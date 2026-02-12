Spotify-Boom nach Super Bowl: Bad Bunny, Super Bowl und starke Zahlen: Spotify-Aktie vor Mega-Rallye?

Anzeige / Werbung

Rund um den Super Bowl LX lieferte Spotify hervorragende Earnings. Die Aktie hat großes Potenzial, Chancen für lukrative Einstiege sind nah. Eine HKCM-Analyse.

Am Sonntag fand in den USA der 60. Super Bowl statt. Haupt-Act in der Apple-Music-Halbzeitshow war Superstar Bad Bunny, der sich 2025 mit rund 20 Millionen Streams an die Spitze der Spotify-Charts setzte. Für Kontroversen sorgte in den USA, dass Bad Bunny beim Super Bowl auf Spanisch sang.

Für Spotify-Nutzer ist das kein Problem mehr: Dank neuer Funktionen kann man Song-Texte nun in Echtzeit übersetzen lassen. Das ist aber nicht die einzige positive Nachricht vom schwedischen Streaming-Riesen: Am Dienstag veröffentlichte der Konzern seine Earnings und meldete neue Rekorde bei Nutzerzahlen, Umsatz und Profitabilität. Die SPOT-Aktie könnte schon bald eine große Rallye starten.

Spotify zündet die nächste Wachstumsstufe

Spotify hat nach jahrelanger Arbeit endlich eine neue Funktion auf den Markt gebracht: Nutzer weltweit erhalten eine direkte Übersetzung von Songtexten in der App. Die Übersetzung des Textes in die eigene Sprache erscheint dabei Zeile für Zeile unter dem Original. So können Nutzer nun nicht nur mitsingen, sondern auch den Inhalt des Liedes verstehen.

Auch mit den am Dienstag veröffentlichten Earnings beeindruckte Spotify: Der Umsatz wuchs im vierten Quartal 2025 um 13 Prozent auf 4.5 Milliarden Euro. Die monatlich aktiven Nutzer kletterten im Jahresvergleich um elf Prozent auf 751 Millionen und übertrafen damit die Erwartungen deutlich. Auch die Zahl der zahlenden Abonnenten legte kräftig zu und erreichte 290 Millionen - ein Plus von zehn Prozent.

An der Börse kamen die Zahlen hervorragend an. Die Aktie stieg um rund 14 Prozent. Für das erste Quartal 2026 stellt das Management weiteres Wachstum in Aussicht. Die monatlich aktiven Nutzer sollen auf 759 Millionen steigen, die Abonnenten auf 293 Millionen. Der erwartete Umsatz liegt erneut bei rund 4.5 Milliarden Euro. Damit sendet Spotify seinen Nutzern ein klares Zeichen: Der Konzern bleibt weiter auf Kurs. Mit Streaming, Podcasts, Hörbüchern sowie neuen KI-gestützten Funktionen will das Unternehmen seinen Platz als führender globaler Musik-Streamer verteidigen.

HKCM-Analyse: Spotify erreicht Einstiegsbereich

Mit dem jüngsten Rücksetzer hat die Spotify-Aktie unseren mittlerweile deaktivierten Tradingbereich kurz angelaufen und direkt wieder verlassen. Abonnenten erhalten die Zielkoordinaten dieser konkreten Preisbereiche im Vorfeld für mögliche Einstiege, um auch bei so raschen Rücksetzern noch Einstiegsmöglichkeiten über zuvor gesetzte Limit-Orders zu haben. Kurzfristig rechnen wir nun mit einer Fortsetzung des aktuellen Anstiegs bis zum avisierten Top der türkisen Welle 1.

Die nachfolgende Welle 2 dürfte nochmal auf aktuelle Kursniveaus zurückführen und könnte letzte Einstiegsmöglichkeiten für verspätete Trader bieten, bevor die impulsive Rallye der türkisen 3 beginnt. Sobald die aktuelle Aufwärtswelle 1 ihr Ende findet, können Preisziele für die Welle-2-Korrektur errechnet werden. Wir informieren unsere Kunden in Echtzeit, sobald neue Zielzonen für lukrative Einstiege absehbar sind. Die konkreten Einstiegsbereiche sind auf unseren Analyse-Charts einsehbar.

