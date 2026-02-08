Anzeige
Sonntag, 08.02.2026
Der Shakeout: Silber hat genau das getan, was echte Bullenmärkte immer tun - es hat die Touristen abgeschüttelt
WKN: A40755 | ISIN: VGG2662B1031
Tradegate
06.02.26 | 21:54
9,300 Euro
-0,53 % -0,050
zukunftsbilanzen.de
08.02.2026 08:46 Uhr
272 Leser
Critical Metals: Strategischer Rohstoffwert mit geopolitischer Sprengkraft

Critical Metals Corp. rückt 2026 zunehmend in den Fokus institutioneller Investoren. Mit dem Tanbreez Projekt in Grönland entwickelt das Unternehmen eines der bedeutendsten Vorkommen schwerer Seltener Erden im westlichen Einflussraum - ein Rohstoffcluster, das für globale Marktführer wie ASML, TSMC, Infineon, Nvidia, Rheinmetall, Lockheed Martin und Northrop Grumman unverzichtbar ist. Während diese Konzerne Milliardenbewertungen besitzen und zu den technologischen und sicherheitspolitischen Schwergewichten der Welt zählen, steht Critical Metals noch am Anfang - mit entsprechend hoher relativer Hebelwirkung.

Den vollständigen Artikel lesen ...

