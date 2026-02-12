DJ KORREKTUR: Mercedes zahlt nach Gewinneinbruch erneut geringere Dividende

(In der um 7:00 Uhr gesendeten Meldung muss es im vorletzten Satz korrekt heißen, dass das Konzern EBIT deutlich über (NICHT unter) dem Vorjahreswert erwartet wird. Es folgt die korrigierte Fassung.)

Mercedes zahlt nach Gewinneinbruch erneut geringere Dividende

DOW JONES--Belastet von einem schwierigen Marktumfeld besonders in China hat Mercedes-Benz vergangenes Jahr bei deutlich rückläufigen Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Die bereinigte operative Rendite im Kerngeschäft mit Premiumautos sackte auf 5,0 Prozent von 8,1 Prozent im Vorjahr ab. Angesichts des Ergebnisrückgangs auf Konzernebene um rund die Hälfte auf 5,3 Milliarden Euro soll die Dividende auf 3,50 von 4,30 Euro je Aktie gesenkt werden.

"In einem dynamischen Marktumfeld lagen unsere finanziellen Ergebnisse im Rahmen unserer Prognose, getragen von einem klaren Fokus auf Effizienz, Geschwindigkeit und Flexibilität", sagte CEO Ola Källenius laut Mitteilung.

In den abgelaufenen zwölf Monaten sanken die Erlöse den weiteren Angaben zufolge um 9,2 Prozent auf 132,2 Milliarden Euro. Der bereinigte Betriebsgewinn (EBIT) brach um 40 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro ein. Analysten hatten laut Visible Alpha sowohl beim Umsatz mit 133,9 Milliarden als auch beim EBIT mit 8,3 Milliarden Euro etwas mehr erwartet. Die bereinigte Umsatzrendite im Kerngeschäft mit Premiumautos war mit 5,3 Prozent ebenfalls etwas höher gesehen worden.

Für das laufende Jahr zeigte sich der Stuttgarter Autokonzern anlässlich der Jahrespressekonferenz vorsichtig: Der Konzernumsatz und die Autoverkäufe sollen auf Vorjahresniveau liegen. Das Konzern-EBIT dürfte dagegen deutlich über dem Vorjahreswert liegen. Die Rendite im Autogeschäft sieht Mercedes-Benz aber nur zwischen 3 und 5 Prozent.

