PRESSEMITTEILUNG Personalie: Die REPLOID Group AG erweitert die Direktorenebene um Andreas Steinbüchler Wels, 11. Februar 2026 - Die REPLOID Group AG ("REPLOID") gibt eine neue Besetzung auf Direktorenebene bekannt. Mag. Andreas Steinbüchler verantwortet bei REPLOID als Director of Fertilizer das Geschäft mit organischem Dünger. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Düngemittelindustrie, davon über 15 Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen in den Bereichen Vertrieb, Supply Chain und Finanzen. Von 2018 bis 2023 fungierte er als Chief Commercial Officer der LAT Nitrogen GmbH, Europas zweitgrößten Düngemittelproduzenten. Der ausgewiesene Experte im Bereich Düngemittel war zudem von 2021 bis 2023 Präsident der Fertilizers Europe Association. Andreas Steinbüchler hat Betriebswirtschaft studiert. "Ich freue mich, mit Andreas Steinbüchler einen ausgewiesenen Experten im Bereich Düngemittel als Verstärkung für unser Team gewonnen zu haben", sagt Philip Pauer, CEO der REPLOID Group AG. "Die Entwicklung und Vermarktung unseres organischen Düngers ist ein zentraler Bestandteil unserer Wachstumsstrategie." Über die REPLOID GROUP AG REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten - die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung. REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her. Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont. Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 100 Mitarbeitende. Rückfragehinweis Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu



