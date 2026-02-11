DJ PTA-HV: Hoenle AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG

Hoenle AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Gilching (pta000/11.02.2026/15:30 UTC+1)

Hoenle AG, Gilching

ISIN DE0005157101, WKN 515710

Eindeutige Kennung des Ereignisses: DE0005157101-GMET-202603

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der

am Dienstag, den 24. März 2026, um 10.00 Uhr (MEZ)

im Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung e.V., Lazarettstraße 33, 80636 München,

stattfindenden diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Hoenle AG ein.

Sämtliche Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats beabsichtigen, an der gesamten Hauptversammlung teilzunehmen.

I. Tagesordnung und Beschlussvorschläge

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Hoenle AG zum 30. September 2025 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2025, des zusammengefassten Lageberichts für die Hoenle AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025 sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach -- 289a und -- 315a Handelsgesetzbuch

Zu Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschluss gefasst. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss gebilligt; damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt deshalb keinen Beschluss zu fassen. Jahresabschluss, Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht für die Hoenle AG und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats und der Bericht des Vorstands zu den Angaben nach -- 289a und -- 315a Handelsgesetzbuch sind der Hauptversammlung, ohne dass es nach dem Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf, zugänglich zu machen.

Die genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.hoenle.com/de/investoren/hauptversammlung/

zugänglich und können dort auch während der Hauptversammlung eingesehen werden. Ferner werden die genannten Unterlagen auch in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt und in der Hauptversammlung näher erläutert werden.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/2025 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026 sowie über die Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, zu wählen:

Die RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025/2026 gewählt. a) Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Absatz 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014). Die RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, wird zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025/2026 für die Hoenle AG und den Konzern bestellt. Die Bestellung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Gesellschaft verpflichtet ist, für das Geschäftsjahr 2025/2026 einen prüfungspflichtigen Nachhaltigkeitsbericht für die Hoenle AG und/oder den Konzern zu erstellen und ein Prüfer für die Prüfung dieses Nachhaltigkeitsberichts durch die Hauptversammlung zu bestellen ist. Die Bestellung zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts durch die Hauptversammlung erfolgt vorsorglich vor dem Hintergrund der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/ 34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, die in nationales Recht umzusetzen ist. Gemäß der vorgenannten Richtlinie müssen kapitalmarktorientierte Unternehmen ihren (Konzern-)Lagebericht um einen (Konzern-)Nachhaltigkeitsbericht erweitern, der durch den Abschlussprüfer oder - nach Wahlmöglichkeit des jeweiligen Mitgliedstaats - einen anderen (Abschluss-)Prüfer oder einen unabhängigen Erbringer von Bestätigungsleistungen zu prüfen ist. Im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einberufung im Bundesanzeiger befindet sich ein Gesetz zur Umsetzung dieser Richtlinie im Gesetzgebungsverfahren, das eine Bestellung dieses Prüfers durch die Hauptversammlung vorsieht b) ("CSRD-Umsetzungsgesetz"). Es ist zu erwarten, dass das CSRD-Umsetzungsgesetz noch im weiteren Verlauf dieses Jahres in Kraft treten wird. Der aktuelle Entwurf des CSRD-Umsetzungsgesetz sieht vor, dass die Nachhaltigkeitsberichtpflichten in mehreren Schritten (Wellen) in Kraft treten. Dabei sollen im ersten Schritt zunächst nur sehr große Unternehmen zur Einführung einer Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet werden. Diese sollen erstmals in 2026 über das Geschäftsjahr 2025 berichten müssen ("1. Welle"). Betroffen sollen zunächst nur Unternehmen sein, die bilanzrechtlich als "groß" gelten und entweder kapitalmarktorientiert oder ein Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen sind. Zusätzliche Voraussetzung ist, dass sie im Jahresdurchschnitt mehr als 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigen. Da die Hoenle Gruppe im Jahresdurchschnitt weniger als 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, wäre die Hoenle AG hiervon nicht betroffen. Nach dem aktuellen Entwurf des CSRD-Umsetzungsgesetzes sind Unternehmen, die im Jahresdurchschnitt weniger als 1.000 Arbeitnehmer beschäftigen, erstmals für nach dem 1. Januar 2027 beginnende Geschäftsjahre zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Die Hoenle AG wäre daher erstmals für das am 01. Oktober 2027 beginnende Geschäftsjahr zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts und zu dessen Prüfung durch einen Nachhaltigkeitsprüfer verpflichtet. Da derzeit aber noch mit Sicherheit vorhergesehen werden kann, ob der Gesetzesentwurf in der aktuellen Fassung auch tatsächlich verabschiedet und die Hoenle AG tatsächlich erst zu einem späteren Zeitpunkt und nicht bereits für das Geschäftsjahr 2025/2026 zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet ist, soll vorsorglich ein Nachhaltigkeitsprüfer bestellt werden.

5. Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Am 01. Oktober 2025 wurde Herr Dr. Franz Richter, der zuvor das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden bei der Hoenle AG ausgeübt hat, vom Aufsichtsrat als Nachfolger für das ausgeschiedene Vorstandsmitglied Dr. Markus Arendt in den Vorstand der Hoenle AG entsendet und hat sein Amt als Aufsichtsrat zunächst ruhen lassen. Mit Wirkung zum 01. März 2026 wurde Herr Dr. Richter nunmehr für die Dauer von drei Jahren zum Vorstandsvorsitzenden der Hoenle AG bestellt. Er hat mit Wirkung zum Ablauf des 28. Februar 2026 sein Mandat als Aufsichtsrat der Hoenle AG niedergelegt.

In dieser Hauptversammlung soll daher ein neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt werden.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß ---- 95, 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 Aktiengesetz sowie -- 10 Absatz 1 der Satzung der Hoenle AG aus fünf von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Gemäß -- 10 Absatz 2 der Satzung der Hoenle AG erfolgt die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder grundsätzlich für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Die Hauptversammlung kann eine hiervon abweichende kürzere Amtsdauer beschließen. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds gewählt, so erfolgt die Wahl gemäß -- 10 Absatz 4 der Satzung der Hoenle AG für den Rest der Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

