Cisco Systems hat in seinem zweiten Geschäftsquartal einen höheren Umsatz verzeichnet, gestützt auf die steigende Nachfrage von Hyperscalern für Künstliche Intelligenz (KI). Der Netzwerkausrüster wies einen Gewinn von 3,18 (Vorjahr: 2,43) Milliarden Dollar aus. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag der Gewinn je Aktie bei 1,04 Dollar und damit über den von Analysten laut Factset erwarteten 1,02 Dollar. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 15,35 Milliarden Dollar. Hier hatten Analysten 15,11 Milliarden Dollar prognostiziert. Die Aufträge für KI-Infrastruktur von Hyperscalern hätten sich im Quartal auf 2,1 Milliarden Dollar belaufen, was eine Beschleunigung des Wachstums widerspiegele, so Cisco. Für das laufende Quartal erwartet Cisco einen Umsatz von 15,4 bis 15,6 Milliarden Dollar bei einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,02 bis 1,04 Dollar. Analysten rechneten bislang mit 15,2 Milliarden bzw. 1,03 Dollar je Aktie.

07:30 JP/Softbank Corp, Ergebnis 3Q

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 3Q

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 231.000 16:00 NAR, Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: -4,6% gg Vm zuvor: +5,1% gg Vm

zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.975,25 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 25.310,00 +0,1% S&P/ASX 200 (Sydney) 9.043,50 +0,3% Nikkei-225 (Tokio) 52.885,25 -0,0% Hang-Seng (Hongk.) 26.981,25 -1,0% Shanghai-Comp. 4.132,83 +0,0% Kospi (Seoul) 5.522,27 +3,1%

Uneinheitlich - In Seoul schießt der Kospi dank starker Kursgewinne bei Chipherstellern nach oben auf Rekordhöhen. In Tokio verbessert sich der Nikkei-225 nach der Pause anlässlich des Nationalfeiertags am Mittwoch leicht und verteidigt die kräftigen Gewinne von Montag und Dienstag, die er in Reaktion auf den überwältigenden Wahlsieg von Ministerpräsidentin Takaichi eingefahren hatte. Bremsend wirkt der im Handelsverlauf immer weiter anziehende Yen. Der Dollar kommt auf 153,01 Yen zurück. Die Aussicht, dass Takaichi in ihrer Fiskalpolitik "verantwortungsbewusster" werde, stütze den Yen, so die Devisenanalysten von Nomura. Die Gewinne in der Region würden etwas begrenzt von den am Vortag gemeldeten und besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten, sagen Marktteilnehmer. Dies mildere zwar die Sorgen um die Gesundheit der weltgrößten Volkswirtschaft, verschiebe die Erwartungen an weitere Zinssenkungen der US-Notenbank aber weiter nach hinten. In Seoul geht es für das Schwergewicht Samsung Electronics um 5,5 Prozent nach oben, womit die Aktie ein Allzeithoch markiert. Ein Manager des Chipherstellers hat den technologischen Vorsprung seines Unternehmens bei HBM4-Chips (High Bandwidth Memory der nächsten Generation) hervorgehoben. Im Sog geht es für SK Hynix um 2,7 Prozent aufwärts. In Sydney sorgen weiter die Banken für gute Stimmung. Nachdem besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse der Commonwealth Bank am Mittwoch für ein Indexplus von 1,7 Prozent mit beigetragen hatten, meldete nun die ANZ Group einen kräftigen Gewinnanstieg. Für die Aktie geht es um 8,5 Prozent nach oben. Commonwealth Bank ziehen um weitere 5,4 Prozent an. Die Kurse der Wettbewerber NAB und Westpac legen um 2,3 bzw. 1,8 Prozent zu.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 50.121,40 -0,1% -66,74 +4,4% S&P-500 6.941,47 -0,0% -0,34 +1,4% NASDAQ Comp 23.066,47 -0,2% -36,01 -0,6% NASDAQ 100 25.201,26 +0,3% 73,62 -0,5% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,39 Mrd 1,28 Mrd Gewinner 1.478 1.701 Verlierer 1.265 1.039 Unverändert 87 95

Knapp behauptet - Ein unerwartet stark ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht sorgte zwar für Konjunkturzuversicht, zugleich aber auch für einen Dämpfer der Zinssenkungshoffnungen, was unter dem Strich bremsend auf die Kauflaune wirkte. Moderna fielen um 3,6 Prozent, nachdem die US-Arzneibehörde FDA die Prüfung der Vermarktung eines neuen Grippeimpfstoffs abgelehnt hatte. T-Mobile US gaben znächst nach, schlossen aber 5,1 Prozent fester. Das Unternehmen gewann im vierten Quartal weniger neue Mobilfunkkunden als erwartet, der Gewinn fiel unterhalb der Prognosen aus, der Umsatz aber darüber. Zudem war die Kundenentwicklung beim 5G-Breitbanddienst positiv. Lyft stürzten nach durchwachsenen Geschäftszahlen um 17 Prozent ab. Die Zahl der Fahrgäste und der Fahrten hatte die Erwartungen verfehlt. Im Sog verloren Uber 3,4 Prozent.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es bis Juni zu keiner weiteren Zinssenkung kommt, stieg nach den besser als gedacht ausgefallenen US-Jobdaten für Januar von 24,8 auf 40,2 Prozent. Entsprechend zogen die Renditen an, zumal sie tags zuvor noch deutlicher gesunken waren. Im Zehnjahresbereich ging es um 3,0 Basispunkte auf 4,17 Prozent nach oben. Bei einer Emission zehnjähriger US-Staatsanleihen wurde derweil die geringste Beteiligung indirekter Bieter, wozu ausländische Zentralbanken gehören, seit August verzeichnet. Zuletzt hatte China eine verstärkte Abkehr von US-Staatsanleihen angemahnt.

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:13 % YTD EUR/USD 1,1863 -0,1 1,1875 1,1912 +1,2% EUR/JPY 181,90 0,0 181,86 182,52 -0,3% EUR/GBP 0,8712 -0,0 0,8715 0,8716 -0,0% GBP/USD 1,3617 -0,1 1,3627 1,3666 +1,3% USD/JPY 153,33 0,1 153,14 153,22 -1,5% USD/KRW 1.442,40 -0,2 1.445,29 1.453,43 +1,1% USD/CNY 6,9381 -0,0 6,9414 6,9416 -1,2% USD/CNH 6,9011 -0,1 6,9062 6,9112 -0,9% USD/HKD 7,8168 0,0 7,8162 7,8159 +0,4% AUD/USD 0,7113 -0,2 0,7127 0,7105 +6,0% NZD/USD 0,6047 -0,0 0,6048 0,6056 +4,9% BTC/USD 67.133,05 -0,4 67.402,40 66.670,60 -22,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab zwischenzeitlichen Aufschläge nach den stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten weitgehend wieder ab. Der Dollarindex notierte zuletzt im US-Handel nur noch 0,1 Prozent im Plus. Die Daten verstärkten zwar die Erwartungen an eine Zinssenkungspause der Fed, hätten den Dollar allerdings dennoch nicht gestützt, hieß es.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 5.057,00 5.083,70 -0,5% -26,70 +16,2% Silber 83,33 84,375 -1,2% -1,04 +13,9% Platin 1.780,10 1.805,03 -1,4% -24,93 +0,1% Kupfer 5,96 5,97 -0,1% -0,01 +4,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Feinunze Gold verteuerte sich um 1,3 Prozent - trotz der Aussicht auf eine längere Zinssenkungspause nach den stark ausgefallenen Arbeitsmarktzahlen. Das zinslose Edelmetall profitiert typischerweise von einem Umfeld niedrigerer Zinsen.

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,59 64,46 +0,2% +0,13 +11,5% Brent/ICE 69,48 69,40 +0,1% +0,08 +13,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten um bis zu 1,5 Prozent zu. Die guten Konjunkturdaten sprächen für eine hohe Nachfrage, hieß es im Handel.

Das Pentagon hat einer zweiten Flugzeugträger-Besatzung befohlen, sich für einen Einsatz im Nahen Osten bereit zu halten. Das sagten drei US-Regierungsvertreter und verwiesen auf die Vorbereitungen des US-Militärs auf einen möglichen Angriff auf den Iran. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag gesagt, dass er die Entsendung eines zweiten Flugzeugträgers in die Region erwäge, um sich auf militärische Maßnahmen vorzubereiten, falls die Verhandlungen mit dem Iran scheitern sollten.

Stephen Miran, Gouverneur der Federal Reserve, sieht ungeachtet der besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten für Januar weiterhin Argumente für Zinssenkungen. "Auch wenn die heutigen Arbeitsmarktdaten mir ein sehr gutes Gefühl in Bezug auf die Wirtschaft gegeben haben, glaube ich, dass die Stärkung der Angebotsseite es der Geldpolitik weiterhin erlaubt, dem Rechnung zu tragen", sagte er.

