel sowie US-Militärstützpunkte in der Region angreifen. Fars meldete zudem die Einweihung einer neuen unterirdischen "Raketenstadt" in der Raumfahrtzentrale der Revolutionsgarden.

Besonders bedeutsam ist ein gemeldeter Wandel in der Militärdoktrin des Irans. Demnach hat Teheran nach dem sogenannten "Zwölf-Tage-Krieg" mit Israel im Juni 2025 seine bislang defensive Ausrichtung aufgegeben und verfolgt nun eine offensive Strategie. Die Stationierung der neuen Raketen soll die Fähigkeit zu massiven Erst- oder Vergeltungsschlägen demonstrieren.

Die USA fordern von der iranischen Regierung seit langem eine Änderung ihres Raketenprogramms. So soll unter anderem die Reichweite ballistischer Raketen begrenzt werden.

Der Iran berichtet regelmäßig über neue Rüstungsgüter und erfolgreiche Tests. Die Angaben lassen sich jedoch nicht unabhängig überprüfen. Nach offiziellen Angaben verfügt das Land über mehrere Raketentypen mit Reichweiten von bis zu 2.000 Kilometern./pey/str/DP/jha