Rouyn-Noranda, Quebec--(Newsfile Corp. - 12 février 2026) - Radisson Mining Resources Inc. (TSXV: RDS) (OTCQX: RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse de présenter un aperçu de la modélisation géologique en cours au projet aurifère O'Brien (« O'Brien » ou le « Projet »), détenu à 100 %, situé dans la région de l'Abitibi au Québec. Ce communiqué met en relief la nouvelle minéralisation aurifère en veines identifiée sous les chantiers miniers historiques de l'ancienne mine d'or O'Brien, dans le cadre du programme de forage d'extension de 140 000 mètres en cours. Depuis la fin de 2024, quinze branches ont été forées à partir du sondage pilote OB-24-337, délinéant un système cohérent d'au moins huit veines parallèles montrant une continuité de la minéralisation avec les chantiers historiques. Ces veines ont maintenant été délimitées sur une zone d'environ 250 mètres par 700 mètres, ce qui a des implications pour la croissance future des ressources minérales et la planification minière.

Matt Manson, président et chef de la direction: « Dans le communiqué d'aujourd'hui, nous mettons en lumière le modèle géologique qui se développe parallèlement aux résultats de forage que nous avons publié depuis les 12 derniers mois. En date de notre communiqué le plus récent, soit le 27 janvier 2026, nous observons du succès à l'échelle de l'ensemble du projet, avec un taux de réussite impressionnant de 84 % pour l'interception de minéralisation aurifère dans les veines classiques de quartz-sulfures aurifères d'O'Brien, présentant des teneurs et des épaisseurs conformes aux ressources minérales du projet. Aujourd'hui, nous attirons l'attention sur le système multi veines qui est en cours de délinéation sous l'ancienne mine, ainsi que sur la continuité des intervalles à hautes teneurs qui appuient notre compréhension géologique. Notre programme de forage d'extension de 140 000 mètres se poursuivra avec huit foreuses actives tout au long de 2026 et durant la première moitié de 2027. Alors que ce programme progresse, le volume de minéralisation aurifère délimitée par forage au projet continue de croître. Afin d'illustrer cette croissance, nous prévoyons publier une série de mises à jour progressives de l'estimation des ressources minérales, la première étant attendue avant la fin du premier trimestre de 2026. Ces mises à jour présenteront le projet tel qu'il doit être envisagé pour son développement futur: non pas comme un gisement unique à très haute teneur et de portée limitée, mais comme un vaste gisement filonien de l'Abitibi, disposant d'un inventaire substantiel de matière minéralisée pouvant être exploitée par des méthodes modernes de minage mécanisé. Le communiqué d'aujourd'hui vise à illustrer la confiance que nous développons à l'égard du modèle géologique soutenant cette vision. »

Minéralisation aurifère à O'Brien

La minéralisation aurifère à O'Brien est contenue dans des veines de quartz-sulfures développées principalement au sein des roches volcaniques mafiques interstratifiées, des conglomérats ainsi que des filons-couches d'andésite porphyrique du Groupe de Piché, en contact avec la Faille Larder Lake-Cadillac (« LLCB ») d'importance régionale. Les veines individuelles sont généralement étroites, variant de quelques centimètres à plusieurs mètres d'épaisseur, et sont associées à des enveloppes d'altération minéralisée pouvant atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. Plusieurs veines se trouvent subparallèles entre elles, ainsi qu'aux lithologies du Groupe de Piché et à la LLCB.

Tel que cartographié à l'ancienne mine O'Brien, et maintenant reproduit par les forages modernes, les veines présentent individuellement une continuité latérale bien établie, avec des vecteurs d'enrichissement à fort pendage développés sur des longueurs significatives. L'ancienne mine O'Brien a produit plus d'un demi-million d'onces d'or à partir de telles veines et de tels vecteurs, à une teneur moyenne dépassant 15 grammes par tonne (« g/t ») d'or (« Au »), sur une étendue verticale d'au moins 1 000 mètres.

Programme de forage d'extension de 140 000 mètres

Depuis la fin de 2024, Radisson réalise à O'Brien un vaste programme de forage d'extension visant à déterminer l'étendue globale de la minéralisation du Projet jusqu'à une profondeur de 2 kilomètres. La priorité est axée sur la quantité et la répartition des ressources minérales au moyen de forages d'extension, plutôt que sur des forages de définition visant à rehausser la classification des ressources minérales existantes.

Les forages sont réalisés au moyen de sondages pilotes suivis de branches et forages directionnels afin de maximiser l'efficacité des travaux. En octobre 2025, Radisson a annoncé l'expansion du programme à 140 000 mètres, avec l'utilisation éventuelle de huit foreuses (voir le communiqué daté du 16 octobre 2025). Un total de 35 000 mètres a été complété en 2025; 72 500 mètres sont budgétés pour 2026; et 32 500 mètres additionnels sont prévus pour la première moitié de 2027.

L'envergure du programme est vaste, jusqu'à huit foreuses seront déployées afin de forer sous l'ensemble des secteurs de l'ancienne mine (« O'Brien Mine East » et « West »), sous les ressources minérales modernes à l'est (« Vecteurs » no 1 à 4), ainsi que dans le secteur Thompson-Cadillac à l'ouest de la mine O'Brien, un secteur n'ayant pas été foré depuis 2021. Les objectifs seront réévalués progressivement en fonction des résultats obtenus. Depuis le début du programme, 84 % des sondages complétés ont recoupé une minéralisation aurifère présentant des teneurs et des longueurs de carotte cohérentes avec les ressources minérales du Projet (voir le communiqué daté du 27 janvier 2026; Figure 1)





Figure 1 : Sondages d'extension en profondeur publiés par la Société entre décembre 2024 et le 27 janvier 2026

Un objectif à noter de ce programme d'extension est d'explorer sous le principal secteur de chantiers historiques (« O'Brien Mine East »), où les opérations minières ont cessé en 1957 au niveau de 1 000 mètres. En décembre 2024, Radisson a publié les résultats du sondage pilote profond OB-24-337, qui a recoupé 31,24 g/t Au sur 8,0 mètres, incluant 242,0 g/t Au sur 1,0 mètre à environ 1 500 mètres de profondeur verticale, soit 500 mètres sous le dernier chantier minier (voir le communiqué daté du 16 décembre 2024).

Depuis, les résultats d'un total de quinze branches forées à partir de ce sondage pilote ont été publiés, en plus de ceux du nouveau sondage pilote OB-25-378, qui a été complété avec succès jusqu'à une profondeur verticale de 1 640 mètres. Tous ces sondages ont recoupé une minéralisation aurifère présentant des teneurs et des longueurs carotte cohérentes avec les ressources minérales du Projet sur une large zone (Figure 2).





Figure 2 : Vue oblique du sondage OB-24-337, de ses quinze branches, et du sondage OB-25-378, ainsi que de la modélisation des veines sous les chantiers miniers de l'ancienne mine d'or O'Brien

Modélisation des veines à O'Brien

Radisson maintient un modèle dynamique du réseau de veines d'O'Brien, composé de domaines filoniens (« wireframes ») qui sont mis à jour à mesure que les forages progressent. Le modèle sert d'outil d'exploration pour orienter les forages futurs et contraindre l'estimation des ressources minérales du Projet. Les domaines filoniens utilisent une teneur de coupure approximative de 1,0 g/t Au et une largeur vraie minimale nominale de 1,2 mètre. Les extensions des domaines sont définies selon une limite correspondant à 50 % de l'espacement local entre les sondages ou à la distance jusqu'à un sondage exclu - ou 25 mètres, selon la plus petite de ces valeurs. Les veines sont généralement concordantes avec les roches hôtes de la Formation de Piché, bien qu'elles puissent recouper des limites lithologiques, et plongent à environ 80 degrés vers le sud, conformément aux orientations et relations de veines cartographiées dans les chantiers souterrains historiques.

D'après les données historiques disponibles, il est clair que l'ancienne mine a été « écrémée » pour ses teneurs, l'exploitation s'étant concentrée sur un principal chantier central à hautes teneurs. Des veines parallèles ont été identifiées par forage horizontal et par des galeries d'exploration pendant la production historique, mais elles sont demeurées inexploitées. On estime que la teneur de coupure utilisée à l'époque se situait entre 7 et 8 g/t Au, laissant d'importantes quantités de matière minéralisée en place.





Figure 3: Vue oblique du sondage OB-24-337, de ses quinze branches, et du sondage OB-25-378, ainsi que de la modélisation des veines sous les chantiers miniers de l'ancienne mine d'or O'Brien

Les deux sondages pilotes et les quinze branches maintenant complétés sous les chantiers historiques, de même que les données historiques d'exploitation et d'exploration, appuient un modèle comprenant au moins huit veines distinctes, couvrant une zone d'environ 250 mètres (est-ouest) par 700 mètres (vertical). Dans ce modèle dynamique, les distances d'extrapolation sont fixées à 50 mètres selon la direction et à 100 mètres selon le pendage, se basant sur des hypothèses étayées par la continuité observable des vecteurs à hautes teneurs dans les données historiques. Le modèle demeure ouvert dans toutes les directions.

Les veines individuelles sont présentées à en section sur la Figure 3, illustrant le contrôle de forage et la classification des intervalles qui les définissent. Dans l'ancienne mine, le principal chantier exploité présentait des teneurs systématiquement plus élevées que les structures parallèles laissées en place. Cela concorde avec le nouveau modèle, où la veine V3-CEN (Figure 3, panneau B) montre une continuité avec le chantier historique et recoupe de façon constante des intervalles à hautes teneurs. Ceci suggère un vecteur d'enrichissement remarquablement continu, sur au moins 1 600 mètres de continuité verticale. Parmi les faits saillants des forages modernes sur cette veine centrale :

OB-24-337: 31,24 g/t Au sur 8,0 mètres, incluant 242,0 g/t Au sur 1,0 mètre: 31,24 g/t Au sur 8,0 mètres, incluant 242,0 g/t Au sur 1,0 mètre

OB-25-337W7: 16,43 g/t Au sur 8,1 mètres, incluant 60,75 g/t Au sur 2,1 mètres

OB-25-337W3: 29,93 g/t Au sur 2,2 mètres, incluant 53,50 g/t Au sur 1,2 mètres

OB-25-337W5: 47,70 g/t Au sur 1,0 mètre

Le tableau 1 (en annexe) présente les intervalles de forage spécifiques, regroupées par veine, qui ont été utilisées dans la modélisation. Pour la divulgation initiale de chacun des sondages cités au tableau 1, aux teneurs de coupure de 1,0 g/t Au et 3,0 g/t Au, veuillez consulter les communiqués de presse datés des: 16 décembre 2024, 2 avril 2025, 16 juillet 2025, 28 octobre 2025, 6 janvier 2026 et 27 janvier 2026.

Une scène VRIFY de la nouvelle modélisation des veines est disponible à l'adresse suivante: https://vrify.com/decks/21430

Prochaines étapes

Les forages se poursuivent au Projet, avec sept foreuses actuellement en opération et une huitième devant être mobilisée sous peu. Sous les chantiers historiques, la deuxième branche à forer à partir du sondage pilote profond OB-25-378 est en cours. Radisson prévoit publier régulièrement les résultats de forage au fur et à mesure de l'avancement des 72 500 mètres budgétés pour 2026. Radisson entend également mettre à jour l'estimation des ressources minérales du Projet de façon progressive tout au long du programme. La première mise à jour est attendue avant la fin du premier trimestre de 2026.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Toutes les carottes de forage de cette campagne sont de taille NQ. Les analyses ont été effectuées sur des demi-carottes sciées, la seconde moitié étant conservée pour référence future. Les échantillons ont été analysés à l'aide de procédures de pyro-analyse standard avec finition par absorption atomique (AA) au laboratoire ALS Laboratory Ltd, à Val-d'Or, au Québec. Les échantillons dont la teneur était supérieure à 10 g/t Au ont été analysés une deuxième fois par pyro-analyse avec finition gravimétrique dans le même laboratoire. Les zones minéralisées contenant de l'or visible ont été analysées avec la procédure de tamisage métallique. Des matériaux de référence standard, des échantillons blancs et des duplicatas ont été insérés avant l'expédition dans le cadre du programme d'assurance qualité et de contrôle qualité (AQ/CQ).

À partir de décembre 2025, les échantillons de carottes de forage ont été envoyés au laboratoire d'analyse MSALABS situé à Val-d'Or, au Québec, pour y être préparés et analysés en vue de déterminer leur teneur en or. L'échantillon entier est séché et broyé (70 % passant à travers un tamis de 2 millimètres) et divisé en 500 g. L'analyse de la teneur en or est effectuée sur une portion d'environ 500 g à l'aide de la technologie Chrysos Photon Assay. Des matériaux de référence standard, des échantillons blancs ainsi que des duplicatas ont été insérés dans le cadre du programme d'assurance qualité et de contrôle qualité (AQ/CQ).

MSALABS et ALS Chemex opèrent sous l'accréditation ISO/IEC 17025, en utilisant des cadres AQ/CQ conformes aux normes de l'industrie pour l'analyse de l'or. En intégrant des blancs, des duplicatas et des standards dans leurs flux de travail, les deux laboratoires adhèrent à des normes établies qui garantissent des résultats précis, fiables et vérifiables.

Personnes qualifiées

La divulgation de nature scientifique ou technique dans ce communiqué a été préparée sous la supervision de M. Richard Nieminen, géo., (QC), consultant géologique pour Radisson et Personne Qualifiée au sens du Règlement NI 43-101. M. Luke Evans, M.Sc., ing., de SLR Consulting (Canada) Ltd., est la personne qualifiée responsable de la préparation de l'ERM à O'Brien. M. Nieminen et M. Evans sont indépendants de Radisson et du Projet Aurifère O'Brien.

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une Société d'exploration aurifère concentrée sur son Projet O'Brien détenu à 100 %, situé dans le camp minier Bousquet-Cadillac le long de la faille Larder-Lake-Cadillac, mondialement reconnue, en Abitibi, Québec. Une Évaluation Économique Préliminaire de juillet 2025 a décrit un Projet à faible coût et à haute valeur avec une durée de vie de la mine de 11 ans et un potentiel de croissance significatif basé sur l'utilisation d'infrastructures régionales existantes. Les ressources minérales Indiquées sont estimées à 0,58 million d'onces (2,20 millions de tonnes à 8,2 g/t Au), avec des ressources minérales Présumées supplémentaires estimées à 0,93 million d'onces (6,67 millions de tonnes à 4,4 g/t Au). Veuillez consulter le rapport technique NI 43-101 « O'Brien Gold Project Technical Report and Preliminary Economic Assessment, Québec, Canada » date d'effet, 27 juin 2025, et d'autres dépôts effectués auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières disponibles sur www.sedarplus.ca pour plus de détails et d'hypothèses concernant le Projet aurifère O'Brien.

Annexe

Tableau 1: Intervalles de forage du sondage OB-24-337 et de ses quinze branches, groupés par veines

Vein attribuée Sondage Date de

publication

De

(m) À

(m) Longueur

Carotte

(m) g/t Au -

Non

oupée Contenu métallique

de

l'intervalle

(g/t m) V3-CEN Vein OB-24-337 2024/12/16

1,517.7 1,525.7 8.00 31.24 249.92 OB-24-337 incluant 1,517.7 1,518.7 1.00 242.00 242.00 OB-25-337W1 2025/04/02

1,513.3 1,514.8 1.50 3.82 5.73 OB-25-337W2

1,445.0 1,446.1 1.10 2.58 2.84 OB-25-337W3

1,443.0 1,445.2 2.20 29.93 65.84 OB-25-337W3 incluant 1,444.0 1,445.2 1.20 53.50 64.20 OB-25-337W4 2025/07/16

1,484.7 1,491.3 6.65 3.34 22.23 OB-25-337W4 incluant 1,484.7 1,486.0 1.35 5.04 6.80 OB-25-337W4

1,489.8 1,491.3 1.50 6.70 10.05 OB-25-337W5

1,427.5 1,428.5 1.00 47.70 47.70 OB-25-337W6

1,516.5 1,518.0 1.50 1.81 2.72 OB-25-337W7

1,430.6 1,438.7 8.10 16.43 133.10 OB-25-337W7 incluant 1,433.3 1,434.3 2.10 60.75 127.57 OB-25-337W10 2025/10/28

1,270.0 1,271.0 1.00 4.93 4.93 OB-25-337W11

1,271.5 1,274.5 3.00 7.00 21.00 OB-25-337W11 incluant 1,273.0 1,274.5 1.50 12.60 18.90 OB-25-337W12 2026/01/06

1,318.7 1,320.0 1.30 11.40 14.82 OB-25-337W13

1,211.5 1,214.2 2.70 9.14 24.68 OB-25-337W13 incluant 1,212.8 1,214.2 1.40 16.35 22.89 OB-25-337W14 2026/01/27

1,225.5 1,227.0 1.50 3.37 5.05 OB-25-337W15

1,247.0 1,251.0 4.00 5.11 20.46 OB-25-337W15 incluant 1,248.0 1,249.0 1.00 9.84 9.84 OB-25-378

1,702.6 1,704.0 1.40 3.26 4.57 V3-S Vein OB-25-337W5 2025/07/16

1,389.7 1,390.7 1.00 3.30 3.30 OB-25-337W11 2025/10/28

1,241.0 1,244.0 3.00 1.99 5.96 OB-25-337W12 2026/01/06

1,293.5 1,295.0 1.50 3.50 5.25 OB-25-337W14 2026/01/27

1,206.0 1,210.0 4.00 3.13 12.53 OB-25-337W14 incluant 1,209.0 1,210.0 1.00 4.70 4.70 POR-S Vein OB-24-337 2024/12/16

1,507.6 1,508.6 1.00 5.57 5.57 OB-25-337W3



1,420.5 1,422.0 1.50 3.18 4.77 OB-25-337W4 2025/07/16

1,474.2 1,475.5 1.30 3.44 4.47 OB-25-337W6

1,488.5 1,492.0 3.50 6.45 22.57 OB-25-337W6 incluant 1,489.6 1,490.6 1.00 18.80 18.80 OB-25-378 2026/01/27

1,665.5 1,667.0 1.50 3.07 4.61 OB-25-378

1,673.8 1,674.9 1.10 15.70 17.27 V3-N Vein OB-24-337 2024/12/16

1,610.5 1,611.9 1.36 5.49 7.47 OB-25-337W1 2025/04/02

1,575.5 1,581.9 6.40 4.44 28.42 OB-25-337W1 incluant 1,575.5 1,576.7 1.20 18.65 22.38 OB-25-337W2

1,530.0 1,532.0 2.00 4.36 8.72 OB-25-337W2 incluant 1,531.0 1,532.0 1.00 5.90 5.90 OB-25-337W7 2025/07/16

1,502.7 1,504.0 1.30 1.87 2.43 OB-25-337W11 2025/10/28

1,305.1 1,306.6 1.50 13.00 19.50 OB-25-337W14 2026/01/27

1,272.0 1,273.5 1.50 8.48 12.72 POR-S Vein 2 OB-25-337W14 2026/01/27

1,218.0 1,219.5 1.50 4.26 6.39 V3-S Vein 2 OB-25-337W2 2025/04/02

1,378.5 1,379.8 1.30 6.70 8.71 OB-25-337W3

1,350.4 1,353.4 3.00 4.54 13.61 OB-25-337W3 incluant 1,350.4 1,351.9 1.50 7.61 11.42 OB-25-337W10 2025/10/28

1,238.0 1,243.5 5.50 1.71 9.41 OB-25-337W11

1,221.0 1,222.5 1.50 5.25 7.88 OB-25-337W12 2026/01/06

1,274.5 1,276.0 1.50 25.10 37.65 S1P Vein OB-25-337W2 2025/04/02

1,486.1 1,487.5 1.40 9.62 13.47 OB-25-337W4 2025/07/16

1,533.2 1,534.4 1.20 4.62 5.54 OB-25-337W6

1,570.0 1,582.0 12.00 3.57 42.79 OB-25-337W6 incluant 1,570.0 1,571.0 1.00 6.51 6.51 OB-25-337W7

1,475.2 1,478.9 3.70 89.36 330.65 OB-25-337W7 incluant 1,476.3 1,477.4 1.10 293.00 322.30 OB-25-337W8 2025/10/28

1,529.0 1,530.5 1.50 5.33 8.00 OB-25-337W9

1,650.0 1,651.5 1.50 2.94 4.41 V3-N Vein 2 OB-24-337 2024/12/16

1,660.5 1,662.7 2.25 3.78 8.51 OB-24-337 incluant 1,660.5 1,661.6 1.15 5.78 6.65 OB-25-337W1 2025/04/02

1,618.7 1,619.7 1.00 3.67 3.67 OB-25-337W2

1,549.9 1,551.4 1.50 1.72 2.58 OB-25-337W3

1,554.0 1,556.1 2.10 5.48 11.51 OB-25-337W5 2025/07/16

1,524.0 1,528.0 4.00 5.25 20.99 OB-25-337W5 incluant 1,525.0 1,526.0 1.00 17.90 17.90 OB-25-337W6

1,635.5 1,639.0 3.50 4.30 15.05 OB-25-337W6 incluant 1,637.0 1,638.0 1.00 6.96 6.96 OB-25-337W6

1,644.6 1,649.0 4.40 3.70 16.28 OB-25-337W6 incluant 1,646.0 1,647.5 1.50 7.11 10.67 OB-25-337W7

1,547.7 1,549.0 1.30 2.26 2.94 OB-25-337W8 2025/10/28

1,605.8 1,607.8 2.00 3.25 6.50 OB-25-337W10

1,248.0 1,250.0 2.00 2.13 4.26 OB-25-337W11

1,312.5 1,315.5 3.00 3.00 8.99 OB-25-337W11 incluant 1,314.0 1,315.5 1.50 4.66 6.99 OB-25-337W14 2026/01/27

1,283.3 1,284.8 1.50 2.09 3.14 OB-25-337W15

1,298.9 1,300.0 1.10 1.34 1.48

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des "informations prospectives" au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable, basées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date de ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives incluent, mais ne sont pas limitées à, des déclarations concernant la capacité de la Société à exécuter ses plans relatifs au projet aurifère O'Brien tels qu'énoncés dans l'ÉÉP; la capacité de la Société à mener à bien ses programmes d'exploration et de développement prévus; l'absence de conditions défavorables au projet aurifère O'Brien; l'absence de retards opérationnels imprévus; l'absence de retards importants dans l'obtention des permis nécessaires; le maintien du prix de l'or à des niveaux rendant le projet aurifère O'Brien rentable; la capacité de la Société à continuer de lever les capitaux nécessaires pour financer ses opérations; la capacité de réaliser les estimations des ressources minérales et des réserves minérales; les hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures, les conditions géopolitiques et économiques locales et mondiales et l'environnement dans lequel la Société opère et opérera à l'avenir, les forages planifiés et en cours, l'importance des résultats de forage, la capacité de continuer à forer, l'impact des forages sur la définition de toute ressource et la capacité d'incorporer de nouveaux forages dans un rapport technique mis à jour et une modélisation des ressources, la capacité de la Société à développer le projet aurifère O'Brien, et la capacité de convertir les ressources minérales Présumées en ressources minérales Indiquées.

Toute déclaration impliquant des discussions sur des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances (souvent mais pas toujours en utilisant des phrases telles que "s'attend", ou "ne s'attend pas", "est attendu", "interprété", "vue de la direction", "anticipe" ou "n'anticipe pas", "plans", "budget", "prévu", "prévisions", "estimations", "croit" ou "a l'intention" ou des variations de ces mots et phrases ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats "peuvent" ou "pourraient", "seraient", "pourraient" ou "seront" pris pour se produire ou être réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des informations prospectives et sont destinées à identifier des informations prospectives. Sauf pour les déclarations de faits historiques relatives à la Société, certaines informations contenues dans les présentes constituent des déclarations prospectives. Les informations prospectives sont basées sur des estimations de la direction de la Société, au moment où elles ont été faites, impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations des Sociétés soient sensiblement différents de tout résultat futur, performance ou réalisation exprimée ou implicite par ces informations prospectives. Ces facteurs incluent, entre autres; le risque que le projet aurifère O'Brien n'atteigne jamais le stade de production (y compris en raison d'un manque de financement); les besoins en capital de la Société et l'accès au financement; les changements dans la législation, les règlements et les normes comptables auxquels la Société est soumise, y compris les normes environnementales, de santé et de sécurité, et l'impact de cette législation, de ces règlements et de ces normes sur les activités de la Société la volatilité des prix et la disponibilité des matières premières; l'instabilité du système financier mondial; les effets de l'inflation élevée, tels que des prix des matières premières plus élevés; le risque de tout litige futur contre la Société les changements dans les paramètres du projet et/ou les évaluations économiques à mesure que les plans continuent d'être affinés; le risque que les coûts réels dépassent les coûts estimés; les problèmes techniques géologiques, miniers et d'exploration; la défaillance des installations, des équipements ou des processus à fonctionner comme prévu; les accidents, les conflits de travail et autres risques de l'industrie minière; les retards dans l'obtention des approbations gouvernementales ou du financement; les risques liés aux résultats de forage à O'Brien; l'importance des résultats de forage et la capacité des résultats de forage à prédire avec précision la minéralisation. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction croit, ou croyait au moment, être des hypothèses raisonnables, les parties ne peuvent pas assurer aux actionnaires et aux acheteurs potentiels de titres que les résultats réels seront conformes à ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas comme prévu, estimé ou voulu, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. La Société croit que ces informations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables, mais aucune assurance ne peut être donnée que ces attentes se révéleront correctes et ces déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne devraient pas être indûment prises en compte. La Société ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou informations prospectives contenues dans les présentes pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse.

Veuillez-vous référer aux sections "Risques et incertitudes liés à l'exploration" et "Risques liés au financement et à la mise en valeur" du rapport de gestion de de la Société daté du 29 avril 2025 pour les exercices clos le 31 décembre 2024, et du rapport de gestion de la Société daté 26 novembre 2025 pour la période de trois mois close le 30 septembre 2025, tous disponibles électroniquement sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette déclaration de mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

