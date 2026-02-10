ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Jahresergebnis

ams OSRAM übertrifft im 4. Quartal Mitte der Prognosespanne, erzielt 144 Mio. EUR Free Cash Flow in 2025 und startet Transformations- und Sparprogramm 'Simplify' im Umfang von 200 Mio. EUR Wesentliche Finanz- und Geschäftsentwicklung in Q4/25: Umsatz von 874 Mio. Euro und bereinigte EBITDA-Marge von 18,4 % , über dem Mittelwert der Prognose

und , über dem Mittelwert der Prognose +8 % Umsatzwachstum zum Vj. im fortgeführten Halbleiter-Kerngeschäft bei konstantem Wechselkurs

im fortgeführten Halbleiter-Kerngeschäft bei konstantem Wechselkurs Free Cash Flow von 144 Mio. Euro (ohne außergewöhnliche IAS 19-Zuflüsse)

(ohne außergewöhnliche IAS 19-Zuflüsse) Einsparziel des Programms 'Re-establish the Base' (RtB) ein Jahr früher erreicht mit realisierten jährlichen Einsparungen von rund 220 Mio. Euro Wesentliche Finanz- und Geschäftsentwicklung im GJ25: Umsatz 3.323 Mio. Euro, bereinigte EBITDA-Marge 18,3 % (+150 bps zum Vj.)

+7 % Wachstum im Halbleiter - Kerngeschäft bei konstantem Wechselkurs

bei konstantem Wechselkurs Erneut über 5 Mrd. Euro an Halbleiter - Design - Wins

Free Cash Flow von 144 Mio. Euro (ohne außergewöhnliche IAS 19-Zuflüsse) Strategie-Update: Teilrückkauf der Wandelanleihe 2027 über 200 Mio. Euro am 16. Januar 2026

Verkauf des nicht - optischen Sensorbereichs für 570 Mio. Euro an Infineon am 3. Februar 2026

für 570 Mio. Euro an Infineon am 3. Februar 2026 Pro - forma - Verschuldungsgrad auf 2,5 x gesenkt , gestützt durch 670 Mio. Euro Mittelzuflüsse aus Transaktionen

, gestützt durch 670 Mio. Euro Mittelzuflüsse aus Transaktionen Positionierung als führender Anbieter im Bereich Digital Photonics mit Fokus auf intelligente optische Halbleiter-Emitter- und Sensortechnologien

mit Fokus auf intelligente optische Halbleiter-Emitter- und Sensortechnologien Neue Finanzziele 2030: Halbleiter: mittleres bis hohes einstelliges Umsatz-CAGR, = 25 % bereinigte EBITDA-Marge Konzern: Free Cash Flow > 200 Mio. Euro, Verschuldungsgrad < 2 Neues Transformations- und Sparprogramm 'Simplify': zusätzliche jährliche Einsparungen von 200 Mio. Euro bis GJ28; Auswirkungen auf rund 2.000 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in Europa Ausblick Q1/26 und Kommentar zu GJ26 Q1/26: Umsatz 760 Mio. Euro , bereinigte EBITDA - Marge 15%±1,5% , basierend auf einem angenommenen EUR/USD -Wechselkurs von 1,19 ; im Einklang mit der üblichen Q4/Q1-Saisonalität sowie dem erwarteten Dekonsolidierungseffekt aus dem Closing des Verkaufs des Geschäftsbereichs Specialty Lamps an Ushio Inc.

, bereinigte , basierend auf einem angenommenen -Wechselkurs von ; im Einklang mit der üblichen Q4/Q1-Saisonalität sowie dem erwarteten Dekonsolidierungseffekt aus dem Closing des Verkaufs des Geschäftsbereichs Specialty Lamps an Ushio Inc. GJ26: Angesichts der Desinvestitionen und eines schwächeren US-Dollars rechnet das Unternehmen mit einem moderaten Rückgang der Umsätze im Jahresvergleich und geht davon aus, dass das bereinigte EBITDA durch verschiedene einmalige Effekte im Zusammenhang mit den Desinvestitionen, verbleibenden Gemeinkosten, höheren Edelmetallpreisen und weiteren Faktoren belastet wird. Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (10. Februar 2026) -- ams OSRAM übertrifft im 4. Quartal Mitte der Prognosespanne, erzielt 144 Mio. EUR Free Cash Flow in 2025 und startet Transformations- und Sparprogramm 'Simplify' im Umfang von 200 Mio. EUR "Das vergangene Jahr markierte einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum führenden Unternehmen im Bereich Digital Photonics. Das Programm 'Re-establish the Base' erreichte die angepeilten Einsparungen ein Jahr früher als geplant, und unsere Profitabilität verbesserte sich trotz erheblicher Gegenwinde. Zudem wuchs unser Halbleiter-Kerngeschäft im Einklang mit unserem Wachstumsmodell, und unser technologischer Vorsprung sicherte neue Design-Wins im Umfang von 5Mrd. Euro", sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM. "Mit den angekündigten Desinvestitionen und dem neuen Transformations- und Sparprogramm 'Simplify' schärfen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und gewinnen die finanzielle Flexibilität zurück, gezielt in unser Wachstum zu investieren. Wir richten unseren vollen Fokus auf unsere Zukunft als Digital Photonics Powerhouse - einzigartig positioniert, um die maßgeblichen Technologie-Wendepunkte der digitalen Photonik zu erschließen, in den Bereichen Automotive, AR-Smart-Glasses, Biosensing, Robotik, bei optischen Datenverbindungen in KI-Rechenzentren und darüber hinaus zu nutzen", fügte Aldo Kamper hinzu. Q4/25 Geschäfts- und Ergebnisübersicht Mio. EUR (außer Angaben je Aktie) Q4 2025 Q3 2025 QoQ Q4 2024 zum VJ Umsatz 847 853 +2 % 882 -1 % EBITDA-Marge ber. % 1) 18,4 % 19,5 % +110 bps 17,0% +140 bps EBITDA ber. 1) 161 166 -3 % 150 +7 % Nettoergebnis ber. 1) 35 27 +30 % 3 +1.067 % Verwässertes Ergebnis je Aktie ber. (in EUR) 0,35 0,27 +30 % 0,03 +1.067 %

1) Bereinigt um Aufwendungen für die Anpassung der microLED-Strategie, Kosten für Fusionen und Übernahmen, sonstige Umstrukturierungskosten und aktienbasierte Vergütungen, Ergebnisse aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Veräußerungen von Geschäftsbereichen. Im vierten Quartal erzielte der Konzern einen Umsatz von 874 Mio. Euro und lag damit über dem Mittelwert der prognostizierten Spanne von 790 bis 890 Mio. Euro. Der ausgewiesene Umsatz stieg gegenüber dem Vorquartal um 2%, begünstigt durch einen starken saisonalen Anstieg im Auto-Ersatzlampen-Geschäft ('Aftermarket'). Bei konstantem EUR/USD-Wechselkurs hätte der Umsatz um mehr als 50Mio. Euro höher gelegen. Im Jahresvergleich blieb der Konzernumsatz weitgehend stabil, was vor allem auf den schwächeren US-Dollar und die Einstellung von Nicht-Kerngeschäften im Halbleiterbereich zurückzuführen ist. Auf vergleichbarer Basis - bei konstantem Wechselkurs und ausschließlich betrachtet im fortgeführten Kernportfolio - wäre der Umsatz des Konzerns wie auch des Halbleiter-Kerngeschäfts um rund 8% gestiegen. Die bereinigte EBITDA Marge erreichte 18,4% und lag damit über dem Mittelwert der Prognose. Das bereinigte Nettoergebnis belief sich auf 35Mio. Euro, getragen von einer verbesserten Profitabilität, leicht positiven Währungseffekten sowie einem positiven latenten Steuerertrag - zusätzlich zu den üblichen, quartalsweise anfallenden Bereinigungen für Transformationskosten, Kaufpreisallokationen und aktienbasierte Vergütungen. Q4/25 Cash-Generierung und ausgewählte Bilanzpositionen zum Stichtag Der vergleichbare Free Cash Flow - definiert als operativer Cashflow einschließlich gezahlter Nettozinsen abzüglich CAPEX nach Förderungen sowie zuzüglich Erlösen aus Desinvestitionen - belief sich im vierten Quartal positiv auf 144Mio.Euro. Dieser Wert umfasst auch staatliche Fördermittel aus Österreich im Rahmen des European Chips Act, schließt jedoch einen außerordentlichen Mittelzufluss gemäß IAS19 infolge eines Wechsels des Treuhänders des Pensionsfonds aus. Im Vorjahresquartal lag der Wert bei 188Mio. Euro, damals jedoch stark beeinflusst durch eine signifikante Kunden-Vorauszahlung von rund 225Mio.Euro. Bereinigt um diesen Sondereffekt zeigt sich jahrübergreifend eine deutliche Verbesserung des zugrunde liegenden Free Cash Flows aus dem normalen operativen Geschäft. Mio. EUR Q4 2025 Q3 2025 QoQ Q4 2024 zum VJ FCF (inkl. Nettozinszahlungen) 1) 1441) 43 +235 % 2 +7.100 % Barmittelbestand 1.483 979 +51 % 1.098 +35 % Nettoverschuldung 1.078 1.581 -32 % 1.413 -24 % Kulim-2 (Sale-and-Lease-Back (SLB) 440 422 +4 % 441 -0 % Nettoverschuldung (inkl. SLB) 1.518 2.003 -24 % 1.854 -18 % OSRAM Minderheits-Put-Optionen 2) 505 517 -2 % 585 -14 %

1) Im vierten Quartal 2025 belief sich der nach IFRS ausgewiesene Free Cash Flow auf 535Mio. Euro und enthielt einen außergewöhnlichen Zufluss aus der Umstellung des Pensionstreuhänders gemäß IAS19. 2) Verbindlichkeit Teil der sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten Die Nettoverschuldung verringerte sich zum Ende des vierten Quartals 2025 deutlich auf 1.078Mio. Euro, nach 1.581Mio. Euro im Vorquartal. Der Rückgang resultierte im Wesentlichen aus dem starken Anstieg der verfügbaren liquiden Mittel. Der bilanziell erfasste Gegenwert der Sale-and-Lease-Back-Transaktion in Malaysia erhöhte sich um 18Mio. Euro, was auf den Nettoeffekt aus quartalsweise aufgelaufenen Zinsen sowie Wechselkursveränderungen des MYR zurückzuführen ist. Zum Quartalsende hielt der Konzern rund 88% der Aktien der OSRAM Licht AG. Q4/25 Business Unit (BU) Ergebnisse und Sektorentwicklung Halbleitergeschäft Mio. EUR Q4 2025 Q3 2025 QoQ Q4 2024 zum VJ Opto Semiconductors (OS) Umsatz 330 365 -9 % 350 -6 % EBITDA-Marge ber. % 21,9 % 22,6 % -70 bps 14,6 % +730 bps EBITDA ber. 72 82 -12 % 51 +41 % CMOS Sensors & ASICs (CSA) Umsatz 265 271 -2 % 258 +3 % EBITDA-Marge ber. % 16,1% 23,6% -750 bps 21,3% -520 bps EBITDA ber. 42 64 -34 % 55 -22 % Halbleiterumsatz nach Branchen Automotive 219 239 -8 % 240 -9 % I&M 175 174 +1 % 158 +11 % Consumer 202 224 -10 % 210 -4 %

Die Halbleitererlöse beliefen sich im vierten Quartal 2025 auf 595Mio. Euro und lagen damit leicht unter dem Vorjahreswert von 608Mio. Euro. Das Wachstum im Kerngeschäft - insbesondere durch neue Sensorprodukte - glich die Effekte aus veräußerten bzw. eingestellten Nicht-Kernaktivitäten aus. Auf vergleichbarer Basis, bereinigt um EUR/USD-Wechselkurseffekte (rund 40Mio. Euro) und das auslaufende Nicht-Kerngeschäft (rund 20Mio. Euro), ergab sich ein Wachstum von etwa 8%, im Einklang mit dem mittelfristigen Wachstumsziel des operativen Halbleitermodells. Segment Opto-Semiconductors (OS) Im Segment Optische Halbleiter war der übliche saisonale Rückgang im vierten Quartal - insbesondere in den Bereichen Automotive und Horticulture - dieses Jahr ausgeprägter. Die Automobil-Lieferkette operierte weiterhin mit sehr niedrigen Lagerbeständen, begleitet von kurzfristigem Bestellverhalten. Das bereinigte EBITDA sank von 82Mio. Euro in Q3 auf 72Mio.Euro, im Einklang mit der Margenentwicklung und dem geringeren Bruttogewinn. Segment CMOS-Sensors and ASICs (CSA) Die Umsätze im Segment CMOS Sensors & ASICs entwickelten sich besser als es die Saisonalität erwarten ließ und gingen gegenüber Q3 lediglich um 2% zurück (von 271Mio.Euro auf 265Mio.Euro). Treiber hierfür waren ein starkes Consumer-Geschäft sowie eine schrittweise Erholung in der Industrie- und Medizintechnik. Das bereinigte EBITDA sank von 64Mio.Euro in Q3 auf 43Mio.Euro, bedingt durch einen ungünstigen Produktmix. Dynamik der Halbleiterindustrie Automotive: Obwohl die Lagerkorrektur in der LED-Lieferkette abgeschlossen war, operierte die Supply Chain weiterhin mit sehr niedrigen Lagerbeständen und ohne Anzeichen einer Wiederauffüllung - was die Nachfrage belastete. Gleichzeitig hielten die Kunden an einem sehr kurzfristigen Bestellverhalten fest. Regional blieb China der wettbewerbsintensivste Markt, insbesondere aufgrund des starken Konkurrenzdrucks durch die Vielzahl lokaler OEMs. Industrial & Medical (I&M): Die Endmärkte zeigten eine teilweise Stabilisierung. Das professionelle Beleuchtungsgeschäft entwickelte sich erwartungsgemäß, während das Horticulture-Segment im Rahmen typischer saisonaler Muster rückläufig war. Die Industrieautomation verbesserte sich schrittweise, und der Auftragseingang im Medizinbereich stabilisierte sich. Im Massenmarkt entwickelten sich Europa und Amerika stärker als China, während der Medizinmarkt weiterhin Anzeichen einer Stabilisierung zeigte. Consumer: Die Nachfrage nach neuen Produkten blieb insgesamt robust - sogar stärker als es die übliche Saisonalität erwarten ließ. Segment Lamps & Systems (L&S, traditionelle Auto- und Industrielampen) Das Segment Lamps & Systems machte rund 32% des Konzernumsatzes im Q4/25 aus. Ein stärker als üblich ausgeprägter saisonaler Aufschwung führte zu einem deutlichen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorquartal. Mio. EUR Q4 2025 Q3 2025 QoQ Q4 2024 zum VJ Umsatz 280 216 +30 % 275 +2 % EBITDA-Marge ber. % 18,2 % 13,2 % +500 bps 18,2 % +0 bps EBITDA ber. 51 28 +82 % 50 +2 %

Die Umsatzerlöse im Bereich Specialty Lamps lagen auf einem typischen Niveau und blieben gegenüber dem Vorquartal nahezu unverändert. Das bereinigte EBITDA stieg deutlich auf 51Mio. Euro, getragen vom Ergebnisdurchschlag höherer Umsätze. Implementierung des Plans zur Verbesserung der Bilanz Im Rahmen des beschleunigten und umfassenden Plans zur Entschuldung der Bilanz (angekündigt am 30. April 2025) hat das Unternehmen zwei Vereinbarungen unterzeichnet: den Verkauf des Geschäftsbereichs Entertainment & Industry ('Specialty') Lamps an Ushio Inc. für rund 100Mio.Euro netto, der am 29. Juli 2025 unterzeichnet wurde, sowie den Verkauf des nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensorgeschäfts an Infineon für 570Mio.Euro, der am 3. Februar 2026 unterzeichnet wurde. Zum 31. Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über 1.483Mio.Euro an liquiden Mitteln. Dies entspricht einer Nettoverschuldung von 1.518Mio.Euro ohne und 2.023Mio.Euro einschließlich der ausstehenden OSRAM-Minderheits-Put-Optionen. Auf Basis eines bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate von 608Mio.Euro für das Geschäftsjahr 2025 ergab sich ein Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung / ber. EBITDA der letzten zwölf Monate) von 2,5 bzw. 3,3. Unter Berücksichtigung der kombinierten Mittelzuflüsse von 670Mio.Euro aus den beiden Transaktionen wird die Nettoverschuldung auf 1.353Mio.Euro sinken (einschließlich 100% der OSRAM-Licht-AG-Put-Optionen). Bereinigt um die veräußerten Geschäftsbereiche beläuft sich das bereinigte EBITDA der letzten zwölf Monate auf rund 533Mio.Euro. Daraus ergibt sich ein pro-forma Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung / ber. EBITDA) von rund 2,5, nach zuvor 3,3. Bilanz und Verschuldung IFRS Buchwerte [in Mio. EUR] 31.12.2025 Verschuldungsgrad1)

Pro-forma

nach Abschluss Verschuldungsgrad2)

(pro-forma) bereinigtes EBITDA 608 pro-forma 533 Barmittel (1.483) (1.283) Transaktionserlös (nach Abschluss)5) (670) Sonstige Finanzverbindlichkeiten 167 167 Wandelanleihe 2027 in EUR (2,125%) 715 5154) Unbesicherte vorrangige Anleihe 2029 in EUR (10,50%) 1.031 1.031 Unbesicherte vorrangige Anleihe 2029 in USD (12,25%) 648 648 SLB-Malaysia-Transaktion 440 440 Gesamtverschuldung 3.001 2.801 Nettoverschuldung (inkl. SLB) 1.518 2,5 848 1,6 ausstehende OSRAM-Put-Optionen3) 505 505 Gesamtnettoverschuldung (inkl. OSRAM-Put-Optionen) 2.023 3,3 1.353 2,5

1) Verschuldungsgrad: Nettoverschuldung / ber. EBITDA der letzten zwölf Monate 2) Verschuldungsgrad: Pro-forma-Nettoverschuldung / ber. EBITDA der letzten zwölf Monate, unter der Annahme einer ber. EBITDA von ungefähr 533 Mio. Euro (2025 abzüglich ber. EBITDA). 3) Unter der Annahme, einer 100 %igen Ausübung der ausstehenden OSRAM-Put-Optionen nach dem endgültigen Urteil. 4) Einschließlich 199,9 Mio. Euro Rückkauf von Wandelanleihen im Januar 2026. 5) Gesamtverkaufserlös von 670 Mio. Euro = 570 Mio. Euro aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs Nicht-optische Mixed-Signal-Produkte + ca. 100 Mio. Euro aus dem Verkauf des Specialty-Lamps-Geschäfts. Nach vollständiger Umsetzung des gesamten Plans - einschließlich einer Lösung für das Kulim-2-Sale-and-Lease-Back - erwartet das Unternehmen, den Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/ber. EBITDA) auf unter 2 zu senken. Dies würde den refinanzierungsbedürftigen Betrag deutlich reduzieren, die jährlichen Zinsaufwendungen auf unter 150Mio.Euro zurückführen und den operativen Cashflow weiter stärken. Creating the Leader in Digital Photonics Mit Abschluss der Transaktionen wird ams OSRAM als fokussiertes Halbleiter-Photonikunternehmen hervorgehen - der reine ("pure-play") Marktführer im Bereich Digital Photonics. Das Unternehmen vereint das branchenweit breiteste Portfolio modernster optischer Emitter- und Sensortechnologien, ergänzt durch leistungsfähige Treiber- und Power-Management-ICs. Kunden profitieren über zahlreiche Segmente hinweg von geopolitisch widerstandsfähigen, vertikal integrierten Lieferketten. Nach einer Übergangsphase zur Ausrichtung von Organisation, Infrastruktur und Kostenbasis auf diesen neuen Fokus - im Rahmen des neuen Transformations- und Sparprogramms 'Simplify' - sieht das Unternehmen signifikante mittel- und langfristige Wachstums- und Margenpotenziale, getragen vom globalen Megatrend Digital Photonics. Die Präsentation sowie die Aufzeichnung des Conference Calls vom 4. Februar 2026 sind verfügbar unter: Präsentation: ams OSRAM creating the leader in digital photonics

Conference Call Script: ams-osram-creating-the-leader-in-digital-photonics-call-script

Conference Call Replay: Analysts & Investors Conference 2030 - Über-den-Zyklus-Finanzziele Nach Abschluss der Transformationsphase - einschließlich der Umsetzung des 'Simplify'-Programms, der Senkung der jährlichen Zinsaufwendungen auf unter 150Mio.Euro sowie der Realisierung zentraler Wachstumstreiber entlang des Digital-Photonics-Megatrends - strebt das Unternehmen folgende Über-den-Zyklus-Finanzziele bis 2030 an: 2030 Semiconductors Gruppe2) Umsatzwachstum mittlere bis hohe einstellige CAGR - EBITDA Marge (bereinigt) = 25 % - CAPEX - ~8 % der Erlöse Free Cash Flow - > 200 Mio. EUR Verschuldungsgrad (Nettoschulden1) / ber. EBITDA) - < 2 1) Nettoschulden = (langfristige Verbindlichkeiten + kurzfristige Verbindlichkeiten + Kulim-II Sale-and-Lease-Back + OSRAM Minderheitsanteile) abzüglich liquider Barmittel 2) Konzernziele beinhalten das traditionelle Autolampen Geschäft (stabile Umsätze und 13 % bis 15 % ber. EBITDA erwartet) Digital Photonics als Wachstumstreiber der Zukunft Digital Photonics bildet den zentralen Wachstumsmotor des Unternehmens - die Digitalisierung der Lichtemission und optischen Sensorik durch die Kombination hochentwickelter Emitter-, Sensor- und Elektroniktechnologien. Diese ermöglichen eine neue Dimension der Interaktion von physischen Umgebungen mit Licht: dynamische Beleuchtung, lichtbasiertes Design, Projektion als Display, lichtgestützte Sensorik, Anwendungen in Behandlung und Energielenkung sowie Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung. Diese Fähigkeiten treiben wesentliche globale Megatrends wie ADAS, autonomes Fahren, AR/VR, künstliche Intelligenz, Robotik, Smart Health und Smart Devices. Die proprietäre 'Digital Light'-Technologie von ams OSRAM, die 2024 mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet wurde, stellt einen bedeutenden Durchbruch nach einem Jahrzehnt Entwicklung dar. Die erste Markteinführung erfolgte im Bereich hochauflösender automobiler Frontbeleuchtung unter der Marke EVIYOS. Mit Design-Wins von über 500Mio.Euro verfügt die Technologie über einen klaren Wachstumspfad. Mit weiter schrumpfenden Pixelgrößen und erweitertem Farbspektrum entwickelt sich 'Digital Light' zu einem leistungsfähigen Projektionselement für Alltags-AR-Brillen. Perspektivisch könnten optimierte Mikro-Emitter-Arrays eine relevante Lösung für optische Hochgeschwindigkeits-Verbindungen in KI-Rechenzentren werden. Damit bietet 'Digital Light' erhebliches mittel- und langfristiges Wachstumspotenzial. Darüber hinaus hat ams OSRAM eine differenzierte Führungsposition im Bereich digitalisierter optischer Sensoren aufgebaut, die bereits Umsätze im dreistelligen Mio.-Euro-Bereich generieren. Das umfassende Portfolio - von Umgebungslicht-, Näherungs-, Flicker-, Time-of-Flight-, Bio-, Spektral-, UV-, IR-, Temperatur- und Kraftsensoren - setzt Branchenstandards im Display-Management, in der Kameraoptimierung und zahlreichen angrenzenden Anwendungen. Dieses Geschäftsfeld bietet substanzielle mittel- und langfristige Wachstumschancen. Die einzigartige Expertise des Unternehmens in der Spektralsensorik wurde 2024 durch eine Förderung der österreichischen Regierung unter dem European Chips Act weiter bestätigt: 225Mio.Euro für den Aufbau einer ersten Produktionsstätte, die CMOS, TSV ('Through-Silicon-Via') und hochentwickelte optische Filter kombiniert. Traditionelles Autolampengeschäft als Finanzierungsbaustein für Wachstum im Halbleiterbereich Das traditionelle Geschäft mit automobilen Lampen und dem Aftermarket bleibt Bestandteil des Konzernportfolios. Dieses Segment soll umsatzstabil bleiben und auf Profitabilität optimiert sein, typischerweise mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 13 % bis 15% pro Jahr. Mit einem stetigen jährlichen Cashflow von rund 90Mio.Euro fungiert es als zuverlässige interne Finanzierungsquelle - zur Unterstützung des Übergangs und des Wachstums im Halbleitergeschäft sowie zur Bedienung der Verschuldung und weiteren Entschuldung des Konzerns. GJ25 Überblick in Mio. EUR (außer Ergebnis je Aktie) GJ 2025 GJ 2024 zum VJ Umsatz 3.323 3.428 -3 % darin Lamps & Systems 938 1.000 -6 % darin Semiconductors Umsätze nach IFRS 2.385 2.429 -2 % darin Halbleiter-Kernportfolio zu konstanten Wechselkursen 2.367 2.205 +7 % EBITDA-Marge ber. % 1) 18,3 % 16,8 % +150 bps EBITDA ber. 1) 608 575 +6 % Nettoergebnis ber. 1) 57 27 +111 % Nettoergebnis IFRS -129 -785 +84 % Verwässertes Ergebnis je Aktie (ber., in EUR) 0,56 0,03 +1.767 % Vergleichbarer Free Cash Flow (inkl. Nettozinskosten, bereinigt um IAS 19 Sonderzuflüsse) 144 12 +1.100 %

1) Bereinigt um Aufwendungen für die Anpassung der microLED-Strategie, Kosten für Fusionen und Übernahmen, sonstige Umstrukturierungskosten und aktienbasierte Vergütungen, Ergebnisse aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und Veräußerungen von Geschäftsbereichen. Der Konzernumsatz ging im Geschäftsjahr 2025 um 3% auf 3,32Mrd.Euro zurück, nach 3,43Mrd.Euro im Vorjahr. Hauptgründe waren der schwächere US-Dollar (rund 80Mio.Euro), das Auslaufen von Nicht-Kernaktivitäten im Halbleiterbereich (über 100Mio.Euro) sowie ein Rückgang der OEM-Autolampenumsätze, da immer weniger Neufahrzeuge mit traditionellen Lampen ausgestattet werden. Das Halbleiter-Kerngeschäft (bereinigt um die aus dem Programm 'Re-establish the Base' herausgelösten Nicht-Kernaktivitäten) wuchs bei konstantem Wechselkurs im Geschäftsjahr 2025 um 7% gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen verzeichnete weiterhin signifikante Neugeschäfte über ein breites Kundenspektrum hinweg und untermauert damit seine strukturellen Wachstumsziele im Halbleiterkerngeschäft. Die aggregierten Design-Wins im Halbleiterbereich überstiegen 5Mrd.Euro, wobei der größte Beitrag aus dem Automotive-Segment stammte. Die Konzernprofitabilität verbesserte sich deutlich: Die bereinigte EBITDA-Marge stieg von 16,8% im Vorjahr auf 18,3% im Geschäftsjahr 2025, bedingt durch die beschleunigte Umsetzung des Programms 'Re-establish the Base' mit realisierter laufender Einsparrate von jährlich 220 Mio. Euro im Vergleich zum Start des Programms, ein Jahr früher als geplant. Der Free Cash Flow ist im Jahresvergleich deutlich gestiegen: Der um Sondereffekte bereinigte Free Cash Flow - ohne einen positiven, einmaligen Liquiditätszufluss gemäß IAS 19 - belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf 144 Mio. Euro, nach 12 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2024. Ausblick auf das erste Quartal 2026 Geschäftsausblick Mio. EUR Q1 2026 niedrig mittig hoch Umsatz 710 760 810 zum Vorquartal -19 % -13 % -7 % EBITDA-Marge bereinigt % 13,5 % 15,0 % 16,5 %

Für das traditionelle Autolampengeschäft erwartet das Unternehmen im Quartalsvergleich einen Rückgang, im Einklang mit dem typischen saisonalen Verlauf der Lichtsaison. Zudem führt der geplante Closing-Termin Anfang März 2026 für den Verkauf des Geschäftsbereichs Entertainment and Specialty Lamps an Ushio Inc. zu einer Dekonsolidierung von rund 10Mio.Euro Umsatz im ersten Quartal 2026. Entsprechend enthält die Q1-Guidance nur zwei Monate Specialty-Lamps-Umsatz und bereinigtes EBITDA, was einen zusätzlichen sequenziellen Umsatzeffekt von rund 1% vom vierten zum ersten Quartal auf Konzernebene impliziert. Für das Halbleitergeschäft erwartet das Unternehmen: Automotive: saisonal rückläufige Nachfrage sowie anhaltend verhaltene, kurzfristige Bestellmuster

Industrial & Medical: Entwicklung im Einklang mit einer schrittweisen Markterholung

Für weitere Informationen

ams-OSRAM AG

Dr. Jürgen Rebel

Senior Vice President

Investor Relations

T: +43 3136 500-0

investor@ams-osram.com Media Relations

ams-OSRAM AG

Bernd Hops

Senior Vice President

Corporate Communications

T: +43 3136 500-0

press@ams-osram.com

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS (ungeprüft) in Mio. EUR

(außer Ergebnis je Aktie) Q4 2025 2025 Q4 2024 2024 Umsatzerlöse 874 3.323 882 3.428 Umsatzkosten -657 -2.475 -702 -2.571 Bruttogewinn 217 848 179 857 Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen -100 -388 -86 -419 Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen -118 -431 -116 -422 Ergebnis microLED-Anpassung1) 7 16 29 -576 Sonstige betriebliche Erträge 10 78 2 39 Sonstige betriebliche Aufwendungen -2 -17 -6 -21 Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 0 -3 -3 -7 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit 15 102 0 -547 Finanzerträge 28 166 55 85 Finanzaufwendungen -82 -385 -113 -290 Finanzergebnis -54 -218 -58 -205 Ergebnis vor Ertragsteuern -39 -117 -58 -752 Ertragsteuern 19 -12 0 -33 Ergebnis nach Steuern -20 -129 -58 -785 Davon entfallen auf: Nicht beherrschende Anteile 0 1 -1 1 Aktionäre der ams-OSRAM AG -20 -130 -57 -786 Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR) -0,20 -1,31 -0,59 -7,94 Verwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR) -0,20 -1,31 -0,59 -7,94

1)Das mit der microLED-Anpassung verbundene Ergebnis spiegelt Nettobelastungen (Wertminderungen und Wertaufholungen von Vermögenswerten und sowie Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen) seit der Absage des microLED-Projekts am 28. Februar 2024 wider. Konzern-Gesamtergebnisrechnung nach IFRS (ungeprüft) in Mio. EUR Q4 2025 2025 Q4 2024 2024 Ergebnis nach Steuern -20 -129 -58 -785 Neubewertungen von leistungsorientierten Plänen 3 14 4 21 darin: Ertragsteuereffekte -16 -11 -5 -4 FVOCI Eigenkapitalinstrumente - Nettoveränderung des beizulegenden Zeitwerts - -3 2 -1 darin: Ertragsteuereffekte - - 0 0 Posten die später nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden (nach Ertragsteuern) 3 11 6 20 Unterschied aus Währungsumrechnung 31 -182 101 129 FVOCI Schuldinstrumente - Nettoveränderung des beizulegenden Zeitwerts -1 2 -2 2 darin: Ertragsteuereffekte 0 -1 1 -1 Derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken -9 25 -12 -10 darin: Ertragsteuereffekte 4 -11 6 5 Posten die später möglicherweise in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden (nach Ertragsteuern) 21 -155 86 121 Sonstiges Ergebnis 24 -144 92 141 Gesamtergebnis 4 -273 35 -644 Davon entfallen auf: Nicht beherrschende Anteile 0 0 1 2 Aktionäre der ams-OSRAM AG 4 -273 34 -646

Konzern-Bilanz nach IFRS (ungeprüft) in Mio. EUR 31. Dezember 2025 31. Dezember 2024 AKTIVA Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.483 1.098 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 415 496 Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 81 49 Vorräte 724 809 Sonstige kurzfristige nichtfinanzielle Vermögenswerte 152 267 Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte 116 23 Summe kurzfristige Vermögenswerte 2.972 2.743 Sachanlagen 1.565 1.729 Immaterielle Vermögenswerte 1.945 2.054 Nutzungsrechte 120 189 Anteile an assoziierten Unternehmen 5 4 Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 89 58 Aktive latente Steuern 60 74 Sonstige langfristige nichtfinanzielle Vermögenswerte 56 52 Summe langfristige Vermögenswerte 3.840 4.160 Bilanzsumme 6.812 6.903 PASSIVA Verbindlichkeiten und Rückstellungen Kurzfristige verzinsliche Darlehen und Schuldverschreibungen 59 495 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 477 472 Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 927 1.001 Kurzfristige Rückstellungen 183 227 Ertragsteuerverbindlichkeiten 36 45 Sonstige kurzfristige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 309 274 Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerten 37 - Summe kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen 2.028 2.514 Langfristige verzinsliche Darlehen und Schuldverschreibungen 2.502 2.016 Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 537 587 Leistungen an Arbeitnehmer 513 150 Langfristige Rückstellungen 51 58 Passive latente Steuern 30 46 Sonstige langfristige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 202 296 Summe langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen 3.836 3.153 Eigenkapital Grundkapital 998 998 Kapitalrücklagen 2.022 2.090 Eigene Aktien -32 -87 Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals 110 292 Kumuliertes Ergebnis -2.156 -2.064 Summe Eigenkapital entfallend auf die Aktionäre der ams-OSRAM AG 942 1.229 Nicht beherrschende Anteile 6 6 Summe Eigenkapital 948 1.235 Bilanzsumme 6.812 6.903

Konzern-Kapitalflussrechnung nach IFRS (ungeprüft) in Mio. EUR Q4 2025 2025 Q4 2024 2024 Betriebliche Tätigkeit Ergebnis nach Steuern -20 -129 -58 -785 Überleitung zwischen Ergebnis nach Steuern und den Kapitalflüssen aus der betrieblichen Tätigkeit Abschreibungen und Wertminderungen 115 425 130 942 Aufwendungen aus Aktienoptionsplänen - gem. IFRS 2 5 22 7 18 Ertragsteuern -19 12 0 33 Finanzergebnis 54 218 58 205 Ergebnis aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten, immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen -3 -19 5 -1 Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 0 3 3 7 Übrige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen - - - - Veränderung der kurzfristigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten Vorräte 79 30 40 -79 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -25 53 -85 -7 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 17 4 34 11 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 19 12 -16 -4 Kurzfristige Rückstellungen -21 -38 -43 -14 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten -50 -57 4 43 Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -11 -52 15 31 Erhaltene langfristige Anzahlung eines Kunden - - - 224 Gezahlte Ertragsteuern -3 -34 2 -48 Erhaltene Dividenden 0 0 0 0 Erhaltene Zinsen 8 25 12 38 Gezahlte Zinsen -31 -238 -26 -180 Kapitalflüsse aus der betrieblichen Tätigkeit 114 237 79 435

in Mio. EUR Q4 2025 2025 Q4 2024 2024 Investitionstätigkeit Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen -59 -199 -104 -502 Einzahlungen aus Zuwendungen der öffentlichen Hand für Sachanlagen 83 83 - - Verkauf von finanziellen Investitionen 391 391 - - Erwerb von finanziellen Investitionen - - -1 -1 Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen 7 25 27 36 Einzahlungen aus dem Verkauf von Geschäftseinheiten abzüglich abgehender Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - - - 43 Kapitalflüsse aus der Investitionstätigkeit 421 299 -78 -424 Finanzierungstätigkeit Zuflüsse aus der Emission von Anleihen - 526 - 201 Transaktionskosten für die Kapitalerhöhung und die Emission von Anleihen -4 -12 -3 -17 Rückzahlung von Anleihen - -447 - - Erwerb eigener Aktien -6 -6 - - Verkauf eigener Aktien - - 0 2 Erhaltene Darlehen 0 70 141 243 Rückzahlung von Darlehen -3 -66 -161 -422 Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten -12 -53 -16 -57 Zuflüsse aus Sale-and-Leaseback-Finanzierung - - - 10 Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an der OSRAM Licht AG -11 -80 -19 -25 Dividendenauszahlung an Anteilseigner der OSRAM Licht AG - -27 - -30 Dividendenausschüttung an sonstige nicht beherrschende Anteilseigner - -1 - -1 Kapitalflüsse aus der Finanzierungstätigkeit -36 -97 -56 -98 Veränderung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten 504 385 1 -47 Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 5 -54 56 40 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

zu Periodenbeginn 979 1.098 1.097 1.146 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

zu Periodenende 1.483 1.483 1.098 1.098 Abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte am Ende des Berichtszeitraums - - - - Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Periodenende 1.483 1.483 1.098 1.098

Entwicklung des Konzerneigenkapitals gemäß IFRS (ungeprüft) in Mio. EUR Grund-kapital Kapital-rücklagen Eigene Aktien Sonstige

Bestandteile des Eigen-kapitals Gewinn-rücklagen Summe Eigenkapital entfallend auf die Aktionäre der ams-OSRAM AG Nicht beherr-schende Anteile Summe Eigen-kapital Stand 1. Januar 2024 998 2.130 -103 162 -1.289 1.899 6 1.905 Ergebnis nach Steuern -786 -786 1 -785 Sonstiges Ergebnis nach Steuern 129 11 140 0 141 Gesamtergebnis (nach Steuern) 129 -775 -646 2 -644 Anteilsbasierte Vergütungen1) 25 25 25 Erwerb und Verkauf eigener Aktien 0 0 0 Ausgabe eigener Aktien1) -16 16 - - Nicht beherrschende Anteile - Put Option -49 -49 -49 Nicht beherrschende Anteile - jährliche Auszahlung2) - -1 -1 Gezahlte Dividenden - - - - Stand 31. Dezember 2024 = 1. Januar 2025 998 2.090 -87 292 -2.064 1.229 6 1.235 Ergebnis nach Steuern -130 -130 1 -129 Sonstiges Ergebnis nach Steuern -182 38 -143 -1 -144 Gesamtergebnis (nach Steuern) -182 -92 -273 0 -273 Anteilsbasierte Vergütungen 22 22 22 Erwerb und Verkauf eigener Aktien -6 -6 -6 Ausgabe eigener Aktien -61 61 - - Nicht beherrschende Anteile - Put Option -29 -29 -29 Nicht beherrschende Anteile - jährliche Auszahlung - -1 -1 Gezahlte Dividenden - - - - Stand 31. Dezember 2025 998 2.022 -32 110 -2.156 942 6 948

Die Angaben für das Vorjahr wurden angepasst, um die Bruttobeträge der Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen und den Wert der ausgegebenen Aktien für anteilsbasierte Vergütungen darzustellen. Die Angaben für das Vorjahr wurden angepasst, um die jährliche Auszahlung an die Anteilseigner der OSRAM Licht AG gesondert von den Dividendenzahlungen an andere Anteilseigner darzustellen. Segmentberichterstattung Geschäftssegmente sind entsprechend der eigenständigen operativen Tätigkeit und der internen Berichtsstruktur die Business Units (BUs) und stellen gleichsam die Berichtssegmente nach IFRS 8 dar. Die Konzernaktivitäten werden über folgende Business Units gesteuert: BU Opto Semiconductors (OS) mit Schwerpunkt auf Emittern BU CMOS Sensors and ASICs (CSA) mit Schwerpunkt auf Sensorik und analogen Mixed-Signal-Chips, BU Lamps & Systems (L&S) mit Schwerpunkt auf traditionellen Lampen und Beleuchtungsprodukten mit Fokus auf die Endmärkte Automobil, Industrie und Medizin. Kosten der Unternehmensfunktionen, die nicht direkt den BUs zuzuordnen sind, sowie im Halbleiterbereich gemeinsam genutzte Funktionen werden zentral erfasst und in der Spalte "Überleitung auf Konzernwerte" ausgewiesen. Die Segmentkennzahl für das Segmentergebnis setzt sich aus dem Bruttogewinn, den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, den Vertriebs- und Verwaltungsaufwendungen, dem Ergebnis aus der microLED-Anpassung sowie den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen als auch den Ergebnissen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen zusammen. Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen sind nicht im Segmentergebnis enthalten. Berichtssegmente in Mio. EUR Berichtssegmente OS CSA L&S Überleitung auf Konzernwert Summe 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Konzernumsatzerlöse 1.375 1.448 1.010 981 938 1.000 - - 3.323 3.428 Segmentergebnis 235 168 158 102 126 156 8 -31 527 395 Wesentliche Posten: Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen -214 -212 -134 -163 -29 -29 -13 -15 -388 -419 Davon: Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen -45 -43 -16 -23 -1 -1 -1 -1 -61 -68 Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen1 -237 -728 -140 -153 -43 -61 -5 -1 -425 -942 Ergebnis microLED-Anpassung 16 -576 - - - - - - 16 -576 Davon: Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen 0 -491 - - - - - - 0 -491



1) Einschließlich Wertminderungen und Wertaufholungen auf microLED-bezogene Vermögenswerte Überleitung des Segmentergebnisses zum Ergebnis vor Ertragsteuern in Mio. EUR 2025 2024 Segmentergebnis 527 395 Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen -425 -942 Finanzergebnis -218 -205 Ergebnis vor Ertragsteuern -117 -752

Das Segmentvermögen enthält nur solche Vermögenswerte, die dem jeweiligen Segment direkt zugeordnet werden können, wie segmentspezifische Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, Nutzungsrechte aus Leasingverträgen, sowie Vorräte, die als solche in der internen Berichterstattung berücksichtigt werden. Segmentvermögen in Mio. EUR Berichtssegmente OS CSA L&S Summe 2025 2024 2025 2024

reklassifiziert1) 2025 2024

reklassifiziert1) 2025 2024 Segmentvermögen 2.696 2.907 910 960 748 915 4.354 4.782 Überleitung zum Konzernabschluss Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.483 1.098 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 415 496 Latente Steuern 69 74 Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte 116 23 Finanzielle Vermögenswerte 89 58 Anteile an assoziierten Unternehmen 5 4 Sonstige nicht zugewiesene Vermögenswerte 290 368 Summe Vermögenswerte 6.812 6.903

1) Das Segmentvermögen zum 31. Dezember 2024 wurde zwischen den BUs CSA und L&S reallokiert. Die geographischen Regionen sind in drei Bereiche gegliedert, in denen der Umsatz erzielt wird: EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), Americas (umfasst Nord- und Südamerika) und Asien/Pazifik. Die Umsatzerlöse beziehen sich auf die geographische Lage der Kunden (Rechnungsadresse). Die höchsten Umsatzerlöse stammen von einem Kunden aus den Segmenten OS und CSA. Sie betragen mehr als 10 % und weniger als 20 % des Umsatzes (2024: mehr als 10 % und weniger als 20 % des Umsatzes). Umsatzerlöse nach Regionen in Mio. EUR Berichtssegmente OS CSA L&S Summe 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 EMEA 401 394 150 183 361 347 912 924 darin Österreich 19 21 0 9 14 15 33 45 darin Deutschland 217 207 59 64 101 68 379 339 Americas 206 257 45 50 390 439 641 747 darin USA 175 213 22 32 331 370 528 615 Asien / Pazifik 767 797 815 748 187 213 1.770 1.757 darin Greater China1 485 521 779 699 91 106 1.355 1.326 Summe 1.375 1.448 1.010 981 938 1.000 3.323 3.428

1) In der Zeile Greater China werden China, Hong Kong und Taiwan zusammengefasst. Langfristige Vermögenswerte nach Regionen in Mio. EUR 2025 2024 EMEA 1.815 1.942 Americas 425 453 Asien / Pazifik 1.390 1.578 Summe 3.630 3.972 darin Österreich 360 324 darin Deutschland 1.173 1.309 darin Malaysia 851 993

Überleitung von bereinigten Zahlen zu ausgewiesenen Zahlen nach IFRS in Mio. EUR Q4 2025 2025 Q4 2024 2024 Bruttogewinn - bereinigt 258 968 239 984 Akquisitionsbedingter Aufwand1) -11 -42 -10 -44 Aktienbasierter Vergütungsaufwand -1 -3 -1 -3 Transformationskosten -29 -75 -48 -79 Bruttogewinn - IFRS 217 848 179 857 Bruttogewinnmarge in % - bereinigt 30 % 29 % 27 % 29 % Bruttogewinnmarge in % - IFRS 25 % 26 % 20 % 25 % Betriebliche Aufwendungen - bereinigt -188 -680 -179 -743 Ergebnis microLED-Anpassung2) 7 16 29 -576 Akquisitionsbedingter Aufwand1) -12 -15 -9 -40 Aktienbasierter Vergütungsaufwand -5 -19 -5 -15 Transformationskosten -5 -42 -7 -21 Ergebnis aus dem Verkauf von Geschäftsbereichen - -2 -5 -2 Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 0 -3 -3 -7 Betriebliche Aufwendungen - IFRS -202 -746 -180 -1.405 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) - bereinigt 70 288 60 241 Ergebnis microLED-Anpassung2) 7 16 29 -576 Akquisitionsbedingter Aufwand1) -22 -57 -20 -84 Aktienbasierter Vergütungsaufwand -5 -22 -7 -18 Transformationskosten -35 -117 -56 -100 Ergebnis aus dem Verkauf von Geschäftsbereichen - -2 -5 -2 Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 0 -3 -3 -7 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) - IFRS 15 102 0 -547 EBIT-Marge - bereinigt 8 % 9 % 7 % 7 % EBIT-Marge - IFRS 2 % 3 % 0 % -16 % Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) - bereinigt 70 288 60 241 Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen (exklusive akquisitionsbedingtem Aufwand)1) 91 320 90 334 EBITDA - bereinigt 161 608 150 575

in Mio. EUR Q4 2025 2025 Q4 2024 2024 EBITDA - bereinigt 161 608 150 575 Ergebnis microLED-Anpassung2) 3 16 20 -85 Akquisitionsbedingter Aufwand1) 0 19 -1 -5 Aktienbasierter Vergütungsaufwand -5 -22 -7 -18 Transformationskosten -25 -88 -25 -62 Ergebnis aus dem Verkauf von Geschäftsbereichen - -2 -5 -2 Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 0 -3 -3 -7 EBITDA - IFRS 134 527 130 395 EBITDA-Marge - bereinigt 18 % 18 % 17 % 17 % EBITDA-Marge - IFRS 15 % 16 % 15 % 12 % Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) - bereinigt 70 288 60 241 Finanzergebnis -54 -218 -58 -205 Ertragssteuerergebnis 19 -12 0 -33 Ergebnis nach Steuern - bereinigt 35 57 3 3 Bereinigtes Ergebnis je Aktie unverwässert (in EUR) 0,35 0,56 0,03 0,03

1)Der akquisitionsbedingte Aufwand inkludiert Abschreibungen und Wertminderungen von Vermögensgegenständen aus Kaufpreisallokationen, sowie Integrations-, Ausgliederungs- und Übernahmekosten. Der Betrag für das Geschäftsjahr 2025 enthält den Ertrag aufgrund des Gerichtsurteils im Rechtsstreit über die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und Patenten. 2) Das mit der microLED-Anpassung verbundene Ergebnis spiegelt Nettobelastungen (Wertminderungen und Wertaufholungen von Vermögenswerten und sowie Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen) seit der Absage des microLED-Projekts am 28. Februar 2024 wider.

